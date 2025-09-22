Accu gras- en buxusscharen

De Kärcher accu gras- en buxusscharen zijn perfect geschikt voor fijne en precieze klussen in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunnen struiken, heggen en heesters, maar ook kleinere gazons snel en eenvoudig worden gesnoeid. Het resultaat zijn strakke randen, die uw tuin een verzorgde uitstraling geven.

0 Producten
Accu gras- en buxusscharen

Gebruik en voordelen

Moeiteloos en zonder gereedschap wisselen tussen het gras- en struikmes. Hierdoor kunnen verschillende werkzaamheden in de tuin uitgevoerd worden, zonder meerdere apparaten nodig te hebben.

Toepassing gras grasschaar Kärcher

Grasscharen

De grasscharen worden gebruikt voor het trimmen van grasranden rond het huis, bloemenperken, moestuinen, of terrassen – precies daar, waar de grasmaaier niet geschikt voor is.

Buxusscharen

Buxusscharen

De buxusscharen maken het trimmen en vormen van struiken en heesters kinderspel.

2-in-1 functie: gras- en struikschaar in 1 toestel

GSH 2 in 1

Mesvervanging zonder gereedschap: dankzij het intelligent ontworpen inschroefsysteem.

Wissel messen Kärcher grasschaar

Diamantgeslepen messen met dubbelzijdige snijkanten: voor precisieresultaten.

Dubbelzijdige snijkant Kärcher home and garden producten

Mesbeschermer en ophanglus: voor ruimtebesparende opslag.

Mesbeschermer Kärcher tuingereedschap schaar

Ergonomisch handvatontwerp: voor een comfortabele grip, zelfs tijdens langere klussen.

Ergonomisch handvatontwerp grasschaar tuinschaar Kärcher

De compacte 2-in-1 hulp: de accu grasschaar wordt gebruikt om grasranden, bloemenperken, moestuinen en patio's te trimmen, terwijl de struikschaar u zorgeloos struiken laat trimmen.

icon_arrow

Toebehoren voor de accu gras- en buxusscharen

Kärcher Battery Power batterij platformen

18 V

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.
NAAR DE PRODUCTEN
36 V

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 36 V hier terugvinden.
NAAR DE PRODUCTEN