Nat- en droogzuigers

Kärcher water-stofzuigers zijn uiterst robuust en ideaal uitgerust voor een snelle, grondige reiniging van alle oppervlakken binnen en buiten. Kamers in uw huis, garage, terras... u hoeft niet langer een bezem of borstel te gebruiken om bepaalde taken te klaren!

Met een breed scala aan functies en snoerloze modellen biedt het Kärcher-assortiment u functionaliteit en efficiëntie. Met uitstekende zuigprestaties en speciaal ontwikkelde mondstukken voor een betere luchtcirculatie, bieden ze een optimaal energieverbruik en zijn ze geschikt voor alle soorten natte en droge vervuiling.

Fijnstof stofzuigen in een atelier met een water-stofzuiger

    Oneindig veel mogelijkheden met de Kärcher alleszuigers!

    Een nat en droog stofzuiger is speciaal ontworpen voor lastige plekken zoals de auto, garage, tuin en andere (buiten)taken die te zwaar zijn voor een gewone stofzuiger.

    De modellen in het Kärcher assortiment zijn ontworpen om de zwaarste schoonmaakklussen in huis aan te kunnen, van stof en zand tot modder en grind en zelfs vloeistoffen. Voor volledig onafhankelijk gebruik bevat ons assortiment zelfs snoerloze stofzuigers!

    De voordelen van de Kärcher alleszuigers op een rij:

    • Een krachtige motor voor extreme zuigkracht en sneller schoonmaken
    • Ze zuigen alles op, of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil
    • U kan naadloos wisselen tussen nat en droog zuigen dankzij de slimme zuigmond en het unieke filtersysteem
    • Sommige toestellen zijn zelfs voorzien van een aansluiting voor elektrisch gereedschap. Wanneer je je schuurmachine aanzet, begint de alleszuiger automatisch op te zuigen!
    Persoon die een auto schoonmaakt met een Kärcher water-stofzuiger

    Autoreiniging

    Als je op zoek bent naar een stofzuiger voor in de auto, dan is het multifunctionele assortiment van Kärcher echt iets voor jou! Er zijn allerlei accessoires verkrijgbaar om je apparaat aan te passen en schoon te maken tussen de stoelen van je auto en op moeilijk bereikbare plaatsen.

    Persoon op een bouwplaats met de Kärcher WD 5 P S water-stofzuiger

    Renoveren

    De nat en droog stofzuigers van Kärcher kunnen ook grof puin verwijderen. Het innovatieve filtersysteem en de constant hoge zuigkracht vereenvoudigen het reinigingsproces en zorgen voor een laag energieverbruik, zelfs voor nat vuil.

    Persoon die een werkplaats schoonmaakt met de Kärcher water-stofzuiger WD 3 P S

    Werkplaats

    Voor stofverwijdering in de werkplaats en tijdens het doe-het-zelven. Bij modellen met een ingebouwd stopcontact kan u elektrische apparaten direct op je stofzuiger.

    Persoon die nat vuil opzuigt met de Kärcher water-stofzuiger WD 2

    Vloeistoffen en gebroken glas

    Onze water-stofzuigers bieden een hoge zuigkracht en extreem duurzame stofbussen. Ze geven je een stofzuiger zonder zak die moeilijk afval zoals gebroken flessen, kleine plasjes en vochtig vuil kan uitfilteren.

    Persoon die een natte vloer stofzuigt met een Kärcher water-stofzuiger

    Gemorst water

    Een lekkende wasmachine of een overstroming in uw kelder? De grote container van de WD's garandeert een lange en efficiënte opzuiging van ook grotere waterhoeveelheden.

    Persoon die bladeren wegblaast met een Kärcher water-stofzuiger

    Tuin

    De nat en droog stofzuigers ontwikkeld door Kärcher zijn een ideale oplossing voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een stofzuiger voor in de tuin. Ze ontlasten de gebruiker effectief en kunnen zelfs in de tuin worden gebruikt. Kleine takjes, steentjes, dode bladeren: je hoeft ze alleen maar op te zuigen of opzij te duwen dankzij de blaasfunctie.

    Persoon die voor de huisdeur stofzuigt met een Kärcher water-stofzuiger WD 3

    Buitenruimte

    Terrassen, garages, opritten en trappen - al je buitenruimtes en tuinen zijn in een handomdraai schoon en netjes.

