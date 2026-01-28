Scie d'élagage à batterie PGS 4-18

Entretien facile des espaces verts : la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 vous permet de tailler sans effort et rapidement les branches, les buissons et les arbustes de petite comme de moyenne taille. 

La scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. La pince à mâchoire pour branches amovible permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages. Les lames de scie peuvent être remplacées sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique disponible en option (non incluse).

Caractéristiques et avantages
Scie d'élagage à batterie PGS 4-18: Lame de scie de qualité « Made in Germany »
Lame de scie de qualité « Made in Germany »
Pour des performances de coupe optimales.
Scie d'élagage à batterie PGS 4-18: Remplacement de lame de scie sans outils
Remplacement de lame de scie sans outils
Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.
Scie d'élagage à batterie PGS 4-18: Pince à mâchoire pour branches amovible
Pince à mâchoire pour branches amovible
Garantit un maintien sûr, même en coupant d'une seule main. Amovible sans outils en fonction de l'utilisation et des besoins.
Support pour batterie amovible
  • Fixation de la scie sur la rallonge télescopique sans poids supplémentaire.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
  • L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Poignée caoutchoutée
  • Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Spécifications

Données techniques

Appareil sans fil
Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Cycles par minute (min​-1) max. 2500
Diamètre de coupe avec pince à mâchoire pour branches (mm) max. 50
Diamètre de coupe sans pince à mâchoire pour branches (mm) max. 80
Longueur de la lame de scie (mm) 150
Volume sonore (dB (A)) 83
Type de batterie Batterie lithium-ion interchangeable
Tension (V) 18
Autonomie par charge de batterie * (Coupes) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 1,4
Poids emballage inclus (kg) 2,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø de branche : 5 cm

Inclus dans la livraison

  • Version: Batterie et chargeur non inclus
  • Pince à mâchoire pour branches
  • Support pour batterie
  • Lame de scie: Bois
Scie d'élagage à batterie PGS 4-18
  • Branches
