Draadloze grasmaaier

Zonder kabel. Zonder brandstof. De draadloze grasmaaiers van Kärcher zorgen voor een perfect maaibeeld met maximale mobiliteit. Dankzij hun optimale kettingsnelheid en gebruiksgemak garanderen ze ideale prestaties voor zowel precisiewerk als veeleisender zaagwerk. Beschikbaar met een vermogen van 18 V of 36 V, bevatten de "battery sets" ook een 5,0 Ah batterij, een mulchkit en een sneloplader, voor efficiënt maaien tot 650 m² per batterij

Onze draadloze grasmaaiers

0 Producten
Borstelloze motor van de draadloze Kärcher grasmaaier

Onze accu-grasmaaiers zijn echte vrienden van de natuur.

Geniet van hoge kracht zonder verwarde kabels of benzinegeur dankzij onze draadloze elektrische grasmaaiers. Ontdek de innovatieve kenmerken van onze producten die het gazononderhoud praktischer, efficiënter en milieuvriendelijker maken. Stap over naar een nieuw niveau van gazonverzorging.

Kenmerken

Borstelloze motor

De borstelloze motor is bijzonder krachtig en verlengt de levensduur van het apparaat. Zelfs bij intensief gebruik blijft de efficiëntie hetzelfde, aangezien de motor slijtage- en onderhoudsvrij is.

Efficiënt en slim maaien met de draadloze grasmaaier

iPower

Efficiënt maaien en maximale batterijduur. De intelligente motorbesturing past automatisch het toerental aan op basis van de grasomstandigheden tijdens het maaien.

Mulchkit voor de draadloze grasmaaier van Kärcher

Mulch plug

2-in-1: het gemaaide gras kan met behulp van de mulchplug over de gazon worden verspreid om als natuurlijke meststof te fungeren. Hierdoor blijft de gazon optimaal onderhouden.

Maaien van randen met extra graskammen

Graskammen

Voor een complete maaiervaring zijn de Kärcher grasmaaiers uitgerust met extra graskammen. Deze vangen gras op dat dichtbij de rand van paden of terrassen groeit. Dit zorgt voor schoon maaien zonder enige moeite.

Bewegingsvrijheid dankzij de vervangbare accu van de Kärcher draadloze grasmaaier

De grasmaaier biedt de gebruiker de volgende functies:

Bewegingsvrijheid dankzij de vervangbare batterij van de draadloze Kärcher grasmaaier

Werken zonder kabel

Volledige bewegingsvrijheid en maximale flexibiliteit: de verwisselbare batterij maakt draadloos werken mogelijk.

Dankzij de optimale positie van de batterijen op de grasmaaier en realtime technologie, kan de resterende autonomie tijdens het maaien worden bewaakt (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).

Verstelbaar stuur van de draadloze Kärcher grasmaaier

Ergonomische werking

Het stuur kan in hoogte worden versteld en kan zo worden aangepast aan de gebruiker.

Met een schuimrubberen handvat voor een comfortabele en veilige grip (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).

Startgreep over de hele breedte: vrije en comfortabele positie van de handen (aan de zijkanten of bovenaan) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).

Twee batterijen van 18 V op de Kärcher accu grasmaaier.

18 V + 18 V = een kracht van 36 V

Twee batterijen van 18 V die in serie zijn geschakeld, zorgen voor een motorvermogen van 36 V (LMO5-18 Dual).

Comfortabele verstelling van de maaihoogte van de draadloze Kärcher grasmaaier

Comfortabele verstelling van de maaihoogte

In ideale omstandigheden kan gras met een snelheid van zes centimeter per week groeien. Echter, de groei van grasstralen gebeurt met verschillende snelheden en hun lengte is niet uniform.

Afhankelijk van het model kan de maaihoogte van de accu grasmaaier worden ingesteld op vier, vijf of zes posities met behulp van een hendel.

Optimaal gebruik van de opvangbak van de batterijaangedreven grasmaaier van Kärcher

Optimaal gebruik van de opvangbak

De opvangbak wordt voor 95% gevuld dankzij geoptimaliseerde luchtstroom. Hierdoor kan er langer gemaaid worden, omdat de opvangbak minder vaak geleegd hoeft te worden.

Het deksel van de opvangbak sluit automatisch wanneer deze vol is en geleegd moet worden (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).

Eenvoudig trasport van de draadloze grasmaaier

Eenvoudig transport

Het inklapbare stuur zorgt voor compacte opslag.

Het geïntegreerde draaghandvat zorgt voor een eenvoudig transport.

18 V Kärcher batterij kracht

LMO 2-18 : licht en wendbaar

Met borstelloze motor: de lichte en wendbare LMO 2-18 accu grasmaaier met een maaibreedte van 32 cm is bijzonder praktisch voor kleinere gazons tot 250 m².

Batterijspanning: 18 V
Maaibreedte: 32 cm
Maaihoogte: 25-60 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 30 l
Prestatie per acculading*: 250 m²

* Maximale prestatie met een verwisselbare 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.

LMO 3-18 : krachtig en gebruiksduur

Lichte en wendbare accu grasmaaier van 18 V met krachtige, borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm. De LMO 3-18 Battery Set met 18 V/5.0 Ah Kärcher accu is geschikt voor gazons tot 350 m².

Accuspanning: 18 V
Motorspanning: 18 V
Snijbreedte: 34 cm
Snijhoogte: 25–60 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 35 l
Prestatie per acculading:* 350 m²

* Maximale prestaties met een verwisselbare 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power batterij.

LMO 4-18 Dual : voor middelgrote tuinen

Krachtig en zeer manoeuvreerbaar: aangedreven door twee 18 V-batterijen en een borstelloze 36 V-motor, is de LMO 4-18 Dual de ideale oplossing voor gazons tot 450 m².

Batterijspanning: 2 × 18 V
Motorspanning: 36 V
Maaibreedte: 37 cm
Maaihoogte: 25–65 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 40 l
Prestatie per batterijlading:* 450 m²

* Maximale prestaties met een 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij. 

 

LMO 5-18 Dual : Twee keer zo lang maaien

Met dubbele kracht: de krachtige 36 V motor wordt aangedreven door twee 18 V batterijen - ideaal voor het maaien van grote gazons tot 550 m².

Batterijspanning: 2 × 18 V
Motorspanning: 36 V
Maaibreedte: 41 cm
Maaihoogte: 25–70 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 45 l
Prestaties per batterijlading:* 550 m²

* Maximale prestaties met een 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power uitwisselbare batterij.

Kärcher Battery Power batterij platformen

18 V Battery Power

Het Kärcher Battery Power 18 V accuplatform is compatibel met alle toestellen uit het 18V-gamma. Het omvat compacte en gebruiksvriendelijke producten voor het onderhoud van kleine tot middelgrote tuinen en groenzones.
ALLE COMPATIBELE PRODUCTEN
36 V

Voor grote tuinen en groene ruimtes biedt het Kärcher Battery Power 36 V platform krachtige apparaten in diverse categorieën voor reiniging en tuinonderhoud.
ALLE COMPATIBELE PRODUCTEN
Diepe reiniging van tapijt met Kärcher sproei-/extractiereiniger

Het gras maaien: alles wat je moet weten, plus tips en tricks

Elk jaar als het tuinseizoen begint, is het weer hetzelfde: ook de tuin is aan een voorjaarsschoonmaak toe. En er is veel te doen! Heesters, heggen en bomen – ze moeten allemaal worden gesnoeid. Maar geef vooral ook aandacht aan je gazon, want als je wilt dat dat er de hele zomer mooi uitziet, moet je het vanaf de lente en in de maanden daarna goed verzorgen. Wat zijn zoal de typische vragen en valkuilen bij grasmaaien? Hieronder vind je een handleiding voor een perfect gemaaid gazon.

Ontdek nu alle tips