Dode bladeren verwijderen: 5 tips voor elk seizoen
De meeste bomen verliezen in de herfst hun mooie gekleurde bladeren. Maar wanneer moet je die bladeren verwijderen van trottoirs, opritten, het gras en de tuin in het algemeen? De bladeren verzamelen met een hark en een bezem is erg vermoeiend, vooral als je een grote tuin hebt. Met de volgende tips kunnen tuineigenaars dode bladeren snel en efficiënt verwijderen, ongeacht de grootte van het terrein.
Tip 1: wanneer en waar verwijder je dode bladeren?
Waarom moet je dode bladeren verwijderen? Veel streken hanteren voorschriften die het verzamelen van bladeren in bepaalde zones verplicht stellen, net zoals je sneeuw en ijs moet verwijderen: huiseigenaars moeten zorgen dat de stoep voor hun huis vrij is van bladeren. Die verplichting kan zich overigens ook uitstrekken tot huurders. Je moet de bladeren zo vaak weghalen als nodig is om te garanderen dat voorbijgangers niet kunnen uitglijden. Om dezelfde redenen is het nuttig om in de herfst bladeren te ruimen van opritten, om een langere remweg te vermijden.
Anderzijds is het niet per se nodig om de bladeren in de tuin, onder bomen en heggen, weg te halen. Dat kan wachten tot het voorjaar, zodat ze tot die tijd kunnen dienen als schuilplaats voor bijvoorbeeld egels en insecten. De bladeren bieden planten bovendien bescherming tegen vorst en leveren ze ook voedingsstoffen. In perken moet je daarentegen zorgen dat de laag bladeren niet te dik is, want dat vormt een belemmering voor de luchtcirculatie op de grond. Als je bang bent dat de bladeren alle kanten op geblazen zullen worden tijdens de herfststormen, kun je ze afdekken met takken, bijvoorbeeld van naaldbomen. In de lente, vanaf maart/april, kun je de deklaag en de bladeren dan weghalen.
Voor het gazon gelden andere regels: om het gras mooi te houden, moet je de bladeren weghalen. Anders ontstaan er gele vlekken op de plaatsen waar het gras geen zonlicht krijgt. Als de laag bladeren niet al te dik is, kun je ze weghalen met behulp van de grasmaaier. Maar dat is niet erg diervriendelijk. Je kunt het beste een hark gebruiken, of, als je je krachten wilt sparen, een bladblazer/-zuiger.
Tip 2: bladeren verwijderen met een bladblazer.
Bladeren weghalen met een hark of een bezem kost tijd en vergt kracht. Om bladeren sneller van het trottoir, de oprit en het gras te verwijderen, kun je een bladblazer gebruiken. De krachtige luchtstroom verwijdert bladeren zelfs van plekken die moeilijk bereikbaar zijn, uit borders en van schorssnippers.
Met de batterij aangedreven bladblazers van Kärcher kun je de bladeren bij elkaar op een hoop blazen. En dankzij de geïntegreerde schraper kun je zelfs natte bladeren of ingebed vuil verwijderen. De bladblazer LBL 4 heeft 2 snelheden. Op de lagere stand kun je bladeren voorzichtig van grind verwijderen, terwijl de hogere stand de kracht geeft om trottoirs en het gazon aan te pakken. Dankzij de afneembare blaaspijp nemen Kärcher bladblazers weinig plaats in beslag.
Slimme combinatie: Bladblazer en -zuiger
Als je bladeren op een efficiënte manier van een groter oppervlak wilt verwijderen, dan raden we je aan om een Kärcher batterij aangedreven bladblazer/-zuiger aan je tuingereedschap toe te voegen. Door het apparaat als bladzuiger te gebruiken, kun je de bladeren dan opvangen in de grote opvangzak. De accessoires kunnen worden verwijderd zodat je minder gewicht te tillen hebt als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld bij de BLV 36-240 draadloze bladblazer en -zuiger. De zuig- en blaassnelheid kan traploos worden ingesteld, wat handig is als je bijvoorbeeld voorzichtig bladeren wilt verwijderen uit een grind- of rotstuin. De afneembare geleidewielen zijn praktisch voor grotere oppervlakken. Waar nodig kun je ook een hakselaar gebruiken om de bladeren te versnipperen.
Veel meer dan alleen bladeren vegen: de vele talenten van bladblazers en bladzuigers
Bladeren verzamelen vindt in principe in de herfst plaats, maar dat is niet de enige reden waarom de bladblazer-/zuiger handig is. Je kunt hem namelijk het hele jaar lang gebruiken rondom het huis, op bestrating en in de tuin. Een paar voorbeelden:
- Bij elkaar blazen en opzuigen van snoeiafval van struiken en heggen
- Bij elkaar blazen van onkruid na het wieden
- Maaisel verwijderen dat de grasmaaier heeft achtergelaten
- Vuil van het terras of in de garage bij elkaar blazen en opzuigen
- Verwelkte bladeren en bloemen uit borders verwijderen
Belangrijke tips
- Om de buren niet tegen je in het harnas te jagen, doe je er goed aan om even de regels over lawaai te controleren voordat je een bladblazer gebruikt.
-
Let op: het opzuigen van grote takken, potaarde of natte bladeren kan ervoor zorgen dat het apparaat verstopt en het beschadigen.
Tip 3: met een veegmachine bladeren vegen over een groot oppervlak
Als je dode bladeren met een hark en een bezem bij elkaar veegt, moet je ze daarna opruimen. Intussen loop je het risico dat de wind ze weer alle kanten op blaast. Je kunt dus beter alles in één handeling doen, d.w.z. bladeren vegen en verzamelen met één apparaat: een veegmachine.
Veegmachines zijn bij uitstek geschikt voor verharde oppervlakken zoals trottoirs, opritten of straten. De in hoogte verstelbare duwbeugel maakt het heel makkelijk om bladeren en vuil te verwijderen zonder te moeten bukken. En de grote afvalbak is in een paar eenvoudige handelingen geleegd. Afhankelijk van het model kun je – zonder enig gereedschap – één of twee zijborstels installeren . Met behulp van de borstels kun je randen, voegen en hoeken schoonmaken. Met de S 4 Twin 2-in-1 handveegmachine zijn zelfs natte bladeren geen probleem: de zijborstels zijn uitgerust met harde borstelharen waarmee je zelfs natte oppervlakken keurig schoonveegt.
Veegmachines kunnen het hele jaar door worden gebruikt: om bladeren te vegen, wintervuil weg te werken, of pollen en bloemen te verzamelen. En na gebruik? Je klapt simpelweg de stuurbeugel naar voren en bergt de veegmachine rechtop weg in een schuur, garage of kelder.
Tip 4: Dode bladeren verwijderen uit goten en afvoeren
Als je bomen in de buurt van je huis hebt, weet je er alles van: met name in de herfst verzamelen bladeren, takjes en vuil zich weergaloos in je dakgoten en regenpijpen. Ook daar moet je dus keer op keer aan de slag om vuil en bladeren te verwijderen, zodat het water kan weglopen en waterschade wordt voorkomen. Als het vuil eenmaal is neergeslagen, is het verwijderen ervan een tijdrovende en moeizame klus. In veel gevallen moet je ervoor op een ladder staan die je steeds moet verplaatsen om de hele goot te kunnen bereiken. Met de dakgoot- en rioolreinigingsset van Kärcher, die compatibel is met de hogedrukreinigers van Kärcher, krijg je je dakgoten en regenpijpen moeiteloos schoon.
De gootreinigingssproeier van de set beweegt zich op een slede voort door de dakgoot, aangedreven door de druk uit de hogedrukreiniger. In het onderste deel van de reinigingsslede zitten twee hogedruksproeiers, die zo zijn geplaatst dat de waterstraal naar achteren is gericht. Het terugslageffect stuwt de slede voort, maakt het vuil los en projecteert dat naar achteren. Dankzij de 20 meter lange slang kun je een heel eind komen zonder dat je de ladder op moet. Met een simpele en snelle ombouwhandeling kan dit hulpstuk ook worden gebruikt voor het ontstoppen van regenpijpen en rioolbuizen. Daarvoor gebruik je de hogedrukslang zonder de slede. In plaats van de slede plaats je de speciaal voor rioolbuizen gemaakte sproeier op het apparaat. Die sproeier beweegt zich voort dankzij de naar achteren gerichte waterstraal en verwijdert zo de bladeren en ander vuil die de verstopping veroorzaken. Tip: op de slang van de rioolreinigingskit zit een rode veiligheidsmarkering. Je moet de slang altijd minstens tot aan die rode markering in de leiding steken en je moet ophouden met de schoonmaakactie zodra de markering weer zichtbaar wordt bij het intrekken van de slang. Zo bescherm je jezelf tegen opspattend water en voorkom je dat de hogedrukslang alle kanten op gaat springen.
Tip: kelderkoekoeken en afvoerkanalen reinigen
Na verloop van tijd hopen zich ook bladeren en vuil op in kelderkoekoeken en afvoerkanalen rond je huis. Die moet je dus ook regelmatig schoonmaken. Met een nat-/droogzuiger is dat kinderspel: daarmee zuig je moeiteloos zowel nat als droog vuil weg. Veel apparaten hebben ook een blaasfunctie, wat heel handig uitkomt op moeilijk bereikbare plaatsen.
Tip 5: wat te doen met de bladeren? Tips voor praktische verwijdering
Bladblazers, bladzuigers en veegmachines maken het ruimen van bladeren heel veel makkelijker! Maar … wat moet je met de bladeren doen als je geen composthoop hebt? Voor kleine hoeveelheden bladeren en ander tuinafval kun je een compostbak gebruiken. Maar als je veel bomen om je heen hebt, is zo’n bak in de herfst al snel vol. Veel gemeenten stellen speciale zakken of bakken voor groenafval beschikbaar, die dan door de vuilnisophaaldienst worden opgehaald. Maar als dat bij jou niet zo is, is de enige optie om het groenafval naar het dichtstbijzijnde recyclagepark te brengen.
Bladeren verzamelen voor een herfstvuur? In veel gemeenten is het verbranden van bladeren en tuinafval verboden of in elk geval strikt beperkt tot bepaalde periodes van het jaar – en met reden. Dode bladeren bevatten namelijk nog veel water en dat kan bij verbranding leiden tot grote rookontwikkeling en onaangename geuren. Ook kunnen fijne deeltjes vrijkomen. En de bladeren bij het huisvuil doen? Wees voorzichtig met wat je in de huisvuilbak en in de recyclebak doet: het kan zijn dat ze niet worden geleegd als je het afval niet goed hebt gescheiden. Kortom, bladeren gaan in de bladzak, naar het recyclagepark of op de composthoop. Als je daar in je tuin plek voor hebt, kun je ook een hoop dode bladeren maken om egels en andere diertjes een schuilplaats te bieden.