    Iemand stofzuigt de woonkamer met een water-stofzuiger van Kärcher

    Binnen

    WD-modellen kunnen ook als normale stofzuigers worden gebruikt voor het stofzuigen van woonkamers dankzij speciale accessoires zoals het tapijtmondstuk.

    Producten

    Filter
    Capaciteit van de tank (l)
    Kabellengte (m)
    Nominaal ingangsvermogen (W)
    Uitrustingskenmerken
    • Producten vergelijken
    • |
    0 Producten

    Precies op maat gemaakt.

    Het ideale toestel voor elke toepassing.

    Kärcher biedt de juiste oplossing voor elke huishoudelijke taak met de nieuwe WD reeks – zowel voor occasioneel als intensief gebruik. Dankzij een ruim aanbod aan toestellen met verschillende vermogens, reservoirgroottes en uitrustingskenmerken, hebben wij zeker het juiste toestel voor u. U kan altijd op Kärcher rekenen.

    Water-stofzuigers WD 6

    WD 6

    WD 5 Range

    WD 5

    Wd 4 Range

    WD 4

    WD 3 Range

    WD 3

    WD 2 Range

    WD 2

    Ontdek de Kärcher water-stofzuiger op batterij

    Draadloze multifunctionele alleszuigers

    De krachtige, batterij-aangedreven multifunctionele alleszuigers van Kärcher zorgen voor een grondige reiniging waar toestellen mét kabel niet of moeilijk bij geraken - in de auto, onder de carport, in het tuinhuis of op tuinpaden; deze toestellen bieden altijd dezelfde functionaliteiten als een apparaat met kabel. Geen kabel, geen grenzen met de 18V en 36V draadloze nat-en droogzuigers van Kärcher.

    Ontdek hier de draadloze alleszuigers!

    De krachtigste alleszuiger ooit!

    De zuigkracht maakt het grote verschil!

    De kracht van multifunctionele alleszuigers wordt uitgedrukt in de technische eenheid voor zuigkracht (Airwatt - W). Hoe hoger deze waarde, hoe meer kracht de stofzuiger heeft. Hoe hoger de zuigkracht is, des te meer power een stofzuiger heeft.

    Let op: andere technische gegevens zoals luchtverplaatsing (l/s) en vacuüm (mbar) zijn geen indicatie van het vermogen van de multifunctionele alleszuiger omdat deze gemeten worden in de motor en niet aan de zuigmond. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stroom (de watt-waardes) die een stofzuiger verbruikt. Het stroomverbruik van een apparaat zegt namelijk niets over de zuigkracht. Een hogere Watt-waarde geeft alleen aan dat een apparaat meer stroom verbruikt.  

    De hoge prestaties van de Kärcher alleszuigers zijn te danken aan energie-efficiëntere motoren, nieuw ontwikkelde vloerzuigmonden en slangen en een constructie die is afgestemd op een optimale luchtstroming. Door het samenspel van al deze factoren is de zuigkracht aan de zuigmond veel groter dan voorheen.

    Onze Kärcher multifunctionele alleszuigers zijn niet alleen extreem krachtig, maar ze onderscheiden zich ook door een zeer laag energieverbruik. Dankzij de bijzonder efficiënte motoren hebben we het energievebruik in vergelijking met vorige modellen aanzienlijk kunnen terugdringen.

     

    Extreme zuigkracht van de Kärcher water-stofzuigers

    Innovatiever dan ooit tevoren

    Handige filtertechnologie van de Kärcher water-stofzuigers

    Super eenvoudige bediening.

    Dankzij de gepatenteerde en innovatieve filtervervangingstechnolgie, beschikbaar op onze WD 4-5-6 toestellen, kan u de filter in slechts enkele seconden leegmaken. Bovendien zit de vlakfilter, populair geworden in onze professionele alleszuigersreeks, ingebouwd in een filterbox die in de kop van de stofzuiger zit – waardoor hij extra snel in slechts twee stappen kan worden verwijderd. Gewoon het filterpatroon openmaken, de filter eruit nemen en leegmaken – en u bent klaar!

    Alle voordelen op een rij    : de filter sneller en eenvoudiger uitnemen, geen direct contact met het vuil, het vuil wordt niet verspreid, eenvoudige manuele filterreiniging.

