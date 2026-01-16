Met zijn 180° draaibare handgreep en praktische snoeischaar maakt de Kärcher HGE 18-50 snoerloze heggenschaar het eenvoudig en veilig om hagen te snoeien en andere snoeiwerkzaamheden in de tuin uit te voeren. Met een 50 cm diamantgeslepen mes wordt een precieze afwerking bereikt, terwijl een antiblokkeersysteem voorkomt dat het mes verstopt raakt. Dit apparaat is comfortabel om mee te werken dankzij het lichte ontwerp en de roterende handgreep, die voorkomt dat uw armen en schouders vermoeid raken bij het verticaal snoeien. Er is ook een zaagfunctie die u helpt om dikkere takken aan te pakken, terwijl een ingebouwde zaagbladbescherming het apparaat beschermt tegen bouwranden. Met de snoeikam kan u het snoeisel gemakkelijk opruimen in plaats van het op de struik te laten liggen. Voor uw veiligheid voorkomt een tweehands veiligheidscircuit dat het apparaat per ongeluk wordt gestart. Het is compatibel met Kärcher 18V 2,5a h of 5,0 ah batterijen en het heeft een LCD-scherm om u te vertellen hoeveel batterijvermogen u nog rest tijdens het trimmen van uw hagen.