Générateurs et pompe à eau sale

Tout en efficacité et en puissance Pas de prise de courant disponible ? De l'eau sale en abondance ? Soyez totalement indépendant. Avec nos générateurs à essence et notre pompe à eau sale, vous bénéficiez d'une solution professionnelle à vos problèmes. Nos générateurs à essence PGG 3/1, 6/1 et 8/3 vous offrent le premier choix pour une alimentation électrique indépendante et le fonctionnement de nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide sur les chantiers, dans les municipalités, les secteurs agricoles et forestiers, ainsi que dans le domaine de l'horticulture et de l'artisanat. Quant à notre pompe à eau sale WWP 45, elle est parfaite pour éliminer de grandes quantités d'eau dans les excavations, les caves, les parkings souterrains ou les conduits de câbles.