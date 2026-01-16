Tronçonneuse sur batterie
Sans cable. Sans essence. L'entretien des arbres, la taille des cimes et la coupe du bois de chauffage deviennent un jeu d'enfant avec les tronçonneuses sur batterie Kärcher. Grâce à leur vitesse de chaîne optimale et leur grande facilité d'utilisation, elles garantissent des performances idéales, aussi bien pour les travaux de précision que pour les coupes plus exigeantes. Disponibles en 18 V ou 36 V, les « kits de batterie » comprennent également une batterie de 5,0 Ah, un kit de broyage et un chargeur rapide, pour un fauchage efficace jusqu'à 650 m² par batterie.
Liste des produits
Caractéristiques des tronçonneuses
Mise en tension simple de la chaîne par une molette.
Lubrification automatique de la chaîne garantit peu d'entretien à la tronçonneuse sur batterie.
Un moteur sans brosses permet une durée de vie prolongée.
Arrêt de griffe pour un guidage en toute sécurité et des coupes précises.
Une sécurité maximale en cas d'un effet de recul causé par un arrêt immédiat de la chaîne.
Le niveau de l'huile peut être côntrolé à tout moment via la fenêtre d'inspection transparente.
Points forts de la tronçonneuse sans fil
Pour la tronçonneuse sur batterie CNS 36-35 Battery, même les troncs ne consituent aucun problème, grâce à sa vitesse remarquable et sa largeur de coupe excellente. Le système de tension de la chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne garantissent une opération extrêmement simple – aussi bien pour les utilisateurs professionnels que pour les débutants. Grâce au frein de la tronçonneuse et au sytème à 2 boutons, la sécurité restera garantie durant toute l'opération.
Caractéristiques des tronçonneuses télescopiques
Réglage facile de la tension de chaîne avec une clé à six pans.
Peu d'entretien et une faible usure grâce à la lubrification automatique de la chaîne.
Avec la rallonge télescopique en fibre de verre, des branches jusqu'à une hauteur de 4 mètres peuvent être coupées sans problèmes.
La tronçonneuse télescopique peut être démontée en 3 pièces et ainsi être rangée de façon très compacte.
Une distribution du poids optimale pour un travail sans fatigue grâce à la bandoulière pratique.
Angle de la lame améliorée à 30° pour pouvoir travailler comfortablement à partir du sol.
Points forts de la tronçonneuse télescopique.
Batteries Kärcher 18V : maniabilité et légèreté
Tronçonneuse électrique CNS 18-30 Battery
D'une maniabilité simple, pour de multiples applications et parfait pour l'entretien de vos arbres: cette tronçonneuse légères sur batteries CNS 18-30 Battery avec un système de tension de la chaîne sans outils combine tout cela.
Voltage: 18 V
Longueur de la lame: 30 cm
Vitesse de la chaîne: 10 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 200 ml
Performance par charge de la batterie*: 35 coupes (diamètre de 10 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Oui
* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.
La télescopique PSW 18-20 Battery
Avec cette tronçonneuse télescopique sur batterie PSW 18-20 Battery, vous pouvez atteindre toutes les branches jusqu'à une hauteur de bien 4 mètres. Pour un entretien pratique et en toute sécurité de vos arbres.
Voltage: 18 V
Longueur de la lame: 20 cm
Vitesse de la chaîne: 5,5 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 50 ml
Performance par charge de la batterie*: 80 coupes (diamètre de 5 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Non
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Non
* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.
Découvrez la puissance des Batterie 36 V
Tronçonneuse électrique CNS 36-35 Battery
Équipée d'une vitesse de la chaîne importante et d'une longueur de la lame considérable: cette tronçonneuse sur batterie CNS 36-35 Battery est idéale pour l'entretien exigeant de vos arbres.
Voltage: 36 V
Longueur de la lame: 35 cm
Vitesse de la chaîne: 21 m/s
Contenu du réservoir d'huile: 190 ml
Performance par charge de la batterie*: 100 coupes (diamètre de 10 cm)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification de la chaîne automatique: Oui
Moteur sans brosses: Oui
* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah.