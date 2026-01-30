Draadloze grasmaaier LMO 3-18 Battery Set
Lichtgewicht en wendbaar: 18 V batterij-aangedreven grasmaaier met een krachtige, borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm, geschikt voor gazons tot 350 m². Batterij en snellader inbegrepen.
De 18-volt batterij aangedreven grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt 34 cm en de snijhoogte kan worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. Het intelligente iPower-motorregelsysteem past de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan tijdens het maaien. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mesje wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame bespaart ruimte bij het opbergen. Geïntegreerde transporthandgrepen zijn voorzien om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Batterij en snellader inbegrepen in de set.
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien. Mulchfunctie: door het gebruik van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
Niveau-indicatie
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de gewenste maaihoogte worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|34
|Maaihoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|35
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 350 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 28 (5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
Toepassingen
- Tuin
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.