Éliminer enfin la mousse et les mauvaises herbes gênantes en ménageant son dos et ses genoux : avec le désherbeur ergonomique à batterie WRE 18-55 Battery Set. Le kit comprend la batterie et le chargeur. Le concept innovant des brosses et le système de changement sans outils ne laissent aucune chance à la mousse et aux mauvaises herbes superficielles telles que les pissenlits et les plantains sur les allées et terrasses pavées autour de la maison et permettent une élimination sans effort. La couronne de poils durs dotée d'un système de verrouillage novateur se change en outre très facilement, sans outils. Le design ergonomique du désherbeur à batterie assure un travail confortable sans effort – et ce sans avoir à s'accroupir.