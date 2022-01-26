Taille des arbres : conseiuls pour bien tailler les arbres
Comme presque toutes les plantes que l'on trouve dans les jardins, les arbres et les arbustes doivent être entretenus régulièrement pour rester beaux et donner beaucoup de fleurs et de fruits. Les tailler régulièrement semble complexe, mais est en réalité un jeu d’enfant dès lors que vous disposez de l’outil adéquat et suivez quelques conseils. Pour tailler correctement un arbre, vous avez besoin d’un coupe-branches et d’une tronçonneuse, qui fonctionnent dans l’idéal sur batterie, d’un équipement de protection, de gants, éventuellement d’une échelle, et d’un calendrier pour savoir à quel moment tailler quel bois.
L’outil adapté à la taille des arbres
Il n’est pas obligatoire de faire appel à un professionnel pour entretenir ses arbres. Les jardiniers amateurs peuvent également réaliser un travail formidable, à condition de disposer des bons outils. Une fois les accessoires acquis et s’ils sont bien entretenus, ils peuvent être utilisés pendant de nombreuses années.
Pour les branches jusqu’à 3 centimètres de diamètre, un coupe-branches est parfaitement adapté. Les coupe-branches sans fil facilitent considérablement le travail, car ils nécessitent moins de force.
Pour les branches plus épaisses, vous pouvez utiliser une tronçonneuse. Les tronçonneuses sans fil sont idéales pour tailler les arbres, car elles sont plus légères que les tronçonneuses thermiques. De plus, elles ne génèrent aucun gaz d’échappement. Cependant, vous ne devez utiliser une tronçonneuse que si vous pouvez être stable au sol, si vous êtes un élagueur qualifié ou si vous avez une nacelle à disposition.
Lors de la taille des plantes ou des branches de taille moyenne, de nombreuses scies à branches manuelles atteignent souvent leurs limites au-dessus d'un certain diamètre de branche. Une aide bienvenue pour tous les amateurs de jardinage est offerte par les scies d'élagage à batterie.
La taille des arbres simplifiée grâce aux outils télescopiques
Si vous voulez tailler des arbustes plus gros ou des arbres plus âgés, vous aurez sans doute besoin d’une extension de vos bras. Les tronçonneuses télescopiques sans fil vous permettent d’atteindre des hauteurs allant jusqu’à 4 mètres. Grâce à la sangle d’épaule, vous pouvez tailler plus longtemps sans que cela ne soit un problème. Vous pouvez ainsi rester au sol, sans utiliser d’échelle.
Lorsque vous taillez des arbres, vous devez toujours bien protéger votre tête et vos mains : les gants et les lunettes de protection contre les copeaux de bois constituent l’équipement standard de base. Si vous voulez retirer des branches plus grosses, vous devez également porter un casque ou au moins ne jamais rester sous les branches coupées lorsqu’elles tombent.
L’entretien des arbres à l’aide d’une tronçonneuse nécessite obligatoirement un équipement de protection contre les coupures, composé d’un pantalon et de chaussures anti-coupures, d’une protection auditive et oculaire, ainsi que de gants. Vous devez également respecter les éventuelles réglementations locales en matière de pollution sonore, ainsi que les réglementations relatives à la protection des oiseaux et des autres animaux.
Taille des arbres : calendrier de coupe
Le bon moment pour tailler les arbres et arbustes dépend du type de plante, mais également du type de coupe. Les arbustes décoratifs doivent généralement être coupés tous les ans afin de conserver la forme souhaitée. Les arbres fruitiers ne doivent pas être taillés tous les ans, mais ils doivent tout de même être entretenus régulièrement, généralement tous les 4 à 6 ans. Ce sont surtout les jeunes arbres que vous devez tailler souvent et de manière ciblée, afin d’éviter les problèmes de croissance, par exemple les troncs fourchus.
Vous devez également respecter le cycle végétatif des arbres et arbustes : à partir du mois d’août, de nombreuses plantes stockent dans leurs racines les réserves énergétiques présentes dans leurs feuilles, afin de les rassembler en vue du futur bourgeonnement au printemps. C’est pourquoi il faut éviter d’effectuer des coupes trop importantes entre août et décembre pour de nombreuses plantes.
