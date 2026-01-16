Draadloze haagschaar HGE 18-50 Battery
Uitgerust met een 180° draaibare handgreep en een praktische snoeikam: de draadloze HGE 18-50 heggenschaar maakt werken comfortabel, veilig en nauwkeurig.
Met zijn 180° draaibare handgreep en praktische snoeischaar maakt de Kärcher HGE 18-50 snoerloze heggenschaar het eenvoudig en veilig om hagen te snoeien en andere snoeiwerkzaamheden in de tuin uit te voeren. Met een 50 cm diamantgeslepen mes wordt een precieze afwerking bereikt, terwijl een antiblokkeersysteem voorkomt dat het mes verstopt raakt. Dit apparaat is comfortabel om mee te werken dankzij het lichte ontwerp en de roterende handgreep, die voorkomt dat uw armen en schouders vermoeid raken bij het verticaal snoeien. Er is ook een zaagfunctie die u helpt om dikkere takken aan te pakken, terwijl een ingebouwde zaagbladbescherming het apparaat beschermt tegen bouwranden. Met de snoeikam kan u het snoeisel gemakkelijk opruimen in plaats van het op de struik te laten liggen. Voor uw veiligheid voorkomt een tweehands veiligheidscircuit dat het apparaat per ongeluk wordt gestart. Het is compatibel met Kärcher 18V 2,5a h of 5,0 ah batterijen en het heeft een LCD-scherm om u te vertellen hoeveel batterijvermogen u nog rest tijdens het trimmen van uw hagen.
Kenmerken en voordelen
Draaibare achterste handgreepDe handgreep kan 180° worden gedraaid in verschillende fases om zo een comfortabele werkhouding te bieden.
SnoeikamVeegt de gesnoeide takken die normaal gezien in de haag zouden vallen op een handige manier op de grond voor de gebruiker.
ZaagfunctieBijzonder handig voor hagen met soms wat dikkere takken.
Diamantgeslepen messen
- De messen zorgen voor precieze snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangename en veilige greep zelfs gedurende langere werktijden.
Tipbescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met een geïntegreerd ophangpunt voor een praktische opberging aan de muur.
2-handig veiligheidscircuit
- Tegen onbedoeld opstarten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Snelheidsregeling
|nee
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|2700
|Type mes:
|Geponst, diamantgeslepen
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 213 x 188
* Hoogte van de haag: 1 m, éénzijdig snijden
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Mesbescherming
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: draaibaar
- Zaagfunctie
- Tipbescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen HGE 18-50 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.