Taille-haie à batterie HGE 36-60 Battery
Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux : le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.
Un concentré de puissance pour des coupes parfaites : le taille-haie sans fil 36 V HGE 36-60 Battery de Kärcher. Grâce au réglage de la vitesse à 2 niveaux, il est possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application. De plus, la fonction de scie permet aussi de tailler aisément les grosses branches. Autre atout : la poignée orientable sur 180° en plusieurs paliers qui évite de se fatiguer les bras ou les épaules. Également pratique : le collecteur de déchets amovible qui empêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène directement par terre. La lame découpée au laser et affûtée au diamant du taille-haie garantit un résultat de coupe précis à tout moment. La protection supplémentaire de la pointe de lame évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même. L'œillet de suspension intégré dans la protection de la pointe de lame permet en outre un rangement peu encombrant sur le mur.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la vitesse à 2 niveauxIl est ainsi possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application. Niveau 1 : vitesse élevée. Idéal pour une taille décorative précise. Niveau 2 : puissance élevée. Idéal pour le rabattage des grosses branches et des haies denses.
Poignée orientableLa poignée est orientable sur 180° en plusieurs paliers afin de garantir une posture de travail confortable.
Collecteur de déchetsEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction de scie
- Particulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lame découpée au laser et affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Guide-chaîne
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Avec suspension intégrée pour un rangement pratique sur le mur.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Longueur de coupe (cm)
|60
|Espacement des dents (mm)
|26
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveaux de vitesse
|2
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|Niveau 1 : 2700 / Niveau 2 : 760
|Type de lame de coupe
|Découpé au laser, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids emballage inclus (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté au niveau 1
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Protection des pointes
- Collecteur de déchets
Équipement
- Poignée: orientable
- Fonction de scie
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
