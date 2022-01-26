Enlever les Feuilles Mortes en toute simplicité : 5 conseils
La plupart des arbres et arbustes perdent leurs jolies feuilles colorées à l’automne. Quand est-il nécessaire de retirer les feuilles des trottoirs, des allées, de la pelouse et du jardin en général ? Ramasser les feuilles à l’aide d’un râteau et d’un balai s’avère souvent très fatigant, surtout si votre jardin est grand. Avec ces conseils, les propriétaires d'un jardin peuvent ramasser les feuilles de manière rapide et efficace, quelle que soit la surface.
Conseil n° 1 : quand et où retirer les feuilles ?
Pourquoi devez-vous ramasser les feuilles mortes ? Dans de nombreuses régions, il existe des réglementations imposant le ramassage des feuilles sur certaines zones, de la même manière que vous devez retirer la neige et la glace : les propriétaires sont tenus d’éliminer les feuilles des trottoirs devant leur propriété. Cette obligation peut également s’étendre aux locataires. Vous devez retirer les feuilles aussi souvent que nécessaire pour garantir que les passants ne risquent pas de glisser. Pour les mêmes raisons, il est également utile de ramasser les feuilles dans les allées à l’automne, pour éviter de rallonger les distances de freinage.
À l’inverse, il n’est pas indispensable de ramasser les feuilles dans le jardin, sous les arbres et les haies. Pour cela, vous pouvez attendre jusqu’au printemps, afin d’offrir un abri aux petits animaux tels que les hérissons et aux insectes. Les feuilles peuvent également protéger les plantations du gel et leur servir d’engrais. Sur les parterres, vous ne devez cependant pas créer un tapis trop épais, car cela empêcherait la circulation de l’air au niveau du sol. Si vous craignez que les tempêtes d’automne ne dispersent les feuilles, vous pouvez les recouvrir de branches, par exemple de résineux. Au printemps, à partir de mars/avril, vous pouvez alors retirer la couverture et les feuilles.
La pelouse fait exception à la règle : pour avoir une belle pelouse, vous devez ramasser les feuilles. Dans le cas contraire, des taches jaunes vont se former aux endroits où la pelouse ne reçoit pas la lumière du soleil. Selon l’épaisseur de la couche de feuilles, elles peuvent être éliminées lorsque vous passez la tondeuse. Mais ramasser les feuilles avec une tondeuse n’est pas très respectueux des animaux. Il est plus approprié d’utiliser un râteau ou, si vous voulez économiser vos forces, un souffleur/aspirateur de feuilles.
Conseil n° 2 : retirer les feuilles avec un souffleur de feuilles
Ramasser les feuilles à l’aide d’un râteau ou d’un balai prend du temps et demande de la force : pour retirer plus rapidement et plus facilement les feuilles du trottoir, des allées et de la pelouse, vous pouvez utiliser un souffleur de feuilles. Son puissant flux d’air permet d’éliminer les feuilles, y compris dans les zones peu accessibles, sur les parterres de fleurs ou sur les paillis d’écorces.
Avec les souffleurs de feuilles sans fil Kärcher, vous pouvez regrouper les feuilles afin de former un tas. En outre, le bord racleur élimine également les feuilles mouillées ou les impuretés incrustées. Le souffleur de feuilles LBL 4 offre 2 vitesses. Cela permet d’éliminer délicatement les feuilles du gravier, et d’utiliser davantage de puissance sur le trottoir et la pelouse. Grâce à leur tube de soufflage amovible, les souffleurs de feuilles Kärcher prennent peu de place.
Association ingénieuse : Souffleur et aspirateur de feuilles
Si vous voulez éliminer les feuilles d’une surface étendue à l’aide d’un système efficace pour votre cour et votre jardin, nous vous recommandons de vous équiper d’un souffleur et aspirateur de feuilles sans fil Kärcher. Grâce à sa fonction d’aspiration et à son grand sac collecteur, il permet également de ramasser les feuilles. Le kit d’accessoires amovible diminue le poids de l’appareil lorsque vous en avez besoin, tout comme le souffleur et aspirateur de feuilles BLV 36-240. La vitesse de soufflage et d’aspiration est réglable en continu, par exemple si vous voulez éliminer les feuilles délicatement d’une zone de gravier ou d’un jardin de rocaille. Les rouleaux de guidage amovibles sont utiles pour les surfaces plus étendues. Au besoin, vous pouvez également utiliser une unité de hachage pour broyer les feuilles.
Bien plus que le balayage des feuilles : les talents multiples des souffleurs de feuilles et des aspirateurs de feuilles
Bien que le ramassage des feuilles ait lieu à l’automne, ce n’est pas la seule saison à laquelle le souffleur et aspirateur de feuilles est utile. Vous pouvez l’utiliser tout au long de l’année autour de la maison, dans la cour et le jardin. Quelques exemples :
- Regrouper et aspirer les débris de branches et de haies
- Regrouper les mauvaises herbes lors du désherbage
- Retirer les débris de coupe de votre tondeuse
- Regrouper les impuretés de la terrasse ou du garage et les aspirer
- Éliminer les feuilles et fleurs flétries des parterres
Conseils importants
- Pour ne pas vous mettre vos voisins à dos, informez-vous des éventuelles réglementations locales en matière de pollution sonore avant d’utiliser un souffleur de feuilles.
- Si vous aspirez de grosses branches, du terreau d’un parterre ou des feuilles mouillées, vous risquez de boucher l’appareil ou de l’endommager.
Conseil n° 3 : balayer les feuilles de surfaces étendues avec une balayeuse
Si vous utilisez un balai et un râteau pour regrouper les feuilles mortes, vous allez par la suite devoir les ramasser. Mais entre temps, le vent d’automne risque de disperser de nouveau les feuilles. Le mieux est donc d’effectuer les deux tâches en une seule opération, c’est-à-dire regrouper et ramasser les feuilles avec un seul appareil : une balayeuse.
Les balayeuses sont particulièrement adaptées aux surfaces revêtues telles que les trottoirs, les allées ou les rues. Elles éliminent en toute simplicité les feuilles et les impuretés sans vous obliger à vous baisser grâce au guidon réglable en hauteur. Quelques manipulations suffisent à vider l’important volume de la cuve à déchets. En fonction du modèle, vous pouvez installer 1 ou 2 brosses latérales, dans tous les cas sans outil. Ces brosses permettent de nettoyer également les bordures, les joints et les angles. Avec la balayeuse mécanique S 4 Twin 2-in-1, même les feuilles mouillées ne sont plus un problème: Les brosses latérales sont dotées de poils durs afin de balayer également les surfaces humides.
Les balayeuses peuvent être utilisées tout au long de l’année : pour balayer les feuilles, pour éliminer les produits épandus en hiver, ou encore pour ramasser le pollen et les fleurs. Et après utilisation ? Il suffit de ramener le guidon rabattable vers l’avant et d’entreposer la balayeuse debout dans un cabanon, un garage ou une cave.
Conseil n° 4 : Retirer les feuilles mortes des gouttières et des canalisations
Si vous avez des arbres à proximité de votre maison, vous le savez : les feuilles, les petites branches et les impuretés s’accumulent dans les gouttières et les tubes de descente, surtout à l’automne. Là aussi, vous devez retirer régulièrement les impuretés et les feuilles, afin que l’eau de pluie puisse s’écouler correctement, ce qui évitera les dégâts des eaux. Lorsque la saleté est déjà là, l’éliminer devient une tâche chronophage et fastidieuse. Dans de nombreux cas, vous devrez travailler sur une échelle, que vous devrez déplacer souvent pour atteindre toute la longueur de la gouttière. Avec le kit de nettoyage des gouttières et des canalisations de Kärcher, compatible avec les nettoyeurs haute pression de Kärcher, vous pouvez nettoyer les gouttières et les tubes de descente sans effort.
La buse de nettoyage de gouttière du kit se déplace sur un chariot le long de la gouttière grâce à la haute pression de l’appareil de nettoyage. Dans la partie inférieure du chariot de nettoyage se trouvent deux buses haute pression placées de manière à ce que le jet d’eau soit dirigé vers l’arrière. L’effet de recul fait avancer le chariot, détache la saleté et la projette vers l’arrière. Grâce au flexible de 20 mètres de long, vous pouvez aller loin sans placer l’échelle directement à côté de l’endroit à atteindre. Après une transformation rapide, cet accessoire permet également d’éliminer les bouchons dans les tubes de descente et d’évacuation. Pour cela, vous devez utiliser le flexible haute pression sans le chariot. À la place du chariot, installez une buse de nettoyage de canalisations spéciale, qui avance grâce au jet d’eau dirigé vers l’arrière afin d’éliminer les feuilles et autres saletés qui obstruent les canalisations. Conseil : le flexible du kit de nettoyage des canalisations possède un marquage de sécurité rouge. Vous devez introduire le flexible dans la canalisation au moins jusqu’à cette marque et arrêter le processus de nettoyage dès que vous voyez de nouveau la marque apparaître en ressortant le flexible. Cela vous protège des éclaboussures d’eau et également des dangers liés au tourbillonnement du flexible haute pression.
Conseil : nettoyer les cours anglaises et les rigoles de drainage
Avec le temps, les feuilles et les impuretés s’entassent également dans les cours anglaises et les rigoles de drainage, que vous devez nettoyer régulièrement. Avec un aspirateur eau et poussières, vous pouvez aspirer rapidement et sans effort toutes les impuretés, qu’elles soient sèches ou mouillées. De nombreux appareils disposent en outre d’une fonction de soufflerie, qui se révèle particulièrement utile pour les endroits difficiles d’accès.
Conseil n° 5 : que faire des feuilles ? Conseils pour les éliminer de manière adéquate
Les souffleurs de feuilles, aspirateurs de feuilles et balayeuses facilitent grandement le regroupement et le ramassage des feuilles. Mais une fois les feuilles ramassées, que pouvez-vous en faire si vous n’avez pas de zone de compost ? Pour les petites quantités de feuilles et de déchets de jardinage, vous pouvez utiliser un bac à compost. Mais si vous avez beaucoup d’arbres, à l’automne, vous risquez de vite atteindre sa capacité maximale. Dans beaucoup de régions, les communes proposent des sacs ou des bacs spéciaux pour les déchets verts, que les éboueurs se chargent de ramasser. Sinon, il ne vous reste plus qu'à aller déposer vos déchets de jardinage dans un centre de recyclage.
Ramasser les feuilles pour un feu en automne ? De nombreuses communes interdisent de brûler les feuilles et les déchets de jardinage, ou limitent de manière stricte cette possibilité à certaines périodes de l’année, et ce pour de bonnes raisons. En effet, les feuilles mortes comportent encore beaucoup d’eau, ce qui peut engendrer un fort dégagement de fumée et des odeurs désagréables lorsque vous les brûlez. Des particules fines peuvent en outre être libérées. Et mettre les feuilles avec les ordures ménagères ? Attention à ce que vous mettez dans le bac d’ordures ménagères et dans le bac de recyclage : ceux-ci peuvent éventuellement ne pas être vidés si vous avez mal trié vos déchets. En résumé, les feuilles vont dans un sac à feuilles, au centre de recyclage ou dans le compost. Si vous avez suffisamment de place dans votre jardin, vous pouvez également créer un tas de feuilles mortes qui servira d’abri aux hérissons et à d’autres animaux.