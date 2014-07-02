Vous ne connaissez pas le modèle exact de votre appareil Kärcher ? Ce n'est pas un problème. Grâce à notre moteur de recherche intelligent, nous réduisons les possibilités pour vous. Sélectionnez simplement parmi les champs proposés celui qui correspond à votre appareil et vous retrouverez les accessoires Kärcher correspondants. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez au mieux de toutes les fonctionnalités de vos appareils grâce au mode d'emploi Kärcher associé.