De draadloze snoeischaar PGS 4-18 van Kärcher is ontworpen om takken tot een diameter van 80 millimeter te zagen. De afneembare takgreep maakt hem veilig en gemakkelijk in gebruik en voorkomt dat takken wegglijden. De zaagbladen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. En met de als optioneel accessoire verkrijgbare telescopische verlenging (niet meegeleverd) is werken op een hoogte tot 3,5 meter nog nooit zo eenvoudig geweest. Batterij en lader zijn niet inbegrepen in deze versie.