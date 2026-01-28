Draadloze druksproeier
Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen sproeien met één druk op de knop: het kan! De PSU 4-18 druksproeier met eeen verwisselbare 18 V batterij, een reservoir van 4 l en een telescopische spuitlans zorgt voor een fijne, gelijkmatige nevel van meststoffen op de planten, een doelgerichte bestrijding van ongedierte en onkruid en een comfortabele bewatering van uw planten - en dit alles zonder het tijdrovende, handmatig pompen.
Druksproeier van Kärcher: het onderhoud van uw tuin was nog nooit zo eenvoudig
- Of het nu voor een kleine tuin is, voor een balkon of voor een groot buitenterrein met terras: de draadloze druksproeier is een veelzijdig apparaat. Dankzij zijn instelbare, telescopische spuitlans, kan het werkingsgebied bij het sproeien gemakkelijk aan de individuele behoeften worden aangepast.
- De druksproeier is uitgerust met een batterij om uw tuin gemakkelijk te kunnen onderhouden. Zo kan u uw toestel overal gebruiken, of toch bijna. Met de 18 V batterij, met een capaciteit van 2,5 of 5,0 Ah, kan u gedurende enkele uren in de tuin werken, zonder aansluiting aan de elektriciteit en zonder kabel.
Elke plant heeft zijn individuele verzorging nodig. Daarom heeft de telescopische spuitlans van de sproeier een verstelbare sproeikop die aan de verschillende eisen van de tuin voldoet. Hiermee kunt u grote oppervlakken bewerken en de vloeistof nauwkeurig verdelen.
Producten
Hoe kan u de sproeier gebruiken in uw tuin ?
Sproeien van meststoffen
Soms zijn zon en water alleen niet genoeg voor de groei van uw planten: met de PSU 4-18 druksproeier en zijn telescopische spuitlans kan u gemakkelijk en handig meststoffen aanbrengen, zelfs in de hoogte.
Het bestrijden van ongedierte
Struiken en bomen worden vaak geteisterd door ongedierte zoals bladluizen of buxusmotten. Dankzij de verschillende instelmogelijkheden, kan de draadloze druksproeier worden gebruikt voor zowel een brede verneveling als een gerichte besproeiing van de getroffen gebieden.
Onkruidbestrijding
Meer gras, minder onkruid: de draadloze druksproeier PSU 4-18 zorgt voor een handige en efficiënte onkruidbestrijding. Het resultaat: een egaal en perfect onderhouden groene grasmat.
Bewateren
Tere planten zachtjes water geven: kleine planten in bloembedden moeten met de grootste zorg worden behandeld. De fijne wolk geeft de planten voldoende water zonder hun tere structuren te beschadigen.
Troeven
In het verleden gold voor druksproeiers deze regel: "Niet spuiten zonder pompen". De Kärcher PSU 4-18 maakt een einde aan deze vervelende voorafgaande stap. U vult gewoon de tank, bevestigt de batterij en verzorgt uw planten met een druk tot 3 bar. Bijvoorbeeld voor het sproeien van vloeibare meststoffen, het gericht toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of het voorzichtig besproeien van kwetsbare planten met een fijne nevel. Of u nu een dakterras of een familietuin hebt, de PSU 4-18 is zeker een tuingereedschap dat u niet zult willen missen.
Speciale kenmerken van de druksproeier
Het vulniveau is in één oogopslag zichtbaar
Het reservoir van de druksproeier is doorzichtig. Hierdoor is het vulniveau op elk moment zichtbaar tijdens het sproeien of bemesten van grote oppervlakken buitenshuis.
Gemakkelijk te verplaatsen
De druksproeier is voorzien van een schouderriem voor een aangenaam draagcomfort, zelfs als het reservoir helemaal vol is. Hij kan eenvoudig worden opgehangen om het toestel op de schouder te dragen.
Gemakkelijk op te bergen
Een mobiel toestel moet ook gemakkelijk op te bergen zijn. Daarom beschikt de draadloze druksproeier over een telescopische spuitlans die ingetrokken kan worden en kan worden vastgemaakt op de batterijhouder. Hierdoor is het toestel gemakkelijk te vervoeren en op te bergen in de gereedschapsschuur of de garage.
Alles wat u moet weten over de druksproeier
Batterij-platform Kärcher Battery Power
De draadloze druksproeier is een product van het batterij-platform Kärcher Battery Power 18 V. Ontdek de diversiteit van onze producten et vind ook de andere producten die compatibel zijn met uw Kärcher batterij Battery Power 18 V.