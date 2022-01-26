Het gras maaien: Alles wat je moet weten, plus tips en tricks
Elk jaar als het tuinseizoen begint, is het weer hetzelfde: ook de tuin is aan een voorjaarsschoonmaak toe. En er is veel te doen! Heesters, heggen en bomen – ze moeten allemaal worden gesnoeid. Maar geef vooral ook aandacht aan je gazon, want als je wilt dat dat er de hele zomer mooi uitziet, moet je het vanaf de lente en in de maanden daarna goed verzorgen. Wat zijn zoal de typische vragen en valkuilen bij grasmaaien? Hieronder vind je een handleiding voor een perfect gemaaid gazon.
Vijf veelgestelde vragen over maaien
Alle amateurtuiniers kennen het: je gaat een paar dagen weg en bij thuiskomst staat het gras tot aan je enkels ... Je moet dus maaien, maar dat moet je niet doen zonder er wat tips en informatie over te lezen. Tijdens een praatje met de buren of aan je stamtafel heb je ongetwijfeld al veel gehoord over hoe je moet maaien. Maar wie moet je nu geloven?
Het gras maaien in de zomer: moet je maaien als het warm is?
Nee, dat is geen goed idee. As het warm en droog is, moet je het gras vooral niet te kort maaien. De reden is simpel: door de sprieten wat langer te houden, bescherm je de grond en de graswortels tegen al te grote uitdroging en zorg je bovendien voor een goede plantengroei.
Maaien en seizoenen: vanaf wanneer en hoe vaak moet je het gras maaien?
In het voorjaar, als het tuinseizoen zich aandient, is het tijd om het gazon voor de eerste keer van het jaar te maaien. Vanaf dat moment tot aan de herfst mag je het gras een à twee keer per week maaien. Het gras groeit vooral heel hard in de maanden mei en juni. In die periode moet je het dus absoluut eens per week maaien. In de winter groeit gras niet, daarvoor is het dan te koud. Het is dan dus ook niet nodig om het te maaien.
Mag je gras maaien als het nat is?
Nee, je moet je gazon nooit maaien als het nat is! Als het nat is, wordt het gras niet goed afgesneden en heeft het de neiging aan elkaar te blijven kleven. Het resultaat: een ongelijkmatig gemaaide grasmat. Het vergt ook grotere inspanning, want het gemaaide gras klontert aan elkaar in plaats van zich te verspreiden of volledig in de opvangbak terecht te komen.
Wat is de beste manier om het gras te maaien?
Voor een gelijkmatig, streeploos maairesultaat moet de grasmaaier ongeveer één wielbreedte in het te maaien gebied uitsteken. Ook moet je altijd dwars op de helling maaien! Zo voorkom je blessures door de maaier als je uitglijdt. De randen van het gazon kun je intact laten en die later tot in de puntjes bijknippen met een grasschaar of een batterij aangedreven grastrimmer.
Moet het gemaaide gras blijven liggen?
Daar is veel discussie over! Zowel aan mulchen (Kärcher levert draadloze grasmaaiers inclusief een mulchkit) als aan klassiek grasmaaien kleven voor- en nadelen. Mulchen heeft de volgende voordelen: minder gazonvilt, geen af te voeren maaisel en minder gebruik van kunstmest nodig. Nadelen zijn echter dat je vaker moet maaien en dat je het alleen kunt doen als het droog is. De voordelen van klassiek maaien zijn een schoner gazon, minder vaak maaien, en de optie om het maaisel te gebruiken als kunstmest voor de borders. Nadelen zijn dat er meer voedingsstoffen verloren gaan, dat het gemaaide gras moet worden verrijkt met kunstmest en dat het arbeidsintensiever is, want je moet het maaisel opruimen.
Het gras maaien: de juiste maaihoogte
Voor de maaihoogte van je gras geldt de volgende vuistregel: niet te kort, niet te lang. Dat klinkt helaas nogal vaag, en dat komt omdat de ideale hoogte afhangt van verschillende factoren. Te kort maaien beschadigt het gazon en zelfs de wortels, vooral als het warm en droog weer is. Het resultaat: lelijke bruine plekken in je gras. Feit is dat te veel direct zonlicht slecht is voor je gras! Gras dat te kort is gemaaid heeft veel te lijden van de zonnestralen en verliest zijn kracht. En als gevolg daarvan krijgt onkruid de kans zich te verspreiden en het gras te vervangen. Overigens kan dat ook gebeuren als het gras te hoog is. Voor een optimale maaihoogte is het bij de meeste maaiers mogelijk om de hoogte handmatig in te stellen.
In dat verband zijn de ‘een derde-regel’ en het vegetatiepunt van belang. Dat laatste zit ongeveer halverwege een grasspriet. Als je het gras te kort knipt, duurt het lang voordat de toppen zich herstellen. Een gezonde groei is dan bijna onmogelijk, vooral omdat het gras ook meer te lijden heeft van direct zonlicht. Concreet betekent dit dat gras nooit meer dan een derde van zijn oorspronkelijke hoogte mag worden ingekort. Je laat dus twee derde staan, wat idealiter overeenkomt met de aanbevolen maaihoogte. Stel: je gaat op reis en tijdens je afwezigheid groeit het gras tot een hoogte van 15 cm. Je maait daar dan niet meer dan ca. 5 centimeter van af, dus je laat 10 à 11 cm staan. Tip van de expert: voor een gezond gazon kun je beter per maaibeurt iets minder maaien, maar wel regelmatig, en daarbij rekening houden met het weer en de staat van de grassprieten.
Nog een tip om een gelijkmatige hoogte te krijgen: loop niet over ongemaaid gras, want daar buigen de sprieten van om en het duurt dan even voordat ze zich herstellen.
Grasmaaier of trimmer? Kies je maaigereedschap in overeenstemming met je behoeften
Veel amateurtuiniers vragen zich af welk tuingereedschap ze moeten gebruiken om een perfect gazon te krijgen. Is dat een klassieke maaier met opvangbak, een maaier om te mulchen, of een 2-in-1-oplossing met mulchkit (bij Kärcher meegeleverd bij de maaier)? Of eerder een trimmer? En in dat geval, een model met of zonder batterij? Ook bestaan er robotmaaiers die al het maaiwerk doen terwijl jij lekker in een ligstoel ligt. Sommige mensen hebben zelfs nog een oude grasmaaier met snoer in hun tuinhuisje staan, hoewel maaien met zo’n ding absoluut geen pretje is: het maaien gebeurt niet netjes, het is lastig en de maaier heeft te weinig vermogen! Voldoende vragen en opties om je hoofdpijn te bezorgen!
Bij de keuze van je gereedschap moet je niet alleen rekening houden met de specifieke eisen van je tuin en je persoonlijke voorkeuren, maar ook met een aantal kwaliteitsaspecten. Ten eerste moet je nieuwe grasmaaier natuurlijk betrouwbaar zijn. Als je kiest voor een maaier die op een batterij werkt, is het belangrijk dat je er zo lang mogelijk mee kunt werken. De oppervlakteprestatie (m² per batterijlading voor grasmaaiers, m per batterijlading voor grastrimmers en gras- en buxusscharen) geeft een indicatie van de batterijduur van het apparaat. De oppervlakteprestatie kan verschillen naargelang de toestand en het profiel van het gazon. Ook moet je de maaibreedte en -hoogte in het oog houden. De maaihoogte hangt ook af van hoe de tuin eruitziet: is het gazon vlak of zijn er glooiende stukken?
De gebruikelijke keus: de grasmaaier
In het algemeen kun je kiezen tussen maaiers met een snoer, met een benzinemotor of met een batterij. Wat is beter? Moderne batterij aangedreven grasmaaiers doen qua kwaliteit niet onder voor grasmaaiers met benzinemotor. Maar als het gaat om het geluidsniveau dat de machine produceert en de insteltijd en het onderhoud ervan, kiezen steeds meer hobbytuiniers voor grasmaaiers met een batterij. Deze twee opties zijn overigens allebei aantrekkelijker dan de oude maaiers met snoer, en dat is makkelijk te verklaren: ze zijn lichter, stiller en je kunt niet struikelen over het snoer!
Wat betreft de bediening moet je goed nadenken over welke functies voor jou absoluut essentieel zijn. Moet de maaier vooral licht zijn zodat je hem makkelijk kunt hanteren en opbergen? Moet hij inklapbaar zijn, met een handvat om hem te dragen? Moet hij een aparte functie hebben voor het makkelijk instellen van de maaihoogte? Voor kleinere gazons zijn de compacte 18-volt grasmaaiers met een maaibreedte tot 36 centimeter uitstekend geschikt. Voor grotere oppervlaktes kun je beter opteren voor een apparaat met een 36-volt batterij en een grotere maaibreedte tot 46 cm om tijd te besparen.
Zijn er veel afgelegen en ongelijke stukken gazon in je tuin? Dan kan een draadloze grastrimmer uitkomst bieden.
Het geheim van perfecte randen: een draadloze grastrimmer gebruiken voor de stukken waar de grasmaaier niet bij kan komen. Grastrimmers zijn uitgerust met een kunststof draad of een kunststof mes dat razendsnel ronddraait en waarmee je gras en onkruid zonder problemen kunt trimmen.
Omdat ze op een batterij werken zijn trimmers op zich al heel stil en het gebruik van een kunststof mes maakt ze nog stiller. De schouderriem, draaiknoppen en in hoogte verstelbare handgreep maken de trimmer gemakkelijk in gebruik.
Aangezien de draad op hoge snelheid ronddraait en gras en stenen in het rond kan slingeren, is het dragen van ten minste een veiligheidsbril en stevige schoenen absoluut een vereiste. Ook moet je afstand houden van bomen, sierplanten en houten terrassen zodat je ze niet kan beschadigen.
Praktisch punt: trimmerdraad kun je bij een doe-het-zelfzaak per meter kopen en simpelweg weer op de draadspoel winden.