Recommendations : quand tailler chaque arbre ?
- Vous pouvez tailler vos arbres toute l’année en cas de tempête ou lorsque vous souhaitez retirer des branches pourries ou cassées. La sécurité est alors la priorité.
- L’hiver est généralement la saison idéale pour les tailles de fructification ou de réduction sur les arbres portant des fruits à pépins, à noyau ou à baies. Cette saison est également adaptée à la taille des rosiers et à l’éclaircissage des cimes : les branches sont bien visibles et les réserves énergétiques sont stockées dans les racines. En revanche, vous devez éviter de couper les arbres en période de fortes gelées. Dans l’idéal, commencez entre janvier et début mars, lorsque les températures ne descendent plus en dessous de −5 °C.
- Certains arbres fruitiers doivent être taillés au printemps, par exemple les pêchers. Pour les plantes à floraison précoce telles que l’amandier ou le forsythia, vous devez attendre l’apparition des fleurs avant de les tailler.
- Si votre objectif est d’éclaircir la cime, vous pouvez également tailler les arbres en été. C’est également à cette saison que vous pouvez retirer les gourmands. Les cerisiers doivent être taillés pendant et après la récolte en été, tout comme certaines espèces qui donnent peu de fruits comme les saules. En été, les maladies du feuillage sont plus faciles à déceler et les coupures guérissent plus rapidement. L’été est également la saison idéale pour tailler les noyers.
- À l’automne, les feuillus et les conifères indigènes sont à l’honneur. Certaines variétés de fruits peuvent également déjà être taillées à cette saison, notamment lorsque vous voulez optimiser leur croissance. Pour que les arbres parviennent à former des rameaux fruitiers, mieux vaut cependant les tailler en janvier ou en février.
Il n’existe toutefois aucune règle qui s’appliquerait à toutes les variétés. Nous vous conseillons de vous renseigner de manière ciblée pour savoir quand et comment tailler vos différents arbres.
Que retirer lors de la taille des arbres ?
Tailler les arbres et arbustes signifie en particulier retirer les branches malades ou superflues. Tandis que l’objectif avec les arbustes décoratifs est de leur donner une jolie forme, les arbres fruitiers doivent quant à eux être taillés pour assurer une bonne nouaison et la bonne santé générale de l’arbre. On distingue généralement les types de tailles suivants :
Taille de formation : pour encourager la croissance et la formation de la cime, il est possible de retailler les arbres récemment plantés, en laissant environ 1 pousse principale et au maximum 3 pousses auxiliaires.
Taille d’entretien : cette taille permet principalement de donner une forme aux arbres et arbustes, mais aussi de réduire la cime, de redresser la croissance et de retirer les branches qui gênent ou se croisent. La taille d’entretien permet également de gagner de la place, notamment en dégageant le tronc et en l’éclaircissant (retirer les branches au niveau du tronc). Pour les nouveaux rameaux latéraux, vous pouvez raccourcir les branches jusqu’aux bourgeons (yeux) latéraux ou inférieurs à la longueur souhaitée.
Taille de fructification : pour assurer une meilleure récolte, les arbres fruitiers doivent être régulièrement taillés. Pour l’éclaircissage de la cime, vous devez toujours retirer l’intégralité des rameaux superflus, afin qu’ils ne bourgeonnent pas de nouveau et ne deviennent pas plus épais. Pour les pommiers, vous devez tailler les branches ramifiées derrière un rameau plus jeune.
Taille de réduction : vous allez retirer les branches abîmées, par exemple à cause d’une tempête, de la neige ou d’une infestation parasitaire. Les branches qui provoquent un déséquilibre doivent également être coupées. En particulier après une taille de réduction, les coupures doivent être refermées à l’aide d’un mastic de greffage ou d’autres moyens adaptés.
Tailler les branches et les arbres signifie rééquilibrer le poids entre les racines et la cime. Plus vous taillez, plus la plante est susceptible de bourgeonner. En principe, vous devez profiter de la taille pour retirer toutes les branches malades et superflues. Il est cependant très rarement conseillé de tailler une branche ou un arbre en intégralité.
