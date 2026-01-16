Désherbeurs sans fil

Gagnez le combat contre les mauvaises herbes avec le désherbeur de Kärcher!

Gagnez le combat contre les mauvaises herbes facilement, rapidement et sans effort avec le désherbeur électrique WRE de Kärcher alimenté par batterie. Sa tête de brosse rotative innovante et sa batterie au lithium-ion de 18 V interchangeable contrôlent en permanence les mauvaises herbes. Que vous traitiez les angles, les arêtes ou les surfaces, cet appareil à piles élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et la mousse. Et si cela ne suffisait pas, vos genoux sont épargnés grâce à la poignée télescopique réglable en hauteur.

Dirigez la brosse en biais et laissez-le planer sur la surface. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une pression sur la brosse.

Pour les coupe de gazons et herbes en bordures, nous recommandons soit les coupes-bordures sans fil, soit les cisailles à gazon électriques pour un travail plus fin. Vous trouverez ici tous les outils de jardinage.