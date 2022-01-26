Conseil n° 1 : quand et où retirer les feuilles ?

Pourquoi devez-vous ramasser les feuilles mortes ? Dans de nombreuses régions, il existe des réglementations imposant le ramassage des feuilles sur certaines zones, de la même manière que vous devez retirer la neige et la glace : les propriétaires sont tenus d’éliminer les feuilles des trottoirs devant leur propriété. Cette obligation peut également s’étendre aux locataires. Vous devez retirer les feuilles aussi souvent que nécessaire pour garantir que les passants ne risquent pas de glisser. Pour les mêmes raisons, il est également utile de ramasser les feuilles dans les allées à l’automne, pour éviter de rallonger les distances de freinage.

À l’inverse, il n’est pas indispensable de ramasser les feuilles dans le jardin, sous les arbres et les haies. Pour cela, vous pouvez attendre jusqu’au printemps, afin d’offrir un abri aux petits animaux tels que les hérissons et aux insectes. Les feuilles peuvent également protéger les plantations du gel et leur servir d’engrais. Sur les parterres, vous ne devez cependant pas créer un tapis trop épais, car cela empêcherait la circulation de l’air au niveau du sol. Si vous craignez que les tempêtes d’automne ne dispersent les feuilles, vous pouvez les recouvrir de branches, par exemple de résineux. Au printemps, à partir de mars/avril, vous pouvez alors retirer la couverture et les feuilles.

La pelouse fait exception à la règle : pour avoir une belle pelouse, vous devez ramasser les feuilles. Dans le cas contraire, des taches jaunes vont se former aux endroits où la pelouse ne reçoit pas la lumière du soleil. Selon l’épaisseur de la couche de feuilles, elles peuvent être éliminées lorsque vous passez la tondeuse. Mais ramasser les feuilles avec une tondeuse n’est pas très respectueux des animaux. Il est plus approprié d’utiliser un râteau ou, si vous voulez économiser vos forces, un souffleur/aspirateur de feuilles.