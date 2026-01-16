Accu kettingzaag CNS 18-30 Battery

Eenvoudige hantering, voor veelvuldige toepassingen en perfect voor het onderhoud van al uw bomen: deze lichtgewicht kettingzaag op batterijen CNS 18-30 Battery met systeem om de ketting op te spannen zonder gereedschap heeft het allemaal.

Voltage: 18 V

Lengte van het blad: 30 cm

Kettingsnelheid: 10 m/s

Inhoud van het oliereservoir: 200 ml

Prestatie per batterijlading*: 35 snedes (10 cm diameter)

Opspannen van de ketting zonder gereedschap: Ja

Automatische kettingsmering: Ja

Borstelloze motor: Ja

* Maximale prestatie met een Kärcher Battery Power verwisselbare batterij van 18 V/2,5 Ah.