Draadloze kantentrimmer

De draadloze Kärcher kantentrimmers zijn echte all-rounders in de tuin. Ze zorgen niet alleen voor een nette grasrand, ze bereiken ook de kleinste hoeken en moeilijk te bereiken plekken. Het ergonomische handgreepdesign verzekert een juiste houding en comfortabel gebruik. 

Nooit meer manueel kanten trimmen!


De Kärcher kantentrimmers zorgen voor keurig bijgesneden randen en een mooie gazonrand. Eenvoudig en krachtig, Kärcher biedt de juiste oplossing voor elk toepassingsgebied.

De 18V kantentrimmers komen in 2 varianten; 25 cm & 30 cm snoeidiameter. De 36V kantentrimmer beschikt daarnaast over een snoeidiameter van 33cm.
En daarnaast werht de LTR 18-30 op een capaciteit van 2 batterijen waardoor de werktijd aanzienlijk wordt verlengd.


Naar de producten

Toestellen

0 Producten

Kenmerken van de draadloze kantentrimmer

Automatische aanpassing van de trimmerdraad.

De krachtige motor en de gedraaide trimmerdraad garanderen een perfect resultaat bij het maaien van het gazonkanten. Tijdens het werken verlengt het toestel automatisch de trimmerdraad. Als de draad tijdens het gebruik toch te kort wordt, drukt u gewoon op de knop op het apparaat om deze handmatig bij te stellen.

Automatische aanpassing trimmerdraad

De gedraaide trimmerdraad zorgt voor een precieze snit.

De gedraaide trimmerdraad zorgt voor een nauwkeurige snit bij het trimmen van het gazon. Hiermee kunt u met grote precisie maaien, vooral in de buurt van gazonranden en op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nauwkeurige snit

Optioneel gebruik van snoeischaarbladen voor veeleisende taken.

De kantentrimmer is niet alleen geschikt voor het maaien van graskanten, maar ook voor het maaien van grote oppervlakken of wilde begroeiing. Als optie is het ook mogelijk om een ​​snijmessen te gebruiken om wilde planten of bijzonder invasief onkruid te verwijderen.

Een hand installeert het snijmes op de draadloze trimmer van Kärcher

Dankzij de vele functies van de draadloze kantentrimmer zijn tuinliefhebbers uitgerust voor alle situaties:

Kärcher 18 V verwisselbare batterij met LCD-display in detail

Verwisselbare batterij

Dankzij de verwisselbare batterij kunnen tuinliefhebbers werken zonder verlengkabels nodig te hebben

vanaf de zijkant: zicht op de Kärcher accutrimmer in actie

Precieze snit

Dankzij de verstelbare draad en het gebruik van optionele snijmessen is de draadloze kantentrimmer geschikt voor zowel hoog gras als hardnekkige wilde begroeiing. De trimmerdraad zorgt ook voor nauwkeurig maaien, waardoor het gras snel en eenvoudig op de gewenste lengte kan worden getrimd langs terrasranden of stenen stoepranden.

De Kärcher accutrimmer van Kärcher wordt ontspannen vastgehouden door het handvat en de stang

Licht en handig

Door het lage gewicht is hij bijzonder gemakkelijk in het dagelijks gebruik. Dit maakt het gemakkelijk om grote stukken gazon klaar te maken voor het tuinseizoen.

één hand past de hoek van de Kärcher draaloze trimmer aan met een druk op de knop

Ergonomische werking

Het is vaak nodig om zich aan te passen aan de omstandigheden van de te behandelen oppervlakken. De maaikop van de modellen LTR 3-18 Dual en LTR 18-30 is snel en eenvoudig verstelbaar om gras onder lage tuinbanken te bereiken.

Detail: de plantenbeschermingsbeugel van de Kärcher accutrimmer beschermt de planten

Gewasbeschermingsbeugel

Bloemen en planten worden tijdens het snoeien beschermd door de uitklapbare plantenbeschermingsbeugel van de modellen LTR 36-33, LTR 3-18 Dual en LTR 18-30. Zo blijven de bloembedden perfect behouden en kan de gazonrand met een gerust hart worden behandeld.

