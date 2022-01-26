Het juiste gereedschap voor het snoeien van bomen

Voor het onderhoud van je bomen hoef je niet per se een vakman in te schakelen. Ook amateurtuiniers kunnen uitstekende resultaten boeken, zolang ze maar over het juiste gereedschap beschikken. Als dat eenmaal is aangeschaft en goed wordt onderhouden, kan het jarenlang worden gebruikt.

Voor takken tot 3 cm dikte is een takkenschaar de perfecte tool. En een batterij aangedreven toestel maakt het werk dan nog makkelijker, want daar is minder kracht voor nodig.

Voor dikkere takken kan een kettingzaag worden gebruikt. Batterij aangedreven machines zijn ideaal voor het snoeien van bomen, want ze zijn veel lichter dan kettingzagen die op benzine werken. Bovendien produceren ze geen uitlaatgassen. Een kettingzaag mag je echter alleen gebruiken als je stabiel op de grond kunt staan, als je gecertificeerde boomverzorger bent of als je een hoogwerker tot je beschikking hebt.

Bij het snoeien van planten of middelgrote takken bereiken veel handtakkenzagen vaak hun grens boven een bepaalde takdiameter. Een welkome hulp voor alle tuinliefhebbers wordt geboden door draadloze snoeizagen.