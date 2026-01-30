Tondeuse à batterie LMO 2-18 Battery Set
Dotée d'un moteur sans balais : la tondeuse à batterie maniable LMO 2-18 Battery Set d'une largeur de coupe de 32 cm est idéale pour les petits terrains et immédiatement prête à l'emploi grâce à la batterie et au chargeur rapide inclus dans le kit.
Légère et maniable : la tondeuse à batterie LMO 2-18 Battery Set d'une largeur de coupe de 32 centimètres est idéale pour les petites pelouses jusqu'à 250 mètres carrés. La hauteur de coupe est réglable sur 5 niveaux entre 25 et 60 millimètres. En association avec le puissant moteur sans balais, l'herbe est toujours coupée avec précision. Lors de la tonte le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage de 30 litres. Le guidon réglable en hauteur garantit une posture droite et agréable pendant la tonte tandis que le design pliable permet un rangement peu encombrant. Grâce à sa poignée de transport, cette tondeuse à batterie légère peut également être portée jusqu'à son lieu d'utilisation, par exemple pour franchir des escaliers. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus dans la fourniture.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
Remplissage optimal du bac de ramassageGrâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur de niveau de remplissageLa trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Clé de sécurité
- Protection pour les enfants : tout démarrage accidentel de la tondeuse est évité.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|32
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|30
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 28
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
- Pelouse
Piéces détachées LMO 2-18 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.