Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set

Twee 18 V batterijven voor een krachtige 36 V-motor, gecombineerd met een snijbreedte van 37 cm: ideaal voor gazons tot 450 m². Batterijen en snellader inbegrepen.

Krachtig en uiterst wendbaar: met twee 18-volt batterijen en een borstelloze 36-volt-motor is de LMO 4-18 Dual Battery Set de ideale oplossing voor gazons tot 450 vierkante meter. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs over hobbelig terrein en om obstakels heen. De werkbreedte bedraagt ​​37 centimeter en de snijhoogte kan centraal worden ingesteld in vijf standen tussen 25 en 65 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen het gras automatisch op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten via een mulchplug gelijkmatig over het gazon verdeeld, om als meststof te dienen, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleiderail kan worden aangepast voor een comfortabele werkpositie. Wanneer het frame is opgevouwen, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V vermogen
18 V + 18 V = 36 V vermogen
Krachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set: Krachtige borstelloze motor
Krachtige borstelloze motor
Hoge prestaties en langere levensduur van het product
Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Extra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
  • Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
  • Mulchfunctie:als u de mulchkit gebruikt, wordt het afgemaaide gras over het gras verspreid als een natuurlijke meststof.
  • Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
  • Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
  • De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
  • Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 mm tot 65 mm.
Maait tot de rand van het gazon
  • De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
  • De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
  • De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
  • Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
  • De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
  • Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
  • De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties

Technische gegevens

Motorspanning (V) 36
Batterij aangedreven apparaat
Battery platform 18 V Battery platform
Maaibreedte (cm) 37
Maaihoogte (mm) 25 - 65
Instelling maaihoogte 5x
Inhoud grasopvangzak (l) 40
Aandrijving Motor zonder koolborstels
Toerental (tr/min) 3500
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Capaciteit (Ah) 5
Aantal vereiste batterijen (Stuk(s)) 2
Performantie per batterijlading (m²) max. 450 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading (min) max. 40 (5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min) 94 / 143
Laadstroom (A) 2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 14,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1222 x 437 x 1002

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Inclusief batterijen en oplader
  • Batterij: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
  • Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
  • Mulch kit
  • Grasopvangzak

Uitvoering

  • Mes
  • Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
  • Geïntegreerde draaggreep
  • Niveau-indicatie
Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set
Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set
Videos
Toepassingen
  • Tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LMO 4-18 Dual Battery Set

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.