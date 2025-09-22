Accu gras- en buxusscharen
De Kärcher accu gras- en buxusscharen zijn perfect geschikt voor fijne en precieze klussen in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunnen struiken, heggen en heesters, maar ook kleinere gazons snel en eenvoudig worden gesnoeid. Het resultaat zijn strakke randen, die uw tuin een verzorgde uitstraling geven.
Gebruik en voordelen
Moeiteloos en zonder gereedschap wisselen tussen het gras- en struikmes. Hierdoor kunnen verschillende werkzaamheden in de tuin uitgevoerd worden, zonder meerdere apparaten nodig te hebben.
Grasscharen
De grasscharen worden gebruikt voor het trimmen van grasranden rond het huis, bloemenperken, moestuinen, of terrassen – precies daar, waar de grasmaaier niet geschikt voor is.
Buxusscharen
De buxusscharen maken het trimmen en vormen van struiken en heesters kinderspel.