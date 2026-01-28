Draadloze snoeischaar PGS 4-18
Eenvoudig tuinonderhoud: de draadloze snoeischaar PGS 4-18 maakt het snoeien van kleine tot middelgrote takken, struiken en heesters een stuk eenvoudiger. Batterij en lader niet inbegrepen.
De draadloze snoeischaar PGS 4-18 van Kärcher is ontworpen om takken tot een diameter van 80 millimeter te zagen. De afneembare takgreep maakt hem veilig en gemakkelijk in gebruik en voorkomt dat takken wegglijden. De zaagbladen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. En met de als optioneel accessoire verkrijgbare telescopische verlenging (niet meegeleverd) is werken op een hoogte tot 3,5 meter nog nooit zo eenvoudig geweest. Batterij en lader zijn niet inbegrepen in deze versie.
Kenmerken en voordelen
Premium zaagblad made in GermanyVoor optimale zaagprestaties
Zaagbladwissel zonder gereedschapSnel en eenvoudig wisselen van zaagblad zonder gereedschap.
Afneembare takgreepZorgt voor een veilige grip, zelfs bij het knippen met één hand. Kan worden verwijderd (zonder gereedschap) om aan de uit te voeren taak te voldoen.
Afneembare batterijhouder
- De zaag kan aan de telescopische verlenging worden bevestigd zonder extra gewicht toe te voegen.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Het toestel kan aangedreven worden met eender welke 18 V Kärcher Battery Power batterij.
Rubberen handgreep
- Voor een maximaal comfort, vooral bij langere werktijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Aantal slagen (min-1)
|max. 2500
|Snijdiameter met takgreep (mm)
|max. 50
|Snijdiameter zonder takgreep (mm)
|max. 80
|Lengte zaagblad (mm)
|150
|Geluidsniveau (dB(A))
|83
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (Snedes)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø takken: 5 cm
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Tak beugel
- Batterij voet
- Zaagblad: Hout
Videos
Toepassingen
- Takken