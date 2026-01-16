Le taille-haie fonctionnant sur batterie HGE 18-50 Battery permet une taille très confortable des haies. Il dispose par exemple d'une poignée orientable sur 180° qui évite de se fatiguer les bras ou les épaules dans différentes positions de travail comme celle adoptée pour les coupes verticales. Par ailleurs, le collecteur de déchets amovible constitue un accessoire extrêmement utile. Il empêche, en effet, les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène par terre en tout confort. La lame du taille-haie sans fil est affûtée au diamant et permet ainsi d'obtenir un résultat de coupe d'une précision absolue. De plus, la lame est dotée d'une protection de la pointe de lame intégrée avec œillet de suspension. Elle évite d'endommager les bâtiments, les sols et, bien entendu, la lame en elle-même – et l'appareil peut être suspendu au mur pour un encombrement minimal. Autre atout du taille-haie sans fil : sa fonction de scie. Grâce à cette dernière, il est aussi possible de tailler aisément les grosses branches.