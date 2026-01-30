Avec 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts sans balais, la LMO 5-18 Dual Battery Set est aussi à l'aise sur les grandes pelouses jusqu'à 550 mètres carrés. Légère et maniable, cette tondeuse à batterie offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 41 centimètres ; la hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 niveaux entre 25 et 70 millimètres. Pendant la tonte, la commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir l'herbe coupée uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 45 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est télescopique pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement à encombrement minimal. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par une grande poignée de transport robuste. Les batteries et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.