Win het gevecht tegen onkruid met de Kärcher onkruidverwijderaar!

Win het gevecht tegen onkruid eenvoudig, snel en moeiteloos met de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE. Zijn innovatieve roterende borstelkop en de verwisselbare 18 V lithium-ion batterij is onkruid altijd de baas. Of je nu hoeken, randen of oppervlakken behandelt, het accu-aangedreven apparaat verwijdert snel en effectief onkruid en mos. En als dat nog niet genoeg is, dankzij de in de hoogte verstelbare telescoopsteel worden je knieën gespaard.

Richt de borstel schuin en laat deze over het oppervlak zweven. Oefen geen druk uit op de borstel.

Voor gazon- en graskanten raden we de snoerloze kantentrimmer of elektrische grasscharen aan voor het fijnere werk.

Alle tuintoestellen kan u hier vinden.