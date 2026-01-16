Draadloze haagschaar HGE 18-45 Battery
Het lichtgewicht apparaat voor eenvoudig, moeiteloos werken: de draadloze heggenschaar HGE 18-45 met diamantgeslepen blad voor een nauwkeurig snijresultaat.
Met de Kärcher HGE 18-45 heggenschaar kunt u tuinhagen en -struiken precies snoeien en beeldhouwen dankzij het diamantgeslepen mes. Hij is licht en snoerloos en pakt uitdagende tuinwerkzaamheden aan met nette resultaten en minimale inspanning. Voor extra veiligheid is dit apparaat voorzien van een tweehands veiligheidscircuit, waardoor het niet per ongeluk kan worden gestart. Het lichtgewicht ontwerp voorkomt dat uw armen en schouders vermoeid raken tijdens het werk, zodat u uw tuinwerkzaamheden in alle comfort kunt uitvoeren. De HGE 18-45 is compatibel met de Kärcher 18v 2,5a h of 5,0 ah batterijen, die in alle Kärcher 18V draadloze producten kunnen worden gebruikt. Een handig LCD-display houdt u op de hoogte van de resterende levensduur van de batterijen terwijl u uw klussen in de tuin uitvoert.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtUw schouders en armen worden niet moe, zelfs na lange werktijden.
Diamantgeslepen messenDe messen zorgen voor precieze snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greepVoor een aangename en veilige greep zelfs gedurende langere werktijden.
2-handig veiligheidscircuit
- Tegen onbedoeld opstarten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snelheidsregeling
|nee
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|2700
|Type mes:
|Geponst, diamantgeslepen
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hoogte van de haag: 1 m, éénzijdig snijden
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Mesbescherming
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
