Draadloze onkruidverwijderaar: effectief tegen ongewenste wildgroei. Onkruid wieden is vaak een lastige, pijnlijke en tijdrovende klus, vooral als je moet bukken of knielen. Gelukkig maakt de draadloze Kärcher onkruidverwijderaar dit proces eenvoudiger. Dit ergonomische apparaat verwijdert snel en efficiënt onkruid en mos uit voegen en randen, zonder inspanning en met maximaal comfort.Voor het verwijderen van gras(zoden) raden wij één van onze andere tuintoestellen aan.

Win het gevecht tegen onkruid met de Kärcher onkruidverwijderaar!

Win het gevecht tegen onkruid eenvoudig, snel en moeiteloos met de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE. Zijn innovatieve roterende borstelkop en de verwisselbare 18 V lithium-ion batterij is onkruid altijd de baas. Of je nu hoeken, randen of oppervlakken behandelt, het accu-aangedreven apparaat verwijdert snel en effectief onkruid en mos. En als dat nog niet genoeg is, dankzij de in de hoogte verstelbare telescoopsteel worden je knieën gespaard.

Richt de borstel schuin en laat deze over het oppervlak zweven. Oefen geen druk uit op de borstel.

Voor gazon- en graskanten raden we de snoerloze kantentrimmer of elektrische grasscharen aan voor het fijnere werk.
Alle tuintoestellen kan u hier vinden.

Onze draadloze onkruidverwijderaar

Kenmerken van de draadloze onkruidverwijderaar

Innovatieve borstelkop voor efficiënt onkruid verwijderen

Speciaal gevormde nylon borstelharen en een rotatiesnelheid tot 2.800 rpm garanderen een gemakkelijke oppervlakteverwijdering van onkruid en mos op stenen oppervlakken en trappen.

Verwijdering van onkruid en mos met de Kärcher WRE

Draadloze onkruidverwijderaar met verstelbare reinigingskop

De hoek van de reinigingskop kan met een druk op de knop worden aangepast om onkruid te verwijderen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. onder de banken. Hierdoor kan het toestel zich aanpassen aan de grootte van de gebruiker.

Draaibare reinigingskop van de draadloze onkruidverwijderaar van Kärcher

Vervanging van de borstel zonder gereedschap

De borstel van de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar kan in een handomdraai en zonder gereedschap worden vervangen. Schroef eenvoudig het geleide-apparaat los en plaats een borstelstrip. Een gemakkelijke en snelle bediening.

Vervanging van borstels zonder gereedschap van een draadloze WRE onkruidverwijderaar van Kärcher

Gebruikstips

Zo bereikt u met de draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 een optimale mos- en onkruidbestrijding.

Een persoon verwijdert mos van een stenen terras met de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar

Eenvoudig en zonder chemicaliën

Door de WRE 18-55 onder het mos door te voeren kan dit moeiteloos en zonder chemicaliën worden verwijderd op stenen ondergronden zoals terrassen en tuinpaden.

Niemand verwijdert moeiteloos onkruid uit voegen met de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar

Schone snit

Onkruid kan tegen de voegen van stenen of tegen de randen van treden worden gedrukt en vervolgens netjes worden afgesneden.

Een persoon verwijdert onkruid op een stenen terras met de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar

Ergonomisch gebruik

In tegenstelling tot veel draadloze onkruidverwijderaars hoeft de WRE niet in de lucht te worden gehouden: hij wordt dankzij de geleiding comfortabel en in de juiste hoek gebruikt.

Een persoon verwijdert onkruid op een stenen trap met de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar

Werkhouding die weinig inspanning vraagt

De geleidingsinrichting in de vorm van een 360° draaibare kop maakt een werkhouding mogelijk die weinig inspanning vereist en steeds een optimale hoek van de borstelkop garandeert.

Een persoon verwijdert onkruid tussen de straatstenen met de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar

Efficiënte opzetborstel

De opzetborstel biedt maximale efficiëntie bij gebruik aan de linkerkant dankzij de vooraf ingestelde rotatie van de borstel.

Voorbeelden van ondergronden en onkruidsoorten

Geen chemicaliën en geen inspanning. De draadloze onkruidverwijderaar WRE is gemakkelijk te hanteren en verwijdert moeiteloos mos en onkruid van verschillende harde oppervlakken.

Boordstenen

Boordstenen

Trappen

Trappen

Gras tussen de kasseien

Niet geschikt voor grassen of overmatig onkruid.

Mos tussen kasseien

Voegen overgroeid met onkruid

Met mos bedekte oppervlakken

Met mos bedekte oppervlakken

Paardenbloem planten

Paardenbloem planten

Weegbree planten

Weegbree planten

In elkaar grijpende H-klinkers

In elkaar grijpende H-klinkers

Straatstenen

Straatstenen

De kracht van de 18 V Kärcher Battery Power

Moeiteloos onkruid verwijderen met de WRE 18-55 Battery Set

Met de draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 Battery Set kunt u onkruid verwijderen zonder uw rug en knieën te belasten. Deze kit bevat de borstelstrip, 18V-2,5Ah batterij en standaard oplader, zodat je direct aan de slag kunt.

Spanning batterij: 18 V
Rotatiesnelheid van de borstel: 2300 - 2800 (tr/min)
Diameter borstel: 180 (mm)
Werktijd per oplaadbeurt : ong. 15 (min)*
Gewicht zonder accessoires : 2,9 kg

* Maximaal vermogen met de verwisselbare Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah batterij.