    Een constant hoge zuigkracht.

    Dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie, kunnen de vuile filters van alle WD 5-6-toestellen snel en efficiënt worden gereinigd, simpelweg door op de knop voor de filterreiniging te drukken. Dit betekent dat de zuigkracht zelfs bij moeilijke huishoudelijke taken steeds hoog blijft (zie afbeelding).

    Alle voordelen op een rij: geen manuele reiniging meer nodig, geen onderbrekingen, geen direct contact met het vuil, een constante hoge zuigkracht.

    Filterreinigingsfunctie Kärcher water-stofzuiger
    Accessoires voor Kärcher water-stofzuigers

    Accessoires voor nat- en droogzuigers : nog handiger, nog efficiënter

    Kärcher biedt een uitgebreid en bijzonder handig assortiment aan toebehoren aan voor het dagelijks gebruik van hun multifunctionele alleszuigers. Van de juiste vloerzuigmond en de geschikte zuigslang tot de gespecialiseerde filtersystemen, al onze onderdelen zijn ontworpen om op de best mogelijke manier te worden gebruikt. Op deze manier voldoen de Kärcher deez apparaten aan de specifieke eisen van de plaats waar ze worden gebruikt en garanderen ze hierdoor overal een schitterende zuiverheid.

    Naar alle accessoires

    FAQ

    Hoe werkt de filterreiniging bij de Kärcher alleszuigers?

    Hoe vervangt u een patroonfilter (WD 2 - WD 3)?

    Hoe vervangt u een vlakfilter (WD 4 - WD 6)?

    Hoe wordt de filterzak gebruikt in Kärcher alleszuigers (WD 2 - WD 6)?

    Hoe bergt u de slang van de Kärcher alleszuiger (WD 3 - WD 6) op?

    Dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie kunnen vuile filters op alle topapparaten van de WD 5-6-serie snel en efficiënt worden gereinigd door op de reinigingsknop te drukken. Dit zorgt ervoor dat u ook bij lastige schoonmaakklussen aan een constant hoge zuigkracht kan werken.

    Of het nu om droog of nat, fijn of grof vuil gaat - de speciaal ontwikkelde vloerzuigmonden garanderen een perfecte vuilopname, overtuigen door hun optimale glijgedrag en kunnen eenvoudig en snel worden aangepast aan nat of droog vuil: de omschakeling gebeurt simpelweg en comfortabel met een voetschakelaar. Deze speciale vloerzuigmonden garanderen in alle opzichten een aangenaam zuigproces.

    Droogzuigen

    Voor apparaten met een schuimfilter (WD 2) is het altijd aan te raden om een ​​extra filterzak te gebruiken.

    Bij apparaten met patroon- of vlakfilter (WD 3 - WD 6) moet bij het opzuigen van fijnstof een filterzak worden gebruikt. Bij andere toepassingen is het ook mogelijk om zonder filterzak te stofzuigen.

    Natzuigen

    Bij het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil raden wij aan om zonder filterzak te zuigen. Schuimfilters, patroonfilters en vlakfilters worden door natzuigen niet beschadigd.

    Reinig indien nodig het schuimfilter en het patroonfilter onder stromend water. Niet wrijven of afborstelen. Laat de filters volledig drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

    De multifunctionele stofzuigers van Kärcher zijn niet geschikt voor het opzuigen van as. Koude as kan worden aangezogen met behulp van een asvoorafscheider of u kan hiervoor een speciale Kärcher aszuiger gebruiken. As mag enkel met deze speciale zuigers worden opgezogen, dus ook niet met een gewone huishoudstofzuiger. De zeer fijne asdeeltjes kunnen in combinatie met de elektrisch geladen motor in het ergste geval leiden tot een steekvlam of explosie.

    De verschillende Kärcher-modellen hebben verschillende vulvolumes, dus het maximale vulvolume is afhankelijk van het type toestel. Zodra het maximale vulvolume is bereikt, sluit een vlotter de aanzuigopening af en kan u niet meer verder stofzuigen. Het apparaat schakelt niet automatisch uit, maar draait op verhoogde snelheid. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak de container leeg.

    De min. / max. watt-specificatie van het stopcontact kan in de handleiding van het apparaat worden achterhaald.

    Brochure.

    Hier vindt u de brochure van de multifunctionele alleszuigers