Dode bladeren verwijderen: 5 tips voor elk seizoen

Tip 1: wanneer en waar verwijder je dode bladeren?

Waarom moet je dode bladeren verwijderen? Veel streken hanteren voorschriften die het verzamelen van bladeren in bepaalde zones verplicht stellen, net zoals je sneeuw en ijs moet verwijderen: huiseigenaars moeten zorgen dat de stoep voor hun huis vrij is van bladeren. Die verplichting kan zich overigens ook uitstrekken tot huurders. Je moet de bladeren zo vaak weghalen als nodig is om te garanderen dat voorbijgangers niet kunnen uitglijden. Om dezelfde redenen is het nuttig om in de herfst bladeren te ruimen van opritten, om een langere remweg te vermijden.

Anderzijds is het niet per se nodig om de bladeren in de tuin, onder bomen en heggen, weg te halen. Dat kan wachten tot het voorjaar, zodat ze tot die tijd kunnen dienen als schuilplaats voor bijvoorbeeld egels en insecten. De bladeren bieden planten bovendien bescherming tegen vorst en leveren ze ook voedingsstoffen. In perken moet je daarentegen zorgen dat de laag bladeren niet te dik is, want dat vormt een belemmering voor de luchtcirculatie op de grond. Als je bang bent dat de bladeren alle kanten op geblazen zullen worden tijdens de herfststormen, kun je ze afdekken met takken, bijvoorbeeld van naaldbomen. In de lente, vanaf maart/april, kun je de deklaag en de bladeren dan weghalen.

Voor het gazon gelden andere regels: om het gras mooi te houden, moet je de bladeren weghalen. Anders ontstaan er gele vlekken op de plaatsen waar het gras geen zonlicht krijgt. Als de laag bladeren niet al te dik is, kun je ze weghalen met behulp van de grasmaaier. Maar dat is niet erg diervriendelijk. Je kunt het beste een hark gebruiken, of, als je je krachten wilt sparen, een bladblazer/-zuiger.