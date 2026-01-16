La scie d'élagage à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. L'étrier de maintien amovible de la scie sabre permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages.

La lame de scie haut de gamme « Made in Germany » peut être remplacée sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique pour la scie sabre, disponible en option (non incluse). Cela fait de la PGS 4-18 un outil multifonction qui regroupe en un seul produit les propriétés des outils de jardinage et d'outils comme la scie à onglet, la scie sabre et le coupe-branches.