Close-up: de Kärcher accutrimmer met beschermkap in actie

Beschermingskap

Bij het maaien van het gazon worden gras, mos en onkruid met hoge snelheid gemaaid. De praktische beschermkap van de accutrimmer beschermt de gebruiker tegen rondvliegend gemaaid gras.

Voordelen

Elke tuin heeft zijn deel van de gebieden die moeilijk toegankelijk zijn voor maaiers. De LTR 3-18 Dual Battery Set past daarentegen overal. Met twee batterijen werkt hij schoon en efficiënt tot aan de rand van het gazon, terwijl hij uw rug beschermt.

Preciese snit
De zelfinstellende nylondraad van de trimmer zorgt ervoor dat de randen van het gazon altijd scherp afgelijnd zijn. Dankzij de geïntegreerde draad kunt u zo dicht mogelijk bij randen werken, in tegenstelling tot metalen messen. Het vermindert niet alleen de kans op vonken, maar zorgt ook voor een soepele overgang tussen gazon en perken of terras.

Controle over de situatie
De trimmer maakt gebruik van van real-time technologie in de batterij. Het in de batterij geïntegreerde LCD-display geeft in realtime de resterende autonomie in minuten en de batterijcapaciteit tijdens gebruik aan. Zo wordt aan alle voorwaarden voldaan voor het onderhoud van de tuin.

Ergonomisch werken
Dankzij de traploos verstelbare telescoopsteel, de tweede handgreep en de meegeleverde schouderriem is het werken met de draadloze trimmer LTR 3-18 Dual bijzonder rugvriendelijk en ergonomisch. Grote tuinbanken kunnen op hun plaats blijven staan ​​terwijl het gazon wordt afgewerkt. Tuinliefhebbers kunnen de kantelhoek van de trimmerkop snel en comfortabel aanpassen en het gazon zelfs onder lage obstakels maaien (LTR 3-18 en LTR 18-30).

icon_arrow

18 V Kärcher Battery kracht

LTR 18-25 Battery Set

De LTR 18-25 Batterij past ergonomisch in uw hand, heeft een snoeidiameter van 25 cm,   bereikt zonder moeite alle hoeken en moeilijk te bereiken plekken in en rond de tuin en trimt de grasranden met precisie. 

Batterij spanning: 18 V
Snoei diameter: 25 cm
Snoei snelheid: 9.500 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 300 m


* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V / 2.5 Ah batterij.

LTR 18-30 Battery Set

Gemakkelijk het gras trimmen met de LTR 18-30. Zijn verstelbare hellingshoek maakt zelfs trimmen onder lage obstakels mogelijk.

Batterij spanning: 18 V
Snoei diameter: 30 cm
Snoei snelheid: 7,800 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1.6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 350 m

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V / 2.5Ah batterij.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Krachtig, efficiënt en praktisch: de krachtige 36 V-motor, aangedreven door 2x18 V batterijen, maakt trimmen een plezier. Ook geschikt voor hoog gras.


Batterij spanning: 2 x 18 V = motorkracht van 36 V
Snoei diameter: 30 cm
Snoei snelheid: 7.400 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 2 x 18V / 2.5 Ah batterijen

36 V Kärcher Battery kracht

LTR 36-33 Battery Set

Met een krachtige 36 V batterij en een maximale prestatie van 600 m gazonrand per batterijbeurt, is de LTR 36-33 batterij de krachtpatser onder de Kärcher trimmers. Toch blijft dit toestel ergonomisch dankzij de schouderriem en het tweede handvat.

Batterij spanning: 36 V
Snoei diameter: 28-33 cm
Snoei snelheid: 7000 tr/min
Trimmer lijn dikheid: 2.0 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 36V / 2.5Ah batterij.

Kärcher Battery Power batterij platformen

18 V Battery Power

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.
NAAR DE PRODUCTEN
36 V

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 36 V hier terugvinden.
NAAR DE PRODUCTEN