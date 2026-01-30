Met twee 18-volt batterijen en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual Battery Set ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de batterijaangedreven grasmaaier kan moeiteloos over oneffen terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt ​​41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen. Te gebruiken met alle verwisselbare batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.