Tailler correctement les arbres : techniques de coupe
Les petites branches jusqu’à la cime peuvent être coupées à l’aide d’un sécateur. Pour les branches plus épaisses et les petites branches jusqu’à 3 centimètres de diamètre, nous vous recommandons d’utiliser un coupe-branches sans fil. Le principe reste le même : le sécateur ou le coupe-branches doit être placé à la base de la branche, afin qu’il ne reste si possible pas de moignon. Cette technique de dérivation est importante afin d’éviter les moignons qui dépérissent et constituent des portes d’entrée pour les parasites et la pourriture.
Les branches épaisses des arbres et arbustes peuvent être coupées à l’aide d’une tronçonneuse. Cela nécessite d’agir prudemment, de façon à ne pas abîmer l’écorce inutilement.
Le point de sortie est alors le bourrelet à la base de la branche. Ensuite, vous vous placez à environ 2 mains du bourrelet sur la partie inférieure d’une coupure.
Puis vous vous placez à 3 mains du bourrelet et coupez la branche du haut vers le bas, jusqu’à ce qu’elle tombe.
Coupez alors proprement la base de la branche au niveau du bourrelet. Pour un résultat optimal, placez la tronçonneuse selon un angle légèrement incliné, de manière à vous éloigner du tronc d’arbre. Le méristème assure alors la croissance d’une nouvelle écorce sur la surface de coupe. Les branches plus grosses doivent plutôt être coupées une par une, de l’extérieur vers l’intérieur. Cette technique prend plus de temps, mais elle est également plus sûre et présente l’avantage de nécessiter moins de travail lors du débitage du bois coupé. Enfin, lorsque vous taillez un arbre, vous devez ensuite vous débarrasser du bois coupé.
Entretien des outils après la taille d’un arbre
Afin de réutiliser sans souci vos outils lors de votre prochaine taille, mieux vaut les entretenir immédiatement.
Pour les coupe-branches en les scies d'élagage, il suffit de nettoyer la lame à l’aide d’une brosse. La qualité de la lame reste inchangée si vous la lubrifiez avec une huile liquide ou en spray. Cela permet à la fois de la graisser et de la protéger de la rouille. Vous devez en outre vérifier régulièrement que les vis et écrous du coupe-branches sont correctement serrés. Il est également conseillé de désinfecter les outils de jardinage après avoir taillé un arbre, afin d’éviter la transmission de maladies.
L’entretien d’une tronçonneuse passe par le nettoyage de la chaîne après chaque utilisation. Le recours à un nettoyant spécial permet d’éliminer la résine et les impuretés. Vous pouvez également nettoyer l’appareil à sec à l’aide d’une brosse dure. Dans ce cas, vous devez cependant impérativement retirer la batterie. Le niveau d’huile et la bonne lubrification doivent aussi faire l’objet d’une vérification. Le niveau d’huile doit toujours être suffisant afin de prolonger la durée de vie de la chaîne et de l’outil. Si la quantité d’huile de chaîne dans le réservoir est suffisante, contrôlez tout de même la distribution du lubrifiant : soit vous vérifiez la présence de gouttelettes d’huile en marche à vide par intervalles d’une minute avec le lamier orienté vers le bas sur un fond clair, soit, après la marche à vide, vous levez prudemment la chaîne (attention : risque de blessure) et vous vérifiez la présence d’un fin film d’huile sur les rails de guidage.
Vous devez également vérifier (et ajuster le cas échéant) régulièrement la tension de la chaîne, au mieux avant chaque utilisation. La chaîne ne doit pas être lâche. Au besoin, affûtez les dents de la chaîne de sciage : une chaîne tranchante assure à la fois une meilleure coupe et une sécurité accrue. Pour ce faire, utilisez une lime ronde adaptée au pas de chaîne. Vous pouvez également confier la tronçonneuse à un professionnel afin qu’il l’affûte. Après quelques heures de travail, vous devrez peut-être libérer le guide de la tronçonneuse du bord périphérique et vérifier l’absence de défaut, voire au besoin le remplacer. Ces opérations peuvent également être réalisées des professionnels.