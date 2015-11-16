Nat- en droogzuigers
Kärcher water-stofzuigers zijn uiterst robuust en ideaal uitgerust voor een snelle, grondige reiniging van alle oppervlakken binnen en buiten. Kamers in uw huis, garage, terras... u hoeft niet langer een bezem of borstel te gebruiken om bepaalde taken te klaren!
Met een breed scala aan functies en snoerloze modellen biedt het Kärcher-assortiment u functionaliteit en efficiëntie. Met uitstekende zuigprestaties en speciaal ontwikkelde mondstukken voor een betere luchtcirculatie, bieden ze een optimaal energieverbruik en zijn ze geschikt voor alle soorten natte en droge vervuiling.
Oneindig veel mogelijkheden met de Kärcher alleszuigers!
Een nat en droog stofzuiger is speciaal ontworpen voor lastige plekken zoals de auto, garage, tuin en andere (buiten)taken die te zwaar zijn voor een gewone stofzuiger.
De modellen in het Kärcher assortiment zijn ontworpen om de zwaarste schoonmaakklussen in huis aan te kunnen, van stof en zand tot modder en grind en zelfs vloeistoffen. Voor volledig onafhankelijk gebruik bevat ons assortiment zelfs snoerloze stofzuigers!
De voordelen van de Kärcher alleszuigers op een rij:
- Een krachtige motor voor extreme zuigkracht en sneller schoonmaken
- Ze zuigen alles op, of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil
- U kan naadloos wisselen tussen nat en droog zuigen dankzij de slimme zuigmond en het unieke filtersysteem
- Sommige toestellen zijn zelfs voorzien van een aansluiting voor elektrisch gereedschap. Wanneer je je schuurmachine aanzet, begint de alleszuiger automatisch op te zuigen!
Autoreiniging
Als je op zoek bent naar een stofzuiger voor in de auto, dan is het multifunctionele assortiment van Kärcher echt iets voor jou! Er zijn allerlei accessoires verkrijgbaar om je apparaat aan te passen en schoon te maken tussen de stoelen van je auto en op moeilijk bereikbare plaatsen.
Renoveren
De nat en droog stofzuigers van Kärcher kunnen ook grof puin verwijderen. Het innovatieve filtersysteem en de constant hoge zuigkracht vereenvoudigen het reinigingsproces en zorgen voor een laag energieverbruik, zelfs voor nat vuil.
Werkplaats
Voor stofverwijdering in de werkplaats en tijdens het doe-het-zelven. Bij modellen met een ingebouwd stopcontact kan u elektrische apparaten direct op je stofzuiger.
Vloeistoffen en gebroken glas
Onze water-stofzuigers bieden een hoge zuigkracht en extreem duurzame stofbussen. Ze geven je een stofzuiger zonder zak die moeilijk afval zoals gebroken flessen, kleine plasjes en vochtig vuil kan uitfilteren.
Gemorst water
Een lekkende wasmachine of een overstroming in uw kelder? De grote container van de WD's garandeert een lange en efficiënte opzuiging van ook grotere waterhoeveelheden.
Tuin
De nat en droog stofzuigers ontwikkeld door Kärcher zijn een ideale oplossing voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een stofzuiger voor in de tuin. Ze ontlasten de gebruiker effectief en kunnen zelfs in de tuin worden gebruikt. Kleine takjes, steentjes, dode bladeren: je hoeft ze alleen maar op te zuigen of opzij te duwen dankzij de blaasfunctie.
Buitenruimte
Terrassen, garages, opritten en trappen - al je buitenruimtes en tuinen zijn in een handomdraai schoon en netjes.
Binnen
WD-modellen kunnen ook als normale stofzuigers worden gebruikt voor het stofzuigen van woonkamers dankzij speciale accessoires zoals het tapijtmondstuk.
De krachtige, batterij-aangedreven multifunctionele alleszuigers van Kärcher zorgen voor een grondige reiniging waar toestellen mét kabel niet of moeilijk bij geraken - in de auto, onder de carport, in het tuinhuis of op tuinpaden; deze toestellen bieden altijd dezelfde functionaliteiten als een apparaat met kabel. Geen kabel, geen grenzen met de 18V en 36V draadloze nat-en droogzuigers van Kärcher.
De krachtigste alleszuiger ooit!
De zuigkracht maakt het grote verschil!
De kracht van multifunctionele alleszuigers wordt uitgedrukt in de technische eenheid voor zuigkracht (Airwatt - W). Hoe hoger deze waarde, hoe meer kracht de stofzuiger heeft. Hoe hoger de zuigkracht is, des te meer power een stofzuiger heeft.
Let op: andere technische gegevens zoals luchtverplaatsing (l/s) en vacuüm (mbar) zijn geen indicatie van het vermogen van de multifunctionele alleszuiger omdat deze gemeten worden in de motor en niet aan de zuigmond. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stroom (de watt-waardes) die een stofzuiger verbruikt. Het stroomverbruik van een apparaat zegt namelijk niets over de zuigkracht. Een hogere Watt-waarde geeft alleen aan dat een apparaat meer stroom verbruikt.
De hoge prestaties van de Kärcher alleszuigers zijn te danken aan energie-efficiëntere motoren, nieuw ontwikkelde vloerzuigmonden en slangen en een constructie die is afgestemd op een optimale luchtstroming. Door het samenspel van al deze factoren is de zuigkracht aan de zuigmond veel groter dan voorheen.
Onze Kärcher multifunctionele alleszuigers zijn niet alleen extreem krachtig, maar ze onderscheiden zich ook door een zeer laag energieverbruik. Dankzij de bijzonder efficiënte motoren hebben we het energievebruik in vergelijking met vorige modellen aanzienlijk kunnen terugdringen.
Innovatiever dan ooit tevoren
Super eenvoudige bediening.
Dankzij de gepatenteerde en innovatieve filtervervangingstechnolgie, beschikbaar op onze WD 4-5-6 toestellen, kan u de filter in slechts enkele seconden leegmaken. Bovendien zit de vlakfilter, populair geworden in onze professionele alleszuigersreeks, ingebouwd in een filterbox die in de kop van de stofzuiger zit – waardoor hij extra snel in slechts twee stappen kan worden verwijderd. Gewoon het filterpatroon openmaken, de filter eruit nemen en leegmaken – en u bent klaar!
Alle voordelen op een rij: de filter sneller en eenvoudiger uitnemen, geen direct contact met het vuil, het vuil wordt niet verspreid, eenvoudige manuele filterreiniging.
Een constant hoge zuigkracht.
Dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie, kunnen de vuile filters van alle WD 5-6-toestellen snel en efficiënt worden gereinigd, simpelweg door op de knop voor de filterreiniging te drukken. Dit betekent dat de zuigkracht zelfs bij moeilijke huishoudelijke taken steeds hoog blijft (zie afbeelding).
Alle voordelen op een rij: geen manuele reiniging meer nodig, geen onderbrekingen, geen direct contact met het vuil, een constante hoge zuigkracht.
Accessoires voor nat- en droogzuigers : nog handiger, nog efficiënter
Kärcher biedt een uitgebreid en bijzonder handig assortiment aan toebehoren aan voor het dagelijks gebruik van hun multifunctionele alleszuigers. Van de juiste vloerzuigmond en de geschikte zuigslang tot de gespecialiseerde filtersystemen, al onze onderdelen zijn ontworpen om op de best mogelijke manier te worden gebruikt. Op deze manier voldoen de Kärcher deez apparaten aan de specifieke eisen van de plaats waar ze worden gebruikt en garanderen ze hierdoor overal een schitterende zuiverheid.