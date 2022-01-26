Het gras maaien: Alles wat je moet weten, plus tips en tricks 

Het gras maaien in de zomer: moet je maaien als het warm is?

Nee, dat is geen goed idee. As het warm en droog is, moet je het gras vooral niet te kort maaien. De reden is simpel: door de sprieten wat langer te houden, bescherm je de grond en de graswortels tegen al te grote uitdroging en zorg je bovendien voor een goede plantengroei.



Maaien en seizoenen: vanaf wanneer en hoe vaak moet je het gras maaien?

In het voorjaar, als het tuinseizoen zich aandient, is het tijd om het gazon voor de eerste keer van het jaar te maaien. Vanaf dat moment tot aan de herfst mag je het gras een à twee keer per week maaien. Het gras groeit vooral heel hard in de maanden mei en juni. In die periode moet je het dus absoluut eens per week maaien. In de winter groeit gras niet, daarvoor is het dan te koud. Het is dan dus ook niet nodig om het te maaien.

Mag je gras maaien als het nat is?

Nee, je moet je gazon nooit maaien als het nat is! Als het nat is, wordt het gras niet goed afgesneden en heeft het de neiging aan elkaar te blijven kleven. Het resultaat: een ongelijkmatig gemaaide grasmat. Het vergt ook grotere inspanning, want het gemaaide gras klontert aan elkaar in plaats van zich te verspreiden of volledig in de opvangbak terecht te komen.