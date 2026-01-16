Tronçonneuse sur batterie

Sans cable. Sans essence. L'entretien des arbres, la taille des cimes et la coupe du bois de chauffage deviennent un jeu d'enfant avec les tronçonneuses sur batterie Kärcher. Grâce à leur vitesse de chaîne optimale et leur grande facilité d'utilisation, elles garantissent des performances idéales, aussi bien pour les travaux de précision que pour les coupes plus exigeantes. Disponibles en 18 V ou 36 V, les « kits de batterie » comprennent également une batterie de 5,0 Ah, un kit de broyage et un chargeur rapide, pour un fauchage efficace jusqu'à 650 m² par batterie.

Liste des produits

0 Produits

Caractéristiques des tronçonneuses

Mise en tension simple de la chaîne par une molette.

Lubrification automatique de la chaîne garantit peu d'entretien à la tronçonneuse sur batterie.

Un moteur sans brosses permet une durée de vie prolongée.

Klauwstop kettingzaag veiligheid nauwkeurig

Arrêt de griffe pour un guidage en toute sécurité et des coupes précises.

Maximale veiligheid draadloze kettingzaag Kärcher

Une sécurité maximale en cas d'un effet de recul causé par un arrêt immédiat de la chaîne.

Oliepeil nakijken draadloze kettinzaag Kärcher

Le niveau de l'huile peut être côntrolé à tout moment via la fenêtre d'inspection transparente.

Points forts de la tronçonneuse sans fil

Pour la tronçonneuse sur batterie CNS 36-35 Battery, même les troncs ne consituent aucun problème, grâce à sa vitesse remarquable et sa largeur de coupe excellente. Le système de tension de la chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne garantissent une opération extrêmement simple – aussi bien pour les utilisateurs professionnels que pour les  débutants. Grâce au frein de la tronçonneuse et au sytème à 2 boutons, la sécurité restera garantie durant toute l'opération.

icon_arrow

Caractéristiques des tronçonneuses télescopiques

Réglage facile de la tension de chaîne avec une clé à six pans.

Peu d'entretien et une faible usure grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

Avec la rallonge télescopique en fibre de verre, des branches jusqu'à une hauteur de 4 mètres peuvent être coupées sans problèmes.

Eenvoudige opberging Kärcher kettingzaag

La tronçonneuse télescopique peut être démontée en 3 pièces et ainsi être rangée de façon très compacte.

Optimale gewichtsverdeling Kärcher kettingzaag

Une distribution du poids optimale pour un travail sans fatigue grâce à la bandoulière pratique.

bladhoek van 30° Kärcher kettingzaag

Angle de la lame améliorée à 30° pour pouvoir travailler comfortablement à partir du sol.

Points forts de la tronçonneuse télescopique.

Là ou les autres tronçonneuses ont des difficultés avec la hauteur, les tronçonneuses télescopiques sur batteries de Kärcher jouent leur atout. Elle peuvent être utilisées pour couper des branches difficilement accessibles de façon simple et sûre jusqu'à une hauteur de bien 4 mètres.

icon_arrow

Batteries Kärcher 18V : maniabilité et légèreté

Tronçonneuse électrique CNS 18-30 Battery

D'une maniabilité simple, pour de multiples applications et parfait pour l'entretien de vos arbres: cette tronçonneuse légères sur batteries CNS 18-30 Battery avec un système de tension de la chaîne sans outils combine tout cela.

Voltage: 18 V
Longueur de la lame: 30 cm
Vitesse de la chaîne: 10 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 200 ml
Performance par charge de la batterie*: 35 coupes (diamètre de 10 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Oui

* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah. 

La télescopique PSW 18-20 Battery

Avec cette tronçonneuse télescopique sur batterie PSW 18-20 Battery, vous pouvez atteindre toutes les branches jusqu'à une hauteur de bien 4 mètres. Pour un entretien pratique et en toute sécurité de vos arbres.

Voltage: 18 V
Longueur de la lame: 20 cm
Vitesse de la chaîne: 5,5 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 50 ml
Performance par charge de la batterie*: 80 coupes (diamètre de 5 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Non
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Non

* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah. 

Découvrez la puissance des Batterie 36 V

Tronçonneuse électrique CNS 36-35 Battery

Équipée d'une vitesse de la chaîne importante et d'une longueur de la lame considérable: cette tronçonneuse sur batterie CNS 36-35 Battery est idéale pour l'entretien exigeant de vos arbres.

Voltage: 36 V
Longueur de la lame: 35 cm
Vitesse de la chaîne: 21 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 190 ml
Performance par charge de la batterie*: 100 coupes (diamètre de 10 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Oui

* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah. 

Plateformes de batterie Kärcher

18 V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V est compatible avec tous les appareils de la gamme 18V. Elle englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
TOUS LES PRODUITS COMPATIBLES
36 V

Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
TOUS LES PRODUITS COMPATIBLES