L’outil adapté à la taille des arbres

Il n’est pas obligatoire de faire appel à un professionnel pour entretenir ses arbres. Les jardiniers amateurs peuvent également réaliser un travail formidable, à condition de disposer des bons outils. Une fois les accessoires acquis et s’ils sont bien entretenus, ils peuvent être utilisés pendant de nombreuses années.

Pour les branches jusqu’à 3 centimètres de diamètre, un coupe-branches est parfaitement adapté. Les coupe-branches sans fil facilitent considérablement le travail, car ils nécessitent moins de force.

Pour les branches plus épaisses, vous pouvez utiliser une tronçonneuse. Les tronçonneuses sans fil sont idéales pour tailler les arbres, car elles sont plus légères que les tronçonneuses thermiques. De plus, elles ne génèrent aucun gaz d’échappement. Cependant, vous ne devez utiliser une tronçonneuse que si vous pouvez être stable au sol, si vous êtes un élagueur qualifié ou si vous avez une nacelle à disposition.

Lors de la taille des plantes ou des branches de taille moyenne, de nombreuses scies à branches manuelles atteignent souvent leurs limites au-dessus d'un certain diamètre de branche. Une aide bienvenue pour tous les amateurs de jardinage est offerte par les scies d'élagage à batterie.