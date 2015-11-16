Aspirateurs Multifonctions
Les aspirateurs multifonctions de Kärcher sont extrêmement robustes et idéalement équipés pour un nettoyage rapide et complet de toutes les surfaces autour de la maison, garage, terrasse, etc. Grâce à une large palette de fonctionnalités, tous les types de salissures sèche comme humide sont facilement aspirés. Avec une excellente performance d'aspiration et des buses spécialement développées pour une meilleure circulation de l’air, ils offrent une efficacité énergétique optimale.
Des possibilités infinies avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher!
Un aspirateur pour eau et poussières est spécialement conçu pour les lieux délicats à entretenir comme la voiture, le garage, le jardin et d'autres tâches (extérieures) qui sont trop demandantes pour un aspirateur ordinaire.
Les modèles de la gamme Kärcher sont conçus pour gérer les travaux de nettoyage les plus difficiles à la maison, de la poussière et du sable à la boue et au gravier et même aux liquides. Pour un fonctionnement totalement indépendant de l'alimentation électrique, notre gamme comprend même des aspirateurs sans fil!
Voici les avantages des aspirateurs eau et poussières Kärcher en un coup d'œil:
- Un moteur puissant pour une capacité d’aspiration extrême et un nettoyage plus rapide
- Ils aspirent tout: saletés sèches, humides, fines ou grossières
- Basculez en toute simplicité entre l'aspiration d'eau et de poussière grâce au système de filtre unique et buse intelligente
- Certains modèles possèdent une prise pour outils électriques. Branchez par exemple votre scie électrique à l'aspirateur multifonction et celui-ci s'allumera simultanément avec votre scie.
Nettoyage de la voiture
Si vous recherchez un aspirateur pour voiture alors la gamme multifonction de Kärcher est faite pour vous ! Un vaste éventail d'accessoires est disponible afin d’adapter votre appareil et de nettoyer entre les sièges de votre voiture et aux endroits difficiles d'accès.
Rénovation
Les aspirateurs eau et poussières Kärcher viennent aussi à bout des gros gravats. Le système de filtration innovant et la puissance d'aspiration élevée constante facilitent le procédé de nettoyage et permettent de travailler avec une faible consommation d'électricité, même pour les gravats mouillés.
Atelier
Élimination confortable des poussières pendant le travail du bois et à l'atelier. Sur les modèles à prise électrique intégrée, les appareils électroportatifs peuvent être raccordés directement à votre aspirateur.
Liquides et éclats de verre
Nos aspirateurs à eau vous proposent une puissance d'aspiration élevée ainsi que des cuves extrêmement résistantes. Grâce à eux, vous disposez d’un aspirateur sans sac pouvant filtrer les déchets difficiles comme les bouteilles cassées, les petites flaques ou encore les saletés humides.
Eau déversée
Les grandes flaques peuvent avoir diverses causes, mais dans tous les cas, un aspirateur WD Kärcher permettra de les aspirer efficacement. La grande cuve garantit des sessions d'aspiration prolongées pour que même les grandes quantités d'eau puissent être ramassées rapidement.
Jardin
Les aspirateurs eau et poussières développés par Kärcher sont une solution idéale pour les particuliers recherchant un aspirateur de jardin. Ils soulagent efficacement l'utilisateur et peuvent même s'utiliser au jardin. Petites branches, galets, feuilles mortes : il suffit de les aspirer ou de les écarter grâce à la fonction de soufflerie.
Extérieur
Terrasses, garage, entrée de maison et escaliers – tous vos espaces extérieur et votre jardin retrouvent leur propreté en un tour de main.
Intérieur
Les modèles WD peuvent s'utiliser comme des aspirateurs poussières ordinaires pour aspirer les pièces d'habitation grâce à des accessoires spéciaux tels que le suceur pour moquettes.
Produits
Du sur mesure comme on n'en a jamais vu.
L’appareil idéal pour chaque application.
Avec la gamme d’aspirateurs eau et poussière, Kärcher offre la solution parfaite pour chaque tâche domestique – aussi bien pour une utilisation occasionnelle qu’intensive. Grâce à une offre étendue d’appareils avec différentes puissances, différentes tailles de réservoir et différentes caractéristiques d’équipement, vous trouverez l'appareil convenant à votre besoin. Vous pouvez toujours compter sur Kärcher.
WD 6
WD 5
WD 4
WD 3
WD 2
Aspirateurs sans fil
Les puissants aspirateurs multifonction sans fil de Kärcher nettoient en profondeur les endroits difficiles ou impossibles d'accès avec un appareil filaire comme par exemple dans la voiture, sous le carport, dans l'abri de jardin ou dans les allées du jardin. lls offrent d'ailleurs la même fonctionnalité que leurs équivalents filaires. Affranchissez-vous des limites avec les aspirateurs eau et poussières sans fil 18V et 36V de Kärcher.
Le plus puissant de tous !
La puissance d'aspiration fait la différence
Kärcher propose une gamme de produits extrêmement performants adaptés aux attentes des personnes recherchant le meilleur aspirateur eau et poussière. Les modèle Kärcher sont équipés de moteurs qui présentent une meilleure efficacité énergétique. Grâce à une étanchéité maximale de l'appareil et à l'optimisation du flux d'air, la puissance est bien plus élevée qu'avant.
Les avantages : aspiration optimale, économies de temps considérables, multiples applications.
Bon à savoir:
La puissance des aspirateurs est exprimée en termes de puissance d'aspiration technique (Airwatt - W). La puissance d'aspiration est mesurée selon la méthode de mesure standardisée IEC 60312 au suceur sol.
Les indicateurs comme le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar) n'expriment pas la puissance de l’appareil. Il en est de même pour la communication sur une forte valeur en Watt (puissance aborbée). Cette valeur de Watt indique habituellement la puissance d'entrée évaluée de l'aspirateur, c'est à dire combien de puissance le dispositif emploie. Plus cette valeur est haute, plus la consommation électrique augmente.
Plus innovants que jamais
Entretien facile du filtre
Nous avons équipé nos appareils d'une technologie brevetée et innovante qui permet d'extraire le filtre en quelques secondes (à partir du WD 4). Le filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est logé dans un compartiment au niveau de la tête de l'appareil et se démonte en un clin d'œil. Il suffit d'ouvrir le compartiment du filtre, puis de retirer le filtre et de le vider. C'est aussi simple que cela.
Avec ce système, fini la saleté sur les doigts ou la poussière qui s'envole lors du nettoyage du filtre.
Un débit d'air important sur une longue durée
La fonction de nettoyage du filtre permet de nettoyer rapidement et efficacement le filtre encrassé de tous les modèles haut de gamme (WD 5 et 6).
Il suffit pour cela de presser le bouton « Nettoyage ». Vous disposez ainsi d'une forte puissance d'aspiration, même lors de travaux intensifs (cf. schéma).
Pas de nettoyage manuel, pas d'interruption de travail, pas de contact avec la saleté, puissance d'aspiration longue durée.
Comparaison de la puissance d'aspiration avec et sans nettoyage du filtre-->
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières : encore plus pratiques, encore plus efficaces
Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs multifonction Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.