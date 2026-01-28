Draadloze druksproeier

Troeven

In het verleden gold voor druksproeiers deze regel: "Niet spuiten zonder pompen". De Kärcher PSU 4-18 maakt een einde aan deze vervelende voorafgaande stap. U vult gewoon de tank, bevestigt de batterij en verzorgt uw planten met een druk tot 3 bar. Bijvoorbeeld voor het sproeien van vloeibare meststoffen, het gericht toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of het voorzichtig besproeien van kwetsbare planten met een fijne nevel. Of u nu een dakterras of een familietuin hebt, de PSU 4-18 is zeker een tuingereedschap dat u niet zult willen missen.