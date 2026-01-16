Souffleurs et Aspirateurs de Feuilles sur Batterie

LBL 2 Battery (Set)

Les feuilles. Magnifiques en automne, mais quelqu'un doit les enlever des trottoirs et des allées pour des raisons de sécurité et des gazons pour éviter de dégâts. Les brosses et les râteaux demandent une certaine force musculaire et ne donnent pas toujours de résultats satisfaisants. Tandis que les souffleurs de feuilles de Kärcher vous offrent la solution parfaite en enlevant les feuilles de façon rapide et profonde.

Tension: 18 V

Vitesse de l'air: max. 210 km/h

Débit d'air: max. 220 m³/h

Performance par chargement de la batterie*: max. 400 m²

Poids: 2,0 kg

Tube: en deux pièces

Embout plat avec grattoir intégré: oui

Courant: monophasée

Chargeur de batterie: batterie standard Kärcher de 18 V (inclus version Set)

Y compris batterie: 18 V / 2,5 Ah (inclus version Set)

* Performance maximale avec une batterie Kärcher de 18 V/2,5 Ah remplaçable.