De draadloze snoeizaag PGS 4-18 van Kärcher is bijzonder geschikt voor het zagen van takken met een diameter tot 80 millimeter. De verwijderbare bevestigingsbeugel van de reciprozaag maakt een veilig en eenvoudig gebruik mogelijk door wegglijden te voorkomen.

Het hoogwaardige zaagblad "Made in Germany" kan zonder gereedschap worden vervangen. Ook werken op hoogtes tot maximaal 3,5 meter wordt kinderspel dankzij de optioneel verkrijgbare telescopische verlenging (niet inbegrepen). Dit maakt de PGS 4-18 tot een multitool die de eigenschappen van tuingereedschap en gereedschappen als verstekzaag, reciprozaag en takkenschaar in één product combineert.