Un concentré de puissance pour des coupes parfaites : le taille-haie sans fil 36 V HGE 36-60 Battery de Kärcher. Grâce au réglage de la vitesse à 2 niveaux, il est possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application. De plus, la fonction de scie permet aussi de tailler aisément les grosses branches. Autre atout : la poignée orientable sur 180° en plusieurs paliers qui évite de se fatiguer les bras ou les épaules. Également pratique : le collecteur de déchets amovible qui empêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène directement par terre. La lame découpée au laser et affûtée au diamant du taille-haie garantit un résultat de coupe précis à tout moment. La protection supplémentaire de la pointe de lame évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même. L'œillet de suspension intégré dans la protection de la pointe de lame permet en outre un rangement peu encombrant sur le mur.