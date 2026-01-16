Draadloze takkenschaar en draadloze snoeizaag
Kleine en grote takken snoeien was nog nooit zo eenvoudig: met de draadloze takkenschaar en -snoeizaag van Kärcher pak je hardnekkige groei snel en efficiënt aan. Deze krachtige bondgenoten stellen je in staat om struiken en bomen de ruimte te geven die ze nodig hebben om te groeien en bloeien, zonder je gewrichten te belasten. Of het nu gaat om rozen, wilde struiken of jonge bomen: dankzij de krachtige verwisselbare Kärcher Battery Power-batterijen bent u altijd klaar om te werken, zelfs ver van een stopcontact.
Draadloze snoeizaag
De draadloze snoeizaag PGS 4-18 van Kärcher is bijzonder geschikt voor het zagen van takken met een diameter tot 80 millimeter. De verwijderbare bevestigingsbeugel van de reciprozaag maakt een veilig en eenvoudig gebruik mogelijk door wegglijden te voorkomen.
Het hoogwaardige zaagblad "Made in Germany" kan zonder gereedschap worden vervangen. Ook werken op hoogtes tot maximaal 3,5 meter wordt kinderspel dankzij de optioneel verkrijgbare telescopische verlenging (niet inbegrepen). Dit maakt de PGS 4-18 tot een multitool die de eigenschappen van tuingereedschap en gereedschappen als verstekzaag, reciprozaag en takkenschaar in één product combineert.
Kenmerken van de draadloze snoeizaag
Het kwaliteitszaagblad "Made in Germany" zorgt voor optimale zaagprestaties.
Snelle en eenvoudige vervanging van het zaagblad zonder extra gereedschap.
De afneembare houderstang garandeert een veilige grip, zelfs bij gebruik met één hand.
De met rubber beklede handgreep zorgt voor maximaal comfort, ook bij langdurig gebruik.
Met de optionele telescopische verlenging kan op hoogtes tot maximaal 3,5 meter worden gewerkt.
Draadloze takkenschaar
Takken snoeien was nog nooit zo eenvoudig: met de draadloze takkenschaar en het hoogwaardige rechte mes is het mogelijk om voorzichtig en zonder kracht te zetten takken tot 3 centimeter doorsnede te snoeien, ongeacht de moeilijkheidsgraad. Het mes heeft 2 snijmessen: een van de messen is gebogen en voorkomt zo het wegglijden van zowel kleine als grote takken.
Bij het sluiten van de takkensnijder kruisen de twee messen elkaar, wat een zuivere snede garandeert en daardoor ook geschikt is voor planten die niet goed tegen snoeien kunnen. De messen zijn gemaakt van roestvrij staal en hebben een Teflon®-coating om te voorkomen dat sap eraan blijft kleven. Dankzij de haak aan de onderkant van het blad kunnen ook vastzittende takken loskomen van de bomen.
Kenmerken van draadloze takkenschaar
Nauwkeurige en gladde snit dankzij het scherpe mes.
Grotere werkradius. Met de takkenschaar kom je gemakkelijk bij de hoogste takken.
Veelzijdig gebruik. De takkenschaar is geschikt voor zowel groen als droog hout.
Lange levensduur dankzij hoogwaardige stalen messen.
Veilig gebruik dankzij veiligheidsontgrendeling. Voorkomt onbedoeld starten van de takkenschaar.
Extra haak om aan het gereedschap te bevestigen, waardoor het gemakkelijk is om vastzittende takken los te maken.
Zonder fysieke inspanning – eenvoudig takken snoeien met een druk op de knop.
Maximaal comfort dankzij de rubberen handgreep, vooral bij langdurig gebruik.