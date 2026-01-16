Désherbeurs sans fil
Le Désherbeur sans fil Kärcher combat la prolifération d’herbe indésirable. Que vous vous baissiez ou que vous vous agenouilliez, désherber est un travail pénible et fastidieux. Les mauvaises herbes sont souvent difficiles à réduire, heureusement l'appareil sans fil et ergonomique élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et la mousse des joints et des bords. Remarque : cet appareil n'est pas adapté à la coupe de bordures de gazon. Nous recommandons l'un de nos autres outils de jardinage pour éliminer les brins d'herbe.
Gagnez le combat contre les mauvaises herbes avec le désherbeur de Kärcher!
Gagnez le combat contre les mauvaises herbes facilement, rapidement et sans effort avec le désherbeur électrique WRE de Kärcher alimenté par batterie. Sa tête de brosse rotative innovante et sa batterie au lithium-ion de 18 V interchangeable contrôlent en permanence les mauvaises herbes. Que vous traitiez les angles, les arêtes ou les surfaces, cet appareil à piles élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et la mousse. Et si cela ne suffisait pas, vos genoux sont épargnés grâce à la poignée télescopique réglable en hauteur.
Dirigez la brosse en biais et laissez-le planer sur la surface. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une pression sur la brosse.
Pour les coupe de gazons et herbes en bordures, nous recommandons soit les coupes-bordures sans fil, soit les cisailles à gazon électriques pour un travail plus fin. Vous trouverez ici tous les outils de jardinage.
Nos désherbeurs sans fil
Caractéristiques du désherbeur sans fil
Tête de brossage innovante pour le désherbage superficiel
Des poils en nylon de forme spéciale et une vitesse de rotation jusqu'à 2 800 tours par minute garantissent une élimination superficielle facile des mauvaises herbes et de la mousse sur les surfaces en pierre et les escaliers.
Désherbeur sans fil avec tête de nettoyage orientable
L'angle de la tête de nettoyage peut être ajusté par simple pression sur un bouton pour éliminer les mauvaises herbes même dans les zones difficiles d'accès, p. ex. sous les bancs. Ce réglage permet en outre une adaptation à la taille de l'utilisateur.
Remplacement des poils sans outils
Les poils du désherbeur sans fil Kärcher peuvent être remplacés en un tour de main sans aucun outil. Il suffit de dévisser le dispositif de guidage et d'insérer une nouvelle bande de poils durs. Une opération facile et rapide.
Conseils d'utilisation
Voici comment obtenir une élimination optimale de la mousse et des mauvaises herbes superficielles à l'aide du désherbeur sans fil WRE 18-55.
Simple et sans produits chimiques
En faisant passer le WRE 18-55 sous la mousse, celle-ci peut être éliminée sans effort et sans produits chimiques sur les surfaces en pierre comme les terrasses et les allées de jardin.
Coupe nette
Les mauvaises herbes peuvent être pressées contre les joints des pierres ou contre les bords des marches puis coupées de façon nette.
Utilisation ergonomique
Contrairement à beaucoup de désherbeurs sans fil, le WRE n'a pas besoin d'être maintenu en l'air : il s'utilise confortablement et avec le bon angle grâce à son dispositif de guidage.
Posture de travail demandant peu d’effort
Le dispositif de guidage sous forme d'hémisphère orientable à 360° permet une posture de travail qui demande peu d'effort et un angle optimal de la tête de brossage.
Tête de brossage efficace
La tête de brossage offre une efficacité maximale lorsqu'elle est utilisée du côté gauche en raison de la rotation prédéfinie de la brosse.
Exemples de surfaces et de types de mauvaise herbe
Sans produits chimiques et sans douleurs. Le désherbeur sans fil est facile à manier et permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sur diverses surfaces dures.
Bordures
Escaliers
Ne convient pas pour les graminées ni pour la présence excessive de mauvaises herbes.
Joints envahis par les mauvaises herbes
Surfaces envahies par les mauvaises herbes
Plantes de type pissenlit
Plantaginacées
Pavés autobloquants en H
Pavés
La puissance de la batterie 18 V « Kärcher Battery Power
Désherbage sans effort avec le WRE 18-55 Battery Set
Le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery Set vous permet d'éliminer les mauvaises herbes sans solliciter votre dos et vos genoux. Ce kit inclut déjà le désherbeur, la batterie 18V-2,5Ah et le chargeur standard, vous pouvez donc vous mettre directement au travail.
Tension de la batterie : 18 V
Vitesse de rotation des brosses : 2300 - 2800 (tr/min)
Diamètre de la brosse : 180 (mm)
Autonomie par charge de batterie : env. 15 (min)*
Poids sans accessoires : 2,9 kg
Chargeur : Chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V
Batterie incluse : 18 V/2,5 Ah
* Puissance maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.