Tronçonneuse électrique CNS 18-30 Battery

D'une maniabilité simple, pour de multiples applications et parfait pour l'entretien de vos arbres: cette tronçonneuse légères sur batteries CNS 18-30 Battery avec un système de tension de la chaîne sans outils combine tout cela.

Voltage: 18 V

Longueur de la lame: 30 cm

Vitesse de la chaîne: 10 m/s

Contenu du réservoir d'huile: 200 ml

Performance par charge de la batterie*: 35 coupes (diamètre de 10 cm)

Tension de la chaîne sans outils: Oui

Lubrification de la chaîne automatique: Oui

Moteur sans brosses: Oui

* Performances maximales avec une batterie interchangeable de Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.