Tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual Battery Set
Double puissance : la tondeuse à batterie endurante LMO 5-18 Dual Battery Set est alimentée par un moteur de 36 V et 2 batteries de 18 V. Les batteries et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.
Avec 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts sans balais, la LMO 5-18 Dual Battery Set est aussi à l'aise sur les grandes pelouses jusqu'à 550 mètres carrés. Légère et maniable, cette tondeuse à batterie offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 41 centimètres ; la hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 niveaux entre 25 et 70 millimètres. Pendant la tonte, la commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir l'herbe coupée uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 45 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est télescopique pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement à encombrement minimal. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par une grande poignée de transport robuste. Les batteries et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissancePuissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1
- L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant le kit de paillage, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 6 niveaux entre 25 et 70 mm, et ce, d'un seul geste en tout confort.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Des attaches rapides pour un blocage simple. Inclinaison ajustable pour une posture de travail droite.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|41
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 70
|Réglage de la hauteur de coupe
|6 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|45
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Inclus dans la livraison
- Version: Batteries et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (2 pièces)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (2 pièces)
- Kit de paillage
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
