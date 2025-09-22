CISAILLES À GAZON ET CISAILLES À ARBUSTES À BATTERIE
Les cisailles à gazon et à arbuste à batterie Kärcher sont parfaites pour des travaux fins et précis dans votre jardin. Grâce au système 2 en 1 reconnu, ils permettent de tailler rapidement et facilement les arbustes, les haies et les buissons mais également les petites pelouses. Les bordures sont nettes et donnent à votre jardin un aspect soigné.
UTILISATION ET AVANTAGES
Passage sans effort et sans outils de la lame à gazon à la lame à arbustes. Cela permet d’effectuer différentes taches de jardinage sans avoir besoin de plusieurs outils.
Cisaille à gazon
Les cisailles à gazon servent à raccourcir les bordures de gazon autour de la maison, du parterre de fleurs, du potager et même de la terrasse. Elles servent précisément aux endroits où la tondeuse à gazon ne peut pas accéder.
Cisailles à arbustes
Les cisailles à arbustes font de la taille et du modelage des buissons et des arbustes un jeu d’enfant.