Désherbeur à batterie WRE 18-55 Battery Set
Batterie et chargeur inclus : le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery Set pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes. Idéal pour les allées, les terrasses et les entrées de garage.
Éliminer enfin la mousse et les mauvaises herbes gênantes en ménageant son dos et ses genoux : avec le désherbeur ergonomique à batterie WRE 18-55 Battery Set. Le kit comprend la batterie et le chargeur. Le concept innovant des brosses et le système de changement sans outils ne laissent aucune chance à la mousse et aux mauvaises herbes superficielles telles que les pissenlits et les plantains sur les allées et terrasses pavées autour de la maison et permettent une élimination sans effort. La couronne de poils durs dotée d'un système de verrouillage novateur se change en outre très facilement, sans outils. Le design ergonomique du désherbeur à batterie assure un travail confortable sans effort – et ce sans avoir à s'accroupir.
Caractéristiques et avantages
Brosses en nylon innovantesGarnissage en nylon à orientation spéciale et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches.
Dispositif de guidage facilitant le travailL'hémisphère orientable à 360° situé sur le cache favorise une posture de travail optimale, à moindre effort.
Changement de brosse sans outilPour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.
Tête de nettoyage orientable
- L'angle peut être adapté individuellement en fonction de la situation de nettoyage et de la taille de l'utilisateur.
Manche télescopique en aluminium
- Permet à des personnes de différentes tailles de travailler debout et bien droites.
Design ergonomique de la poignée
- Position de travail confortable, qui épargne le dos.
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Garantit une mobilité et une flexibilité maximales.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|2300 - 2800
|Diamètre de brosse (mm)
|180
|Matériau de la brosse
|Nylon
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1320 x 230 x 380
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Bande de la brosse: 2 Pièce(s)
Équipement
- Protection anti-éclaboussures
- Position de stationnement
- Manche télescopique en aluminium
- OEillet de suspension
- Interrupteur de sécurité
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Mauvaises herbes
- Surfaces en pierre
