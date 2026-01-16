Accu kettingzaag

Accu Kettingzagen van Kärcher maken boomonderhoud, snoeien en brandhout zagen moeiteloos. Dankzij hun hoge kettingsnelheid en gebruiksvriendelijke ontwerp leveren ze optimale prestaties, zowel voor precisiewerk als voor zwaardere zaagklussen in de tuin. De gemakkelijk hanteerbare Kärcher grasmaaiers op 18 V en hun krachtige varianten van 36 V bieden perfecte maairesultaten aan een maximale mobiliteit. Inbegrepen bij alle 'set' versies: een batterij van 5,0 Ah, mulching kit en een snellader.

De man spant de ketting gemakkelijk aan met een draaiknop Kärcher

Kenmerken van de kettingzaag

Eenvoudig aanspannen van de ketting via een draaiknop.

Automatische kettingsmering vermindert onderhoud van de draadloze Kärcher kettingzaag

Automatische smering van de ketting zorgt voor een laag onderhoud van de draadloze kettingzaag.

Borstelloze motor verlengt de levensduur van de Kärcher kettingzaag

Borstelloze motor voor een langere levensduur.

Precieze veiligheidsstopklauw
Klauwstop kettingzaag veiligheid nauwkeurig

Klauwstop voor een veilige geleiding en nauwkeurige snedes.

Maximale veiligheid draadloze kettingzaag Kärcher

Maximale veiligheid bij terugslageffect wanneer de ketting plots stopt.

Oliepeil nakijken draadloze kettinzaag Kärcher

Het oliepeil kan op elk moment worden gecontroleerd via het doorzichtige inspectievenster.

Hoogtepunten van kettingzagen op Accu

Voor de draadloze kettingzaag CNS 36-35 Battery, vormen zelfs boomstammen geen enkel probleem, dankzij zijn voortreffelijke snelheid en zijn optimale snijbreedte. Het systeem om de ketting op te spannen zonder gereedschap en de automatische kettingsmering zorgen voor een extreem eenvoudige bediening – zowel voor professionals als voor beginnelingen. Dankzij de kettingzaagrem en het 2-knoppen-systeem blijft de veiligheid tijdens het gebruik steeds gegarandeerd.
 

Kenmerken van de telescopische kettingzaag

Eenvoudige aanpassing van de kettingspanning met een inbussleutel.

Onderhoud van een kettingzaag dankzij automatische kettingsmering

Weinig slijtage- en onderhoudsvereisten dankzij de automatische kettingsmering.

Gemakkelijk uitschuifbare glasvezelverlenging voor takken tot een hoogte van 4 meter

Met het gemakkelijk uitschuifbare verlengstuk in glasvezel kunnen takken tot op een hoogte van 4 meter zonder enig probleem worden afgezaagd.

Eenvoudige opslag van de draadloze Kärcher kettingzaag
Eenvoudige opberging Kärcher kettingzaag

De telescopische kettingzaag op batterijen kan uiteen genomen worden in 3 delen en zo heel compact worden opgeborgen.

Optimale gewichtsverdeling Kärcher kettingzaag

Optimale gewichtsverdeling voor onvermoeibaar werken dankzij de praktische schouderriem.

bladhoek van 30° Kärcher kettingzaag

Verbeterde bladhoek van 30° om comfortabel te kunnen werken vanop de grond.

Hoogtepunten van de telescopische kettingzaag.

Waar andere kettingzagen moeite hebben met grote hoogtes, trekken de draadloze telescopische kettingzagen van Kärcher hun troefkaart. Deze kunnen gebruikt worden om takken - die anders heel moeilijk bereikbaar zijn - gemakkelijk en veilig af te zagen tot op een hoogte van wel 4 meter.  

Kärcher 18V-batterijen: licht en wendbaar

Accu kettingzaag CNS 18-30 Battery

Eenvoudige hantering, voor veelvuldige toepassingen en perfect voor het onderhoud van al uw bomen: deze lichtgewicht kettingzaag op batterijen CNS 18-30 Battery met systeem om de ketting op te spannen zonder gereedschap heeft het allemaal.

Voltage: 18 V
Lengte van het blad: 30 cm
Kettingsnelheid: 10 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 200 ml
Prestatie per batterijlading*: 35 snedes (10 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Ja
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Ja

* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare batterij van 18 V/2,5 Ah.

Telescopische kettingzaag PSW 18-20 Battery

Met deze draadloze telescopische kettingzaag PSW 18-20 Battery, kan u alle takken tot op een hoogte van wel 4 meter bereiken. Voor een veilig en praktisch onderhoud van uw bomen.

Voltage: 18 V
Lengte van het blad: 20 cm
Kettingsnelheid: 5.5 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 50 ml
Prestatie per batterijlading*: 80 snedes (5 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Neen
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Neen

* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare accu 18 V/2,5 Ah.

Ontdek de kracht van de 36 V-batterijen

Accu kettingzaag CNS 36-35 Battery

Uitgerust met een opmerkelijke kettingsnelheid en een aanzienlijke lengte van het blad: deze draadloze kettingzaag CNS 36-35 Battery is ideaal voor het veeleisende onderhoud van uw bomen.

Voltage: 36 V
Lengte van het blad: 35 cm
Kettingsnelheid: 21 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 190 ml
Prestatie per batterijlading*: 100 snedes (10 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Ja
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Ja

* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare accu 36 V/2,5 Ah.

Kärcher Battery Power batterij platformen

18 V

De Kärcher Battery Power 18 V accuplatform is compatibel met alle toestellen uit het 18V-gamma. Het omvat compacte en gebruiksvriendelijke producten voor het onderhoud van kleine tot middelgrote tuinen en groenzones.
ALLE COMPATIBELE PRODUCTEN
36 V

Voor grote tuinen en groene ruimtes biedt het Kärcher Battery Power 36 V platform krachtige apparaten in diverse categorieën voor reiniging en tuinonderhoud.
ALLE COMPATIBELE PRODUCTEN