De zuigkracht maakt het grote verschil!

De kracht van multifunctionele alleszuigers wordt uitgedrukt in de technische eenheid voor zuigkracht (Airwatt - W). Hoe hoger deze waarde, hoe meer kracht de stofzuiger heeft. Hoe hoger de zuigkracht is, des te meer power een stofzuiger heeft.

Let op: andere technische gegevens zoals luchtverplaatsing (l/s) en vacuüm (mbar) zijn geen indicatie van het vermogen van de multifunctionele alleszuiger omdat deze gemeten worden in de motor en niet aan de zuigmond. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stroom (de watt-waardes) die een stofzuiger verbruikt. Het stroomverbruik van een apparaat zegt namelijk niets over de zuigkracht. Een hogere Watt-waarde geeft alleen aan dat een apparaat meer stroom verbruikt.

De hoge prestaties van de Kärcher alleszuigers zijn te danken aan energie-efficiëntere motoren, nieuw ontwikkelde vloerzuigmonden en slangen en een constructie die is afgestemd op een optimale luchtstroming. Door het samenspel van al deze factoren is de zuigkracht aan de zuigmond veel groter dan voorheen.

Onze Kärcher multifunctionele alleszuigers zijn niet alleen extreem krachtig, maar ze onderscheiden zich ook door een zeer laag energieverbruik. Dankzij de bijzonder efficiënte motoren hebben we het energievebruik in vergelijking met vorige modellen aanzienlijk kunnen terugdringen.