Lichtgewicht en manoeuvreerbaar: met een maaibreedte van 32 cm is de LMO 2-18 Battery Set batterij grasmaaier ideaal voor kleinere gazons tot 250 vierkante meter. De maaihoogte kan worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. In combinatie met de krachtige, borstelloze motor wordt het gras altijd met precisie gemaaid. Bij het maaien langs randen of borders zorgen grasvangers ervoor dat de grasbladen rechtop staan, zodat geen enkel blad gemist wordt. Het gras wordt verzameld in de 30-liter grasopvangbak. De hoogte-verstelbare duwhendel zorgt voor een rechte, comfortabele houding tijdens het maaien en het opvouwbare ontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk. De transporthandgreep kan ook worden gebruikt om de lichte batterij grasmaaier overal mee naartoe te dragen, bijvoorbeeld trappen op en af. Eén batterij en een snellader zijn inbegrepen in de levering.