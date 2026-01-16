Draadloze bladblazer & bladzuiger
Ongeacht de tijd van het jaar: de bladblazer van Kärcher is perfect uitgerust om alles aan te kunnen. Deze kan gebruikt worden om gevallen bladeren, takken van heggen en gemaaid gras moeiteloos en snel weg te blazen. Losliggend vuil rond het huis kan zo in een mum van tijd worden weggeruimd. Het toestel bereikt zelfs de meest onbereikbare plekken en hoeken waar veegmachines niet geraken.
Kenmerken van de Kärcher draadloze bladblazers en bladzuigers
Afneembare onderdelen
Dankzij de afneembare onderdelen van de draadloze bladblazers en -zuigers is het mogelijk om het gewicht van het apparaat indien nodig te verminderen. De zuig- en blaasbuizen zijn afzonderlijk afneembaar. Daarnaast zorgt de tweehandige handgreep voor een optimale gewichtsverdeling.
Efficiënte en nauwkeurige verwijdering van dode bladeren
Waar elleboogvet of andere gereedschappen hun grenzen bereiken, overtuigen de draadloze bladblazers en -zuigers met een luchtsnelheid tot 240 km/u en maximaal bedieningscomfort – zodat de bladeren snel en efficiënt van de grond verdwijnen. Nog sneller werken doe je dankzij Turbo Boost, waardoor het vermogen van het apparaat kortstondig toeneemt.
Traploze aanpassing
De hendel maakt een traploze aanpassing mogelijk tussen zuigen en blazen met de mogelijkheid om de twee modi te combineren.
De draadloze bladblazers en -zuigers hebben ook de volgende kenmerken:
Tweede handgreep
Zorgt voor een optimale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.
Verwijderbare geleiderollen
Vergemakkelijk het werk en verhoogt de efficiëntie.
Opvangzak van 45 liter
Garandeert langdurig werk zonder onderbreking.
Borstelloze motor
Voor een langere levensduur van de batterij en een geoptimaliseerde levensduur van het apparaat.
Afneembaar plat mondstuk
Voor een nauwkeurige reiniging. Laat bijv. toe om bladeren te verzamelen op een stapel.
Variabele snelheidsinstelling
Maakt traploze snelheidsaanpassing mogelijk, afhankelijk van de toepassing.
Hoogtepunten bladblazers en -zuigers
Kenmerken van de Kärcher draadloze bladblazers
Maximale bewegingsvrijheid
De draadloze bladblazer biedt veel bewegingsvrijheid zonder gehinderd te worden door een elektrische kabel. Daarbij komt nog een perfecte balans, waardoor langere en complexere klussen eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
Afneembaar plat mondstuk
Niet alle te reinigen oppervlakken worden aan dezelfde weersomstandigheden blootgesteld. Regen en vochtigheid kunnen het moeilijker maken om dode bladeren kwijt te raken. Dankzij de afneembare platte zuigmond met geïntegreerde schraaprand lost de draadloze blazer ook natte bladeren en vastgelopen vuil op.
Ergonomische handgreep
Dankzij de overzichtelijke snelheidsregeling is de bediening van het apparaat bijzonder eenvoudig. Bovendien zorgt de ergonomische handgreep voor een ideale grip van de bladblazer.
De draadloze bladblazers hebben ook de volgende kenmerken:
Tweedelige afneembare buis
Voor optimale aanpassing aan verschillende situaties en ruimtebesparend opbergen wanneer niet in gebruik.
Moderne weergave
Real-time technologie met LCD-display voor de batterij: resterende autonomie, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
Hoogtepunten bladblazers
18 V Kärcher batterij kracht
LBL 2 Battery (Set)
Veegborstels of -machines en harken vereisen de nodige spierkracht en geven geen perfect resultaat bij het opruimen van bladeren. Maar met de Kärcher bladblazers heeft u steeds de juiste oplossing bij de hand om bladeren snel en grondig te verwijderen.
Voltage: 18 V
Lucht snelheid: max. 210 km/u
Volume stroom: max. 220 m³/u
Prestatie per batterij lading*: max. 400 m²
Gewicht: 2,0 kg
Blaaspijp: tweedelig
Vlak mondstuk met geïntegreerde schraper: ja
Vermogen: eenfasig
Batterij lader: 18 V Kärcher Battery Power standaard lader (bij de Set versie)
Inclusief Batterij: 18 V / 2,5 Ah (bij de Set versie)
* Maximale prestatie met een 18 V/2,5 Ah Kärcher verwisselbare batterij.
BLV 18-200 Battery
3-in-1-functie: opzuigen, blazen en mulchen met slechts één apparaat - minimale inspanning voor perfecte resultaten. De borstelloze motor van het apparaat verlengt de levensduur en verhoogt de prestaties.
Luchtsnelheid in blaasmodus: Max. 200 km / u
Prestaties per batterijlading in blaasmodus*: Max. 425 m²
Luchtsnelheid in zuigmodus: Max. 130 km / u
Prestaties per batterijlading in zuigmodus*: Max. 45 liter
Gewicht zonder accessoires: 3,5 kg
Batterij en batterijlader: niet bij de levering inbegrepen
* Maximale prestaties met een 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.
36 V Kärcher Batterij kracht
LBL 4 Battery (Set)
Waar u ook bladeren wilt opruimen, de LBL 4 draadloze bladblazer ruimt ze met gemak op. Waar spierkracht en ander gereedschap tekort schiet , wint de Kärcher bladblazer dankzij zijn 2 vermogensstanden en ergonomisch design.
Voltage: 36 V
Luchtsnelheid: max. 250 km/u
Volume stroom: max. 330 m³/u
Prestatie per batterij lading*: max. 550 m²
Gewicht: 2,2 kg
Blaaspijp: tweedelig
Vlak mondstuk met geïntegreerde schraper: ja
Vermogen: tweefasig
Batterij lader: Kärcher Battery Power 36 V snelle lader (bij de Set versie)
Inclusief Batterij: 36 V / 2,5 Ah (bij de Set versie)
* Maximum prestatie met een 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power battery verwisselbare batterij.
BLV 36-240 Battery
Bladeren, grasmaaisel, heggenschaar en groenafval maken geen schijn van kans tegen de BLV 36-240 draadloze bladblazer en -zuiger met zijn borstelloze en uiterst efficiënte motor. De praktische 3-in-1 functie blaast niet alleen alle bladeren samen, maar zuigt ze ook meteen op en hakt ze in stukjes.
Luchtsnelheid in blaasmodus: Max. 240 km / u
Prestaties per batterijlading in blaasmodus*: Max. 550 m²
Luchtsnelheid in zuigmodus: Max. 130 km / u
Prestaties per batterijlading in zuigmodus*: Max. 75 liter
Gewicht zonder accessoires: 4,2 kg
Batterij en batterijlader: niet bij de levering inbegrepen
* Maximale prestaties met een 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.