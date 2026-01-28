La scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. La pince à mâchoire pour branches amovible permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages. Les lames de scie peuvent être remplacées sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique disponible en option (non incluse).