Krachtig en uiterst wendbaar: met twee 18-volt batterijen en een borstelloze 36-volt-motor is de LMO 4-18 Dual Battery Set de ideale oplossing voor gazons tot 450 vierkante meter. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs over hobbelig terrein en om obstakels heen. De werkbreedte bedraagt ​​37 centimeter en de snijhoogte kan centraal worden ingesteld in vijf standen tussen 25 en 65 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen het gras automatisch op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten via een mulchplug gelijkmatig over het gazon verdeeld, om als meststof te dienen, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleiderail kan worden aangepast voor een comfortabele werkpositie. Wanneer het frame is opgevouwen, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen.