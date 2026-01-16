Draadloze kantentrimmer
De draadloze Kärcher kantentrimmers zijn echte all-rounders in de tuin. Ze zorgen niet alleen voor een nette grasrand, ze bereiken ook de kleinste hoeken en moeilijk te bereiken plekken. Het ergonomische handgreepdesign verzekert een juiste houding en comfortabel gebruik.
Nooit meer manueel kanten trimmen!
De Kärcher kantentrimmers zorgen voor keurig bijgesneden randen en een mooie gazonrand. Eenvoudig en krachtig, Kärcher biedt de juiste oplossing voor elk toepassingsgebied.
De 18V kantentrimmers komen in 2 varianten; 25 cm & 30 cm snoeidiameter. De 36V kantentrimmer beschikt daarnaast over een snoeidiameter van 33cm.
En daarnaast werht de LTR 18-30 op een capaciteit van 2 batterijen waardoor de werktijd aanzienlijk wordt verlengd.
Toestellen
Kenmerken van de draadloze kantentrimmer
Automatische aanpassing van de trimmerdraad.
De krachtige motor en de gedraaide trimmerdraad garanderen een perfect resultaat bij het maaien van het gazonkanten. Tijdens het werken verlengt het toestel automatisch de trimmerdraad. Als de draad tijdens het gebruik toch te kort wordt, drukt u gewoon op de knop op het apparaat om deze handmatig bij te stellen.
De gedraaide trimmerdraad zorgt voor een precieze snit.
De gedraaide trimmerdraad zorgt voor een nauwkeurige snit bij het trimmen van het gazon. Hiermee kunt u met grote precisie maaien, vooral in de buurt van gazonranden en op moeilijk bereikbare plaatsen.
Optioneel gebruik van snoeischaarbladen voor veeleisende taken.
De kantentrimmer is niet alleen geschikt voor het maaien van graskanten, maar ook voor het maaien van grote oppervlakken of wilde begroeiing. Als optie is het ook mogelijk om een snijmessen te gebruiken om wilde planten of bijzonder invasief onkruid te verwijderen.
Dankzij de vele functies van de draadloze kantentrimmer zijn tuinliefhebbers uitgerust voor alle situaties:
Verwisselbare batterij
Dankzij de verwisselbare batterij kunnen tuinliefhebbers werken zonder verlengkabels nodig te hebben
Precieze snit
Dankzij de verstelbare draad en het gebruik van optionele snijmessen is de draadloze kantentrimmer geschikt voor zowel hoog gras als hardnekkige wilde begroeiing. De trimmerdraad zorgt ook voor nauwkeurig maaien, waardoor het gras snel en eenvoudig op de gewenste lengte kan worden getrimd langs terrasranden of stenen stoepranden.
Licht en handig
Door het lage gewicht is hij bijzonder gemakkelijk in het dagelijks gebruik. Dit maakt het gemakkelijk om grote stukken gazon klaar te maken voor het tuinseizoen.
Ergonomische werking
Het is vaak nodig om zich aan te passen aan de omstandigheden van de te behandelen oppervlakken. De maaikop van de modellen LTR 3-18 Dual en LTR 18-30 is snel en eenvoudig verstelbaar om gras onder lage tuinbanken te bereiken.
Gewasbeschermingsbeugel
Bloemen en planten worden tijdens het snoeien beschermd door de uitklapbare plantenbeschermingsbeugel van de modellen LTR 36-33, LTR 3-18 Dual en LTR 18-30. Zo blijven de bloembedden perfect behouden en kan de gazonrand met een gerust hart worden behandeld.
Beschermingskap
Bij het maaien van het gazon worden gras, mos en onkruid met hoge snelheid gemaaid. De praktische beschermkap van de accutrimmer beschermt de gebruiker tegen rondvliegend gemaaid gras.
Voordelen
18 V Kärcher Battery kracht
LTR 18-25 Battery Set
De LTR 18-25 Batterij past ergonomisch in uw hand, heeft een snoeidiameter van 25 cm, bereikt zonder moeite alle hoeken en moeilijk te bereiken plekken in en rond de tuin en trimt de grasranden met precisie.
Batterij spanning: 18 V
Snoei diameter: 25 cm
Snoei snelheid: 9.500 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 300 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V / 2.5 Ah batterij.
LTR 18-30 Battery Set
Gemakkelijk het gras trimmen met de LTR 18-30. Zijn verstelbare hellingshoek maakt zelfs trimmen onder lage obstakels mogelijk.
Batterij spanning: 18 V
Snoei diameter: 30 cm
Snoei snelheid: 7,800 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1.6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 350 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V / 2.5Ah batterij.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Krachtig, efficiënt en praktisch: de krachtige 36 V-motor, aangedreven door 2x18 V batterijen, maakt trimmen een plezier. Ook geschikt voor hoog gras.
Batterij spanning: 2 x 18 V = motorkracht van 36 V
Snoei diameter: 30 cm
Snoei snelheid: 7.400 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 2 x 18V / 2.5 Ah batterijen
36 V Kärcher Battery kracht
LTR 36-33 Battery Set
Met een krachtige 36 V batterij en een maximale prestatie van 600 m gazonrand per batterijbeurt, is de LTR 36-33 batterij de krachtpatser onder de Kärcher trimmers. Toch blijft dit toestel ergonomisch dankzij de schouderriem en het tweede handvat.
Batterij spanning: 36 V
Snoei diameter: 28-33 cm
Snoei snelheid: 7000 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 2.0 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 36V / 2.5Ah batterij.