Aspirateurs Multifonctions

Des possibilités infinies avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher!

Un aspirateur pour eau et poussières est spécialement conçu pour les lieux délicats à entretenir comme la voiture, le garage, le jardin et d'autres tâches (extérieures) qui sont trop demandantes pour un aspirateur ordinaire.

Les modèles de la gamme Kärcher sont conçus pour gérer les travaux de nettoyage les plus difficiles à la maison, de la poussière et du sable à la boue et au gravier et même aux liquides. Pour un fonctionnement totalement indépendant de l'alimentation électrique, notre gamme comprend même des aspirateurs sans fil!



Voici les avantages des aspirateurs eau et poussières Kärcher en un coup d'œil: