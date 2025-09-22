CISAILLES À GAZON ET CISAILLES À ARBUSTES À BATTERIE

Les cisailles à gazon et à arbuste à batterie Kärcher sont parfaites pour des travaux fins et précis dans votre jardin. Grâce au système 2 en 1 reconnu, ils permettent de tailler rapidement et facilement les arbustes, les haies et les buissons mais également les petites pelouses. Les bordures sont nettes et donnent à votre jardin un aspect soigné.