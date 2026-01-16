Souffleurs et Aspirateurs de Feuilles sur Batterie
Peu importe la saison: le souffleur de feuilles Kärcher est parfaitement paré pour tous les défis. Grâce à ce dernier, les feuilles, les déchets de rabattage des haies et le gazon coupé sont enlevés rapidement et sans effort. De même, les saletés en vrac peuvent être éliminées en un tour de main autour de la maison ou dans le garage. L'appareil permet, en effet, d'atteindre les aspérités, recoins et rebords où les balayeuses atteignent leurs limites.
Caractéristiques des souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil Kärcher
Composants amovibles
Grâce aux pièces amovibles des aspirateurs et souffleurs sans fil, il est possible de réduire le poids de l’appareil si nécessaire. Les tubes d'aspiration et de soufflage sont amovibles séparément. De plus, la poignée à deux mains garantit une répartition optimale du poids.
Élimination efficace et précise des feuilles mortes
Là où l'huile de coude ou autres outils atteignent leurs limites, les souffleurs et aspirateurs de feuilles avec batterie savent se montrer convaincants avec une vitesse d'air pouvant atteindre 240 km/h et un confort d'utilisation maximal – pour que les feuilles disparaissent rapidement et efficacement du sol. Le travail est encore plus rapide grâce au Turbo Boost, qui permet d'augmenter brièvement la puissance de l'appareil.
Réglage en continu
Le levier permet un réglage en continu entre aspiration et soufflage avec possibilité de combiner les deux modes.
Les souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil disposent des caractéristiques suivantes :
Deuxième poignée
Permet une répartition optimale du poids et un maniement facile.
Galets de guidage amovibles
Facilitent le travail et augmentent l'efficacité.
Sac de récupération de 45 litres
Garantit un travail prolongé sans interruption.
Moteur sans balais
Pour une autonomie prolongée et une durée de vie optimisée de l'appareil.
Buse plate amovible
Pour un nettoyage précis et ponctuel. Permet par ex. de rassembler les feuilles pour former un tas.
Réglage variable du régime
Permet un ajustement en continu de la vitesse en fonction de l'application.
Points forts des souffleurs et aspirateurs de feuilles
Caractéristiques du souffleur sans fil
Liberté de mouvement maximale
Le souffleur de feuilles sans fil offre une grande liberté de mouvement sans être gêné par un câble électrique. À cela s’ajoute un équilibrage parfait qui permet d'effectuer sans peine des travaux plus longs et plus complexes.
Buse plate amovible
Toutes les surfaces à nettoyer ne sont pas exposées aux mêmes conditions météorologiques. La pluie et l'humidité peuvent notamment compliquer l'élimination des feuilles mortes. Grâce à la buse plate amovible avec bord racleur intégré, le souffleur sans fil détache également les feuilles mouillées et la saleté incrustée.
Poignée ergonomique
Grâce au régulateur de vitesse disposé de manière confortable, l'utilisation de l'appareil est particulièrement simple. De plus, la poignée ergonomique assure une prise en main idéale du souffleur électrique sans fil.
Le souffleur de feuilles sans fil dispose des fonctions suivantes :
Tube amovible en deux parties
Pour une adaptation optimale aux différentes situations et pour un rangement peu encombrant en cas de non utilisation.
Affichage moderne
Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Points forts des souffleurs de feuilles
Force des batteries Kärcher 18 V
LBL 2 Battery (Set)
Les feuilles. Magnifiques en automne, mais quelqu'un doit les enlever des trottoirs et des allées pour des raisons de sécurité et des gazons pour éviter de dégâts. Les brosses et les râteaux demandent une certaine force musculaire et ne donnent pas toujours de résultats satisfaisants. Tandis que les souffleurs de feuilles de Kärcher vous offrent la solution parfaite en enlevant les feuilles de façon rapide et profonde.
Tension: 18 V
Vitesse de l'air: max. 210 km/h
Débit d'air: max. 220 m³/h
Performance par chargement de la batterie*: max. 400 m²
Poids: 2,0 kg
Tube: en deux pièces
Embout plat avec grattoir intégré: oui
Courant: monophasée
Chargeur de batterie: batterie standard Kärcher de 18 V (inclus version Set)
Y compris batterie: 18 V / 2,5 Ah (inclus version Set)
* Performance maximale avec une batterie Kärcher de 18 V/2,5 Ah remplaçable.
BLV 18-200 Battery
Fonction 3-en-1: aspirer, souffler et mulcher avec un seul appareil - effort minimal pour des résultats parfaits. Le moteur sans balais de l'appareil prolonge la durée de vie et augmente les performances.
Vitesse de l'air en mode soufflante: Max. 200 km / h
Performances par charge de batterie en mode soufflerie*: Max. 425 m²
Vitesse de l'air en mode aspiration: Max. 130 km / h
Performances par charge de batterie en mode aspiration*: Max. 45 litres
Poids sans accessoires: 3,5 kg
Batterie et chargeur de batterie: non inclus dans la livraison
* Performances maximales avec une batterie échangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
Force des batteries Kärcher 36 V
LBL 4 Battery (Set)
Partout où vous voulez enlever des feuilles, le souffleur de feuilles LBL 4 sur batterie les ramasse avec zéro effort. Là où la force musculaire ou les outils de jardinage manqueront, les souffleurs de feuilles de Kärcher gagnent, grâce à ces 2 positions de performance et à son design ergonomique.
Tension: 36 V
Vitesse de l'air: max. 250 km/h
Débit d'air: max. 330 m³/h
Performance par chargement de la batterie*: max. 550 m²
Poids: 2,2 kg
Tube: en deux pièces
Embout plat avec grattoir intégré: oui
Courant: duophasée
Chargeur de batterie: chargeur rapide pour batterie Kärcher de 36 V (inclus version Set)
Y compris batterie: 36 V / 2,5 Ah (inclus version Set)
* Performance maximale avec une batterie Kärcher de 36 V/2,5 Ah remplaçable.
BLV 36-240 Battery
Les feuilles, l'herbe coupée, le taille-haie et les déchets verts n'ont aucune chance contre le souffleur et l'aspirateur de feuilles sans fil BLV 36-240 à batterie avec son moteur sans balais et très efficace. La fonction pratique 3-en-1 non seulement souffle toutes les feuilles et boutures ensemble, mais les aspire également immédiatement et les coupe en morceaux.
Vitesse de l'air en mode soufflage: Max. 240 km / h
Performances par charge de batterie en mode soufflage*: Max. 550 m²
Vitesse de l'air en mode aspiration: Max. 130 km / h
Performances par charge de batterie en mode aspiration*: Max. 75 litres
Poids sans accessoires: 4,2 kg
Batterie et chargeur de batterie: non inclus
* Performances maximales avec une batterie échangeable Kärcher Battery Power de 36 V / 2,5 Ah.