Elke tuin heeft zijn deel van de gebieden die moeilijk toegankelijk zijn voor maaiers. De LTR 3-18 Dual Battery Set past daarentegen overal. Met twee batterijen werkt hij schoon en efficiënt tot aan de rand van het gazon, terwijl hij uw rug beschermt.



Preciese snit

De zelfinstellende nylondraad van de trimmer zorgt ervoor dat de randen van het gazon altijd scherp afgelijnd zijn. Dankzij de geïntegreerde draad kunt u zo dicht mogelijk bij randen werken, in tegenstelling tot metalen messen. Het vermindert niet alleen de kans op vonken, maar zorgt ook voor een soepele overgang tussen gazon en perken of terras.



Controle over de situatie

De trimmer maakt gebruik van van real-time technologie in de batterij. Het in de batterij geïntegreerde LCD-display geeft in realtime de resterende autonomie in minuten en de batterijcapaciteit tijdens gebruik aan. Zo wordt aan alle voorwaarden voldaan voor het onderhoud van de tuin.



Ergonomisch werken

Dankzij de traploos verstelbare telescoopsteel, de tweede handgreep en de meegeleverde schouderriem is het werken met de draadloze trimmer LTR 3-18 Dual bijzonder rugvriendelijk en ergonomisch. Grote tuinbanken kunnen op hun plaats blijven staan ​​terwijl het gazon wordt afgewerkt. Tuinliefhebbers kunnen de kantelhoek van de trimmerkop snel en comfortabel aanpassen en het gazon zelfs onder lage obstakels maaien (LTR 3-18 en LTR 18-30).