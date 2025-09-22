CISAILLES À GAZON ET CISAILLES À ARBUSTES À BATTERIE

Les cisailles à gazon et à arbuste à batterie Kärcher sont parfaites pour des travaux fins et précis dans votre jardin. Grâce au système 2 en 1 reconnu, ils permettent de tailler rapidement et facilement les arbustes, les haies et les buissons mais également les petites pelouses. Les bordures sont nettes et donnent à votre jardin un aspect soigné.

UTILISATION ET AVANTAGES

Passage sans effort et sans outils de la lame à gazon à la lame à arbustes. Cela permet d’effectuer différentes taches de jardinage sans avoir besoin de plusieurs outils.

Cisaille à gazon

Les cisailles à gazon servent à raccourcir les bordures de gazon autour de la maison, du parterre de fleurs, du potager et même de la terrasse. Elles servent précisément aux endroits où la tondeuse à gazon ne peut pas accéder.

Cisailles à arbustes

Les cisailles à arbustes font de la taille et du modelage des buissons et des arbustes un jeu d’enfant.

Fonction 2 en 1: cisaille à gazon et arbuste dans 1 appareil

Remplacement de la lame sans outils: grâce au système de vissage intelligemment conçu.

Lames diamantées avec arêtes de coupe double face: Produit des résultats de précision.

Protecteur de pointe de lame et boucle de suspension: pour un stockage peu encombrant.

Conception de la poignée ergonomique: pour une prise en main confortable même lors de travaux plus longs.

L'outil compact 2-en-1 : la cisaille à gazon sans fil peut être utilisée pour couper les bordures de votre gazon, des parterres de fleurs, des jardins potagers ou des patios, tandis que la cisaille à buis peut couper facilement tous vos buissons.

Accessoires pour les cisailles à gazon et les cisailles à arbustes à batterie

Plateformes de batterie Kärcher

18 V

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V
36 V

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V
