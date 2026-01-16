Draadloze bladblazer & bladzuiger

Ongeacht de tijd van het jaar: de bladblazer van Kärcher is perfect uitgerust om alles aan te kunnen. Deze kan gebruikt worden om gevallen bladeren, takken van heggen en gemaaid gras moeiteloos en snel weg te blazen. Losliggend vuil rond het huis kan  zo in een mum van tijd worden weggeruimd. Het toestel bereikt zelfs de meest onbereikbare plekken en hoeken waar veegmachines niet geraken.

Twee standbeelden verrast door het verwijderen van dode bladeren op een trap
Kenmerken van de Kärcher draadloze bladblazers en bladzuigers

Afneembare onderdelen

Dankzij de afneembare onderdelen van de draadloze bladblazers en -zuigers is het mogelijk om het gewicht van het apparaat indien nodig te verminderen. De zuig- en blaasbuizen zijn afzonderlijk afneembaar. Daarnaast zorgt de tweehandige handgreep voor een optimale gewichtsverdeling.

Eén persoon past het Kärcher-apparaat aan door de zuig- en blaasbuis toe te voegen

Efficiënte en nauwkeurige verwijdering van dode bladeren

Waar elleboogvet of andere gereedschappen hun grenzen bereiken, overtuigen de draadloze bladblazers en -zuigers met een luchtsnelheid tot 240 km/u en maximaal bedieningscomfort – zodat de bladeren snel en efficiënt van de grond verdwijnen. Nog sneller werken doe je dankzij Turbo Boost, waardoor het vermogen van het apparaat kortstondig toeneemt.

Een duim activeert de turboboost op het Kärcher-apparaat

Traploze aanpassing

De hendel maakt een traploze aanpassing mogelijk tussen zuigen en blazen met de mogelijkheid om de twee modi te combineren.

Een hand bedient de hendel van het Kärcher-apparaat om van functie te veranderen

De draadloze bladblazers en -zuigers hebben ook de volgende kenmerken:

Twee handen om de draadloze bladblazer vast te houden

Tweede handgreep

Zorgt voor een optimale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.

Een zuig- en blaasbuis met geleiderollen op het gazon

Verwijderbare geleiderollen

Vergemakkelijk het werk en verhoogt de efficiëntie.

Kärcher opvangzak

Opvangzak van 45 liter

Garandeert langdurig werk zonder onderbreking.

De motor van de Kärcher draadloze bladblazer en -zuiger

Borstelloze motor

Voor een langere levensduur van de batterij en een geoptimaliseerde levensduur van het apparaat.

Zwarte platte zuigmond op wielen

Afneembaar plat mondstuk

Voor een nauwkeurige reiniging. Laat bijv. toe om bladeren te verzamelen op een stapel.

Handen houden de Kärcher draadloze bladblazer en -zuiger vast

Variabele snelheidsinstelling

Maakt traploze snelheidsaanpassing mogelijk, afhankelijk van de toepassing.

Hoogtepunten bladblazers en -zuigers

Een heel schoonmaakteam in één apparaat

De draadloze bladblazer en -zuiger BLV 36-240 Battery blaast, zuigt en versnippert groenafval in een mum van tijd. Met een topsnelheid van 240 km/u raapt hij onder andere vochtige bladeren, maaisel en heggensnoeisel op, versnippert het in kleine stukjes en transporteert het naar de bijzonder ruime geïntegreerde opvangbak.

icon_arrow

Kenmerken van de Kärcher draadloze bladblazers

Maximale bewegingsvrijheid

De draadloze bladblazer biedt veel bewegingsvrijheid zonder gehinderd te worden door een elektrische kabel. Daarbij komt nog een perfecte balans, waardoor langere en complexere klussen eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Een persoon werkt met ​​de draadloze bladblazer van Kärcher

Afneembaar plat mondstuk

Niet alle te reinigen oppervlakken worden aan dezelfde weersomstandigheden blootgesteld. Regen en vochtigheid kunnen het moeilijker maken om dode bladeren kwijt te raken. Dankzij de afneembare platte zuigmond met geïntegreerde schraaprand lost de draadloze blazer ook natte bladeren en vastgelopen vuil op.

Een hand verwijdert het platte mondstuk van de Kärcher draadloze bladblazer

Ergonomische handgreep

Dankzij de overzichtelijke snelheidsregeling is de bediening van het apparaat bijzonder eenvoudig. Bovendien zorgt de ergonomische handgreep voor een ideale grip van de bladblazer.

Een hand houdt de draadloze bladblazer van Kärcher bij het handvat vast

De draadloze bladblazers hebben ook de volgende kenmerken:

Een persoon demonteert de tweedelige buis van de Kärcher bladblazer

Tweedelige afneembare buis

Voor optimale aanpassing aan verschillende situaties en ruimtebesparend opbergen wanneer niet in gebruik.

Eén hand op de batterij met LCD-display

Moderne weergave

Real-time technologie met LCD-display voor de batterij: resterende autonomie, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.

Hoogtepunten bladblazers

Werk met veel kracht en zonder onderbreking

Of het nu op trottoirs en opritten of op het gazon is: overal waar zich in de herfst afgevallen bladeren ophopen, verwijderen de krachtige draadloze bladblazers van Kärcher ze krachtig en nauwkeurig.

icon_arrow

18 V Kärcher batterij kracht

LBL 2 Battery (Set)

Veegborstels of -machines en harken vereisen de nodige spierkracht en geven geen perfect resultaat bij het opruimen van bladeren. Maar met de Kärcher bladblazers heeft u steeds de juiste oplossing bij de hand om bladeren snel en grondig te verwijderen.

Voltage: 18 V
Lucht snelheid: max. 210 km/u
Volume stroom: max. 220 m³/u
Prestatie per batterij lading*: max. 400 m²
Gewicht: 2,0 kg
Blaaspijp: tweedelig
Vlak mondstuk met geïntegreerde schraper: ja
Vermogen: eenfasig
Batterij lader: 18 V Kärcher Battery Power standaard lader (bij de Set versie)
Inclusief Batterij: 18 V / 2,5 Ah (bij de Set versie)

* Maximale prestatie met een 18 V/2,5 Ah Kärcher verwisselbare batterij. 

BLV 18-200 Battery

3-in-1-functie: opzuigen, blazen en mulchen met slechts één apparaat - minimale inspanning voor perfecte resultaten. De borstelloze motor van het apparaat verlengt de levensduur en verhoogt de prestaties.

Luchtsnelheid in blaasmodus: Max. 200 km / u
Prestaties per batterijlading in blaasmodus*: Max. 425 m²
Luchtsnelheid in zuigmodus: Max. 130 km / u
Prestaties per batterijlading in zuigmodus*: Max. 45 liter
Gewicht zonder accessoires: 3,5 kg
Batterij en batterijlader: niet bij de levering inbegrepen

* Maximale prestaties met een 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.

36 V Kärcher Batterij kracht

LBL 4 Battery (Set)

Waar u ook bladeren wilt opruimen, de LBL 4 draadloze bladblazer ruimt ze met gemak op. Waar spierkracht en ander gereedschap tekort schiet , wint de Kärcher bladblazer dankzij zijn 2 vermogensstanden en ergonomisch design.

Voltage: 36 V
Luchtsnelheid: max. 250 km/u
Volume stroom: max. 330 m³/u
Prestatie per batterij lading*: max. 550 m²
Gewicht: 2,2 kg
Blaaspijp: tweedelig
Vlak mondstuk met geïntegreerde schraper: ja
Vermogen: tweefasig
Batterij lader: Kärcher Battery Power 36 V snelle lader (bij de Set versie)
Inclusief Batterij: 36 V / 2,5 Ah (bij de Set versie)

* Maximum prestatie met een 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power battery verwisselbare batterij.

BLV 36-240 Battery

Bladeren, grasmaaisel, heggenschaar en groenafval maken geen schijn van kans tegen de BLV 36-240 draadloze bladblazer en -zuiger met zijn borstelloze en uiterst efficiënte motor. De praktische 3-in-1 functie blaast niet alleen alle bladeren samen, maar zuigt ze ook meteen op en hakt ze in stukjes.

Luchtsnelheid in blaasmodus: Max. 240 km / u
Prestaties per batterijlading in blaasmodus*: Max. 550 m²
Luchtsnelheid in zuigmodus: Max. 130 km / u
Prestaties per batterijlading in zuigmodus*: Max. 75 liter
Gewicht zonder accessoires: 4,2 kg
Batterij en batterijlader: niet bij de levering inbegrepen

* Maximale prestaties met een 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.

Kärcher Battery Power batterij platformen

Apparaten van het Kärcher Battery Power 18 V-batterijplatform

Apparaten van het Kärcher Battery Power 36V-battery platform

