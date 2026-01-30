Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set

Met twee keer zoveel kracht – de robuuste LMO 5-18 Dual Battery Set grasmaaier wordt aangedreven door een 36-volt motor en twee 18-volt batterijen. Batterijen en snellader zijn inbegrepen in de set.

Met twee 18-volt batterijen en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual Battery Set ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de batterijaangedreven grasmaaier kan moeiteloos over oneffen terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt ​​41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen. Te gebruiken met alle verwisselbare batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.

Kenmerken en voordelen
Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V vermogen
18 V + 18 V = 36 V vermogen
Krachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set: Krachtige borstelloze motor
Krachtige borstelloze motor
Hoge prestaties en langere levensduur van het product
Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Extra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
  • Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
  • Mulchfunctie:als u de mulchkit gebruikt, wordt het afgemaaide gras over het gras verspreid als een natuurlijke meststof.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
  • Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
  • De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
  • Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm.
Maait tot de rand van het gazon
  • De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
  • De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
  • De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
  • Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
  • Snelsluitingen voor eenvoudige vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkpositie.
  • Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
  • De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties

Technische gegevens

Motorspanning (V) 36
Batterij aangedreven apparaat
Battery platform 18 V Battery platform
Maaibreedte (cm) 41
Maaihoogte (mm) 25 - 70
Instelling maaihoogte 6x
Inhoud grasopvangzak (l) 45
Aandrijving Motor zonder koolborstels
Toerental (tr/min) 3500
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Capaciteit (Ah) 5
Aantal vereiste batterijen (Stuk(s)) 2
Performantie per batterijlading (m²) max. 550 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading (min) max. 40 (5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min) 94 / 143
Laadstroom (A) 2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 14
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1245 x 440 x 1031

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Inclusief batterijen en oplader
  • Batterij: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
  • Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
  • Mulch kit
  • Grasopvangzak

Uitvoering

  • Mes
  • Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
  • Geïntegreerde draaggreep
  • Niveau-indicatie
Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set
Videos
Toepassingen
  • Tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LMO 5-18 Dual Battery Set

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.