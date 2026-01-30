Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set
Met twee keer zoveel kracht – de robuuste LMO 5-18 Dual Battery Set grasmaaier wordt aangedreven door een 36-volt motor en twee 18-volt batterijen. Batterijen en snellader zijn inbegrepen in de set.
Met twee 18-volt batterijen en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual Battery Set ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de batterijaangedreven grasmaaier kan moeiteloos over oneffen terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt 41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen. Te gebruiken met alle verwisselbare batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
- Mulchfunctie:als u de mulchkit gebruikt, wordt het afgemaaide gras over het gras verspreid als een natuurlijke meststof.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor eenvoudige vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkpositie.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|41
|Maaihoogte (mm)
|25 - 70
|Instelling maaihoogte
|6x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|45
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 550 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
- Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LMO 5-18 Dual Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.