Draadloze onkruidverwijderaar: Win de strijd tegen onkruid
Draadloze onkruidverwijderaar: effectief tegen ongewenste wildgroei. Onkruid wieden is vaak een lastige, pijnlijke en tijdrovende klus, vooral als je moet bukken of knielen. Gelukkig maakt de draadloze Kärcher onkruidverwijderaar dit proces eenvoudiger. Dit ergonomische apparaat verwijdert snel en efficiënt onkruid en mos uit voegen en randen, zonder inspanning en met maximaal comfort.Voor het verwijderen van gras(zoden) raden wij één van onze andere tuintoestellen aan.
Win het gevecht tegen onkruid met de Kärcher onkruidverwijderaar!
Win het gevecht tegen onkruid eenvoudig, snel en moeiteloos met de accu-aangedreven Kärcher Weed Remover WRE. Zijn innovatieve roterende borstelkop en de verwisselbare 18 V lithium-ion batterij is onkruid altijd de baas. Of je nu hoeken, randen of oppervlakken behandelt, het accu-aangedreven apparaat verwijdert snel en effectief onkruid en mos. En als dat nog niet genoeg is, dankzij de in de hoogte verstelbare telescoopsteel worden je knieën gespaard.
Richt de borstel schuin en laat deze over het oppervlak zweven. Oefen geen druk uit op de borstel.
Voor gazon- en graskanten raden we de snoerloze kantentrimmer of elektrische grasscharen aan voor het fijnere werk.
Alle tuintoestellen kan u hier vinden.
Onze draadloze onkruidverwijderaar
Kenmerken van de draadloze onkruidverwijderaar
Innovatieve borstelkop voor efficiënt onkruid verwijderen
Speciaal gevormde nylon borstelharen en een rotatiesnelheid tot 2.800 rpm garanderen een gemakkelijke oppervlakteverwijdering van onkruid en mos op stenen oppervlakken en trappen.
Draadloze onkruidverwijderaar met verstelbare reinigingskop
De hoek van de reinigingskop kan met een druk op de knop worden aangepast om onkruid te verwijderen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. onder de banken. Hierdoor kan het toestel zich aanpassen aan de grootte van de gebruiker.
Vervanging van de borstel zonder gereedschap
De borstel van de Kärcher draadloze onkruidverwijderaar kan in een handomdraai en zonder gereedschap worden vervangen. Schroef eenvoudig het geleide-apparaat los en plaats een borstelstrip. Een gemakkelijke en snelle bediening.
Gebruikstips
Zo bereikt u met de draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 een optimale mos- en onkruidbestrijding.
Eenvoudig en zonder chemicaliën
Door de WRE 18-55 onder het mos door te voeren kan dit moeiteloos en zonder chemicaliën worden verwijderd op stenen ondergronden zoals terrassen en tuinpaden.
Schone snit
Onkruid kan tegen de voegen van stenen of tegen de randen van treden worden gedrukt en vervolgens netjes worden afgesneden.
Ergonomisch gebruik
In tegenstelling tot veel draadloze onkruidverwijderaars hoeft de WRE niet in de lucht te worden gehouden: hij wordt dankzij de geleiding comfortabel en in de juiste hoek gebruikt.
Werkhouding die weinig inspanning vraagt
De geleidingsinrichting in de vorm van een 360° draaibare kop maakt een werkhouding mogelijk die weinig inspanning vereist en steeds een optimale hoek van de borstelkop garandeert.
Efficiënte opzetborstel
De opzetborstel biedt maximale efficiëntie bij gebruik aan de linkerkant dankzij de vooraf ingestelde rotatie van de borstel.
Voorbeelden van ondergronden en onkruidsoorten
Geen chemicaliën en geen inspanning. De draadloze onkruidverwijderaar WRE is gemakkelijk te hanteren en verwijdert moeiteloos mos en onkruid van verschillende harde oppervlakken.
Boordstenen
Trappen
Niet geschikt voor grassen of overmatig onkruid.
Voegen overgroeid met onkruid
Met mos bedekte oppervlakken
Paardenbloem planten
Weegbree planten
In elkaar grijpende H-klinkers
Straatstenen
De kracht van de 18 V Kärcher Battery Power
Moeiteloos onkruid verwijderen met de WRE 18-55 Battery Set
Met de draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 Battery Set kunt u onkruid verwijderen zonder uw rug en knieën te belasten. Deze kit bevat de borstelstrip, 18V-2,5Ah batterij en standaard oplader, zodat je direct aan de slag kunt.
Spanning batterij: 18 V
Rotatiesnelheid van de borstel: 2300 - 2800 (tr/min)
Diameter borstel: 180 (mm)
Werktijd per oplaadbeurt : ong. 15 (min)*
Gewicht zonder accessoires : 2,9 kg
* Maximaal vermogen met de verwisselbare Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah batterij.