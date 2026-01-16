LBL 2 Battery (Set)

Veegborstels of -machines en harken vereisen de nodige spierkracht en geven geen perfect resultaat bij het opruimen van bladeren. Maar met de Kärcher bladblazers heeft u steeds de juiste oplossing bij de hand om bladeren snel en grondig te verwijderen.

Voltage: 18 V

Lucht snelheid: max. 210 km/u

Volume stroom: max. 220 m³/u

Prestatie per batterij lading*: max. 400 m²

Gewicht: 2,0 kg

Blaaspijp: tweedelig

Vlak mondstuk met geïntegreerde schraper: ja

Vermogen: eenfasig

Batterij lader: 18 V Kärcher Battery Power standaard lader (bij de Set versie)

Inclusief Batterij: 18 V / 2,5 Ah (bij de Set versie)

* Maximale prestatie met een 18 V/2,5 Ah Kärcher verwisselbare batterij.