Draadloze grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set
Twee 18 V batterijven voor een krachtige 36 V-motor, gecombineerd met een snijbreedte van 37 cm: ideaal voor gazons tot 450 m². Batterijen en snellader inbegrepen.
Krachtig en uiterst wendbaar: met twee 18-volt batterijen en een borstelloze 36-volt-motor is de LMO 4-18 Dual Battery Set de ideale oplossing voor gazons tot 450 vierkante meter. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs over hobbelig terrein en om obstakels heen. De werkbreedte bedraagt 37 centimeter en de snijhoogte kan centraal worden ingesteld in vijf standen tussen 25 en 65 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen het gras automatisch op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten via een mulchplug gelijkmatig over het gazon verdeeld, om als meststof te dienen, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleiderail kan worden aangepast voor een comfortabele werkpositie. Wanneer het frame is opgevouwen, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Batterijen en snellader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
- Mulchfunctie:als u de mulchkit gebruikt, wordt het afgemaaide gras over het gras verspreid als een natuurlijke meststof.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 mm tot 65 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|37
|Maaihoogte (mm)
|25 - 65
|Instelling maaihoogte
|5x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|40
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 450 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
- Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
- Tuin
