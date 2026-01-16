Draadloze grasmaaier
Zonder kabel. Zonder brandstof. De draadloze grasmaaiers van Kärcher zorgen voor een perfect maaibeeld met maximale mobiliteit. Dankzij hun optimale kettingsnelheid en gebruiksgemak garanderen ze ideale prestaties voor zowel precisiewerk als veeleisender zaagwerk. Beschikbaar met een vermogen van 18 V of 36 V, bevatten de "battery sets" ook een 5,0 Ah batterij, een mulchkit en een sneloplader, voor efficiënt maaien tot 650 m² per batterij
Onze draadloze grasmaaiers
Onze accu-grasmaaiers zijn echte vrienden van de natuur.
Geniet van hoge kracht zonder verwarde kabels of benzinegeur dankzij onze draadloze elektrische grasmaaiers. Ontdek de innovatieve kenmerken van onze producten die het gazononderhoud praktischer, efficiënter en milieuvriendelijker maken. Stap over naar een nieuw niveau van gazonverzorging.
Kenmerken
Borstelloze motor
De borstelloze motor is bijzonder krachtig en verlengt de levensduur van het apparaat. Zelfs bij intensief gebruik blijft de efficiëntie hetzelfde, aangezien de motor slijtage- en onderhoudsvrij is.
iPower
Efficiënt maaien en maximale batterijduur. De intelligente motorbesturing past automatisch het toerental aan op basis van de grasomstandigheden tijdens het maaien.
Mulch plug
2-in-1: het gemaaide gras kan met behulp van de mulchplug over de gazon worden verspreid om als natuurlijke meststof te fungeren. Hierdoor blijft de gazon optimaal onderhouden.
Graskammen
Voor een complete maaiervaring zijn de Kärcher grasmaaiers uitgerust met extra graskammen. Deze vangen gras op dat dichtbij de rand van paden of terrassen groeit. Dit zorgt voor schoon maaien zonder enige moeite.
De grasmaaier biedt de gebruiker de volgende functies:
Werken zonder kabel
Volledige bewegingsvrijheid en maximale flexibiliteit: de verwisselbare batterij maakt draadloos werken mogelijk.
Dankzij de optimale positie van de batterijen op de grasmaaier en realtime technologie, kan de resterende autonomie tijdens het maaien worden bewaakt (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).
Ergonomische werking
Het stuur kan in hoogte worden versteld en kan zo worden aangepast aan de gebruiker.
Met een schuimrubberen handvat voor een comfortabele en veilige grip (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).
Startgreep over de hele breedte: vrije en comfortabele positie van de handen (aan de zijkanten of bovenaan) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = een kracht van 36 V
Twee batterijen van 18 V die in serie zijn geschakeld, zorgen voor een motorvermogen van 36 V (LMO5-18 Dual).
Comfortabele verstelling van de maaihoogte
In ideale omstandigheden kan gras met een snelheid van zes centimeter per week groeien. Echter, de groei van grasstralen gebeurt met verschillende snelheden en hun lengte is niet uniform.
Afhankelijk van het model kan de maaihoogte van de accu grasmaaier worden ingesteld op vier, vijf of zes posities met behulp van een hendel.
Optimaal gebruik van de opvangbak
De opvangbak wordt voor 95% gevuld dankzij geoptimaliseerde luchtstroom. Hierdoor kan er langer gemaaid worden, omdat de opvangbak minder vaak geleegd hoeft te worden.
Het deksel van de opvangbak sluit automatisch wanneer deze vol is en geleegd moet worden (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual en LMO 5-18 Dual).
Eenvoudig transport
Het inklapbare stuur zorgt voor compacte opslag.
Het geïntegreerde draaghandvat zorgt voor een eenvoudig transport.
18 V Kärcher batterij kracht
LMO 2-18 : licht en wendbaar
Met borstelloze motor: de lichte en wendbare LMO 2-18 accu grasmaaier met een maaibreedte van 32 cm is bijzonder praktisch voor kleinere gazons tot 250 m².
Batterijspanning: 18 V
Maaibreedte: 32 cm
Maaihoogte: 25-60 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 30 l
Prestatie per acculading*: 250 m²
* Maximale prestatie met een verwisselbare 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
LMO 3-18 : krachtig en gebruiksduur
Lichte en wendbare accu grasmaaier van 18 V met krachtige, borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm. De LMO 3-18 Battery Set met 18 V/5.0 Ah Kärcher accu is geschikt voor gazons tot 350 m².
Accuspanning: 18 V
Motorspanning: 18 V
Snijbreedte: 34 cm
Snijhoogte: 25–60 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 35 l
Prestatie per acculading:* 350 m²
* Maximale prestaties met een verwisselbare 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
LMO 4-18 Dual : voor middelgrote tuinen
Krachtig en zeer manoeuvreerbaar: aangedreven door twee 18 V-batterijen en een borstelloze 36 V-motor, is de LMO 4-18 Dual de ideale oplossing voor gazons tot 450 m².
Batterijspanning: 2 × 18 V
Motorspanning: 36 V
Maaibreedte: 37 cm
Maaihoogte: 25–65 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 40 l
Prestatie per batterijlading:* 450 m²
* Maximale prestaties met een 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij.
LMO 5-18 Dual : Twee keer zo lang maaien
Met dubbele kracht: de krachtige 36 V motor wordt aangedreven door twee 18 V batterijen - ideaal voor het maaien van grote gazons tot 550 m².
Batterijspanning: 2 × 18 V
Motorspanning: 36 V
Maaibreedte: 41 cm
Maaihoogte: 25–70 mm
Capaciteit van de grasopvangbak: 45 l
Prestaties per batterijlading:* 550 m²
* Maximale prestaties met een 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power uitwisselbare batterij.
Kärcher Battery Power batterij platformen
Het Kärcher Battery Power 18 V accuplatform is compatibel met alle toestellen uit het 18V-gamma. Het omvat compacte en gebruiksvriendelijke producten voor het onderhoud van kleine tot middelgrote tuinen en groenzones.
Het gras maaien: alles wat je moet weten, plus tips en tricks
Elk jaar als het tuinseizoen begint, is het weer hetzelfde: ook de tuin is aan een voorjaarsschoonmaak toe. En er is veel te doen! Heesters, heggen en bomen – ze moeten allemaal worden gesnoeid. Maar geef vooral ook aandacht aan je gazon, want als je wilt dat dat er de hele zomer mooi uitziet, moet je het vanaf de lente en in de maanden daarna goed verzorgen. Wat zijn zoal de typische vragen en valkuilen bij grasmaaien? Hieronder vind je een handleiding voor een perfect gemaaid gazon.