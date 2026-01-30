Robotgrasmaaiers

Intelligent. Krachtig. Autonoom.

Onze RCX-serie grasmaaierrobots zijn slimme helpers voor het perfect onderhouden van uw gazon. Hun installatie is snel en eenvoudig dankzij hun RTK-antenne. Hun intelligente navigatietechnologie stelt hen in staat om zelfstandig door uw tuin te bewegen, nauwkeurig te maaien, gemakkelijk heuvels te beklimmen en tegelijkertijd goed voor uw gazon te zorgen. Geniet van uw vrije tijd terwijl uw RCX zelfstandig voor uw gazon zorgt. Tenslotte, hun intuïtieve gebruik en een handige app voor bediening stellen u in staat om ze op elk moment en overal te controleren.

Troeven

Slim maaien

De Kärcher RCX maait uw gazon niet zomaar: hij volgt een doordachte methode. Hij maait het gazon baan per baan om een gelijkmatige snit achter te laten. Aan uw kant heeft u volledige controle over het maaien: u bepaalt de mate van overlapping van de banen en optimaliseert zo de efficiëntie van het maaien van uw gazon. U kunt ook andere maaimodellen kiezen, zoals schaakbordpatroon of diagonaal, om zichtbare sporen te voorkomen. De Kärcher robotmaaier zorgt ervoor dat u onberispelijke resultaten behaalt, precies zoals u dat wilt.

Slim maaien met de robotgrasmaaier

Navigatie tot op de centimeter nauwkeurig

Dankzij zijