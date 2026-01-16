Accu kettingzaag
Accu Kettingzagen van Kärcher maken boomonderhoud, snoeien en brandhout zagen moeiteloos. Dankzij hun hoge kettingsnelheid en gebruiksvriendelijke ontwerp leveren ze optimale prestaties, zowel voor precisiewerk als voor zwaardere zaagklussen in de tuin. De gemakkelijk hanteerbare Kärcher grasmaaiers op 18 V en hun krachtige varianten van 36 V bieden perfecte maairesultaten aan een maximale mobiliteit. Inbegrepen bij alle 'set' versies: een batterij van 5,0 Ah, mulching kit en een snellader.
Productlijst
Kenmerken van de kettingzaag
Eenvoudig aanspannen van de ketting via een draaiknop.
Automatische smering van de ketting zorgt voor een laag onderhoud van de draadloze kettingzaag.
Borstelloze motor voor een langere levensduur.
Klauwstop voor een veilige geleiding en nauwkeurige snedes.
Maximale veiligheid bij terugslageffect wanneer de ketting plots stopt.
Het oliepeil kan op elk moment worden gecontroleerd via het doorzichtige inspectievenster.
Hoogtepunten van kettingzagen op Accu
Voor de draadloze kettingzaag CNS 36-35 Battery, vormen zelfs boomstammen geen enkel probleem, dankzij zijn voortreffelijke snelheid en zijn optimale snijbreedte. Het systeem om de ketting op te spannen zonder gereedschap en de automatische kettingsmering zorgen voor een extreem eenvoudige bediening – zowel voor professionals als voor beginnelingen. Dankzij de kettingzaagrem en het 2-knoppen-systeem blijft de veiligheid tijdens het gebruik steeds gegarandeerd.
Kenmerken van de telescopische kettingzaag
Eenvoudige aanpassing van de kettingspanning met een inbussleutel.
Weinig slijtage- en onderhoudsvereisten dankzij de automatische kettingsmering.
Met het gemakkelijk uitschuifbare verlengstuk in glasvezel kunnen takken tot op een hoogte van 4 meter zonder enig probleem worden afgezaagd.
De telescopische kettingzaag op batterijen kan uiteen genomen worden in 3 delen en zo heel compact worden opgeborgen.
Optimale gewichtsverdeling voor onvermoeibaar werken dankzij de praktische schouderriem.
Verbeterde bladhoek van 30° om comfortabel te kunnen werken vanop de grond.
Hoogtepunten van de telescopische kettingzaag.
Kärcher 18V-batterijen: licht en wendbaar
Accu kettingzaag CNS 18-30 Battery
Eenvoudige hantering, voor veelvuldige toepassingen en perfect voor het onderhoud van al uw bomen: deze lichtgewicht kettingzaag op batterijen CNS 18-30 Battery met systeem om de ketting op te spannen zonder gereedschap heeft het allemaal.
Voltage: 18 V
Lengte van het blad: 30 cm
Kettingsnelheid: 10 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 200 ml
Prestatie per batterijlading*: 35 snedes (10 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Ja
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Ja
* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare batterij van 18 V/2,5 Ah.
Telescopische kettingzaag PSW 18-20 Battery
Met deze draadloze telescopische kettingzaag PSW 18-20 Battery, kan u alle takken tot op een hoogte van wel 4 meter bereiken. Voor een veilig en praktisch onderhoud van uw bomen.
Voltage: 18 V
Lengte van het blad: 20 cm
Kettingsnelheid: 5.5 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 50 ml
Prestatie per batterijlading*: 80 snedes (5 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Neen
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Neen
* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare accu 18 V/2,5 Ah.
Ontdek de kracht van de 36 V-batterijen
Accu kettingzaag CNS 36-35 Battery
Uitgerust met een opmerkelijke kettingsnelheid en een aanzienlijke lengte van het blad: deze draadloze kettingzaag CNS 36-35 Battery is ideaal voor het veeleisende onderhoud van uw bomen.
Voltage: 36 V
Lengte van het blad: 35 cm
Kettingsnelheid: 21 m/s
Inhoud van het oliereservoir: 190 ml
Prestatie per batterijlading*: 100 snedes (10 cm diameter)
Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Ja
Automatische kettingsmering: Ja
Borstelloze motor: Ja
* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare accu 36 V/2,5 Ah.