Met de Kärcher HGE 18-45 heggenschaar kunt u tuinhagen en -struiken precies snoeien en beeldhouwen dankzij het diamantgeslepen mes. Hij is licht en snoerloos en pakt uitdagende tuinwerkzaamheden aan met nette resultaten en minimale inspanning. Voor extra veiligheid is dit apparaat voorzien van een tweehands veiligheidscircuit, waardoor het niet per ongeluk kan worden gestart. Het lichtgewicht ontwerp voorkomt dat uw armen en schouders vermoeid raken tijdens het werk, zodat u uw tuinwerkzaamheden in alle comfort kunt uitvoeren. De HGE 18-45 is compatibel met de Kärcher 18v 2,5a h of 5,0 ah batterijen, die in alle Kärcher 18V draadloze producten kunnen worden gebruikt. Een handig LCD-display houdt u op de hoogte van de resterende levensduur van de batterijen terwijl u uw klussen in de tuin uitvoert.