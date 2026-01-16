Sécateurs, coupe-branches et scie d'élagage électriques
Il n'a jamais été aussi facile de couper les petites comme les grosses branches : avec le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie de Kärcher, vous viendrez rapidement et efficacement à bout des pousses rebelles. Ces puissants alliés vous permettent de redonner aux buissons, aux arbustes et aux arbres l'espace nécessaire pour se développer et s'épanouir, sans solliciter vos articulations ni forcer. Qu'il s'agisse de rosiers, de buissons sauvages ou de jeunes arbres : grâce aux puissantes batteries interchangeables Kärcher Battery Power, vous êtes toujours opérationnel, même loin de toute prise de courant.
Scie d'élagage à batterie
La scie d'élagage à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. L'étrier de maintien amovible de la scie sabre permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages.
La lame de scie haut de gamme « Made in Germany » peut être remplacée sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique pour la scie sabre, disponible en option (non incluse). Cela fait de la PGS 4-18 un outil multifonction qui regroupe en un seul produit les propriétés des outils de jardinage et d'outils comme la scie à onglet, la scie sabre et le coupe-branches.
Caractéristiques scie d'élagage
La lame de scie de qualité « Made in Germany » fournit des performances de coupe optimales.
Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans avoir à utiliser d'outils supplémentaires.
L'étrier de maintien amovible garantit un maintien sûr, même en cas d'utilisation à une main.
La poignée caoutchoutée assure un confort maximal, même en cas d'utilisation prolongée.
La rallonge télescopique disponible en option permet de travailler en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres.
Coupe-branches à batterie
Il n'a jamais été aussi facile de couper des branches : avec le coupe-branches à batterie et sa lame franche haut de gamme, il est possible de sectionner en douceur et sans forcer les branches jusqu'à 3 centimètres de diamètre, peu importe la difficulté d'accès. La lame franche est dotée de 2 lames coupantes. L'une des lames est courbée et prévient ainsi tout dérapage des petites comme des grosses branches. En fermant le coupe-branches, les deux lames se croisent, ce qui garantit une coupe nette et permet ainsi également d'utiliser le coupe-branches pour les plantes qui supportent mal les tailles. Les lames sont en acier inoxydable et dotées d'un revêtement Téflon® pour éviter que la sève y adhère. Grâce au crochet situé en dessous de la lame, les branches coincées peuvent en outre être délogées des arbres.
Caractéristiques des coupe-branches à batterie
Coupe précise et en douceur grâce à la lame franche.
Rayon de travail plus étendu. Le coupe-branches permet d'atteindre facilement les branches les plus hautes.
Utilisation polyvalente. Le coupe-branches convient aussi bien pour le bois vert que pour le bois sec.
Longue durée de vie grâce aux lames en acier haut de gamme.
Utilisation sûre grâce au déverrouillage de sécurité. Empêche tout démarrage accidentel du coupe-branches.
Crochet supplémentaire à fixer sur l'outil, permettant de libérer facilement les branches coincées.
Sans effort physique – découpe facile des branches par simple pression sur un bouton.
Confort maximal grâce à la poignée caoutchoutée, notamment lors des utilisations prolongées.