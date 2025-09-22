Accu gras- en buxusscharen

De Kärcher accu gras- en buxusscharen zijn perfect geschikt voor fijne en precieze klussen in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunnen struiken, heggen en heesters, maar ook kleinere gazons snel en eenvoudig worden gesnoeid. Het resultaat zijn strakke randen, die uw tuin een verzorgde uitstraling geven.