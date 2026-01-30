De 18-volt batterij aangedreven grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt ​​34 ​​cm en de snijhoogte kan worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. Het intelligente iPower-motorregelsysteem past de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan tijdens het maaien. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mesje wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame bespaart ruimte bij het opbergen. Geïntegreerde transporthandgrepen zijn voorzien om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Batterij en snellader inbegrepen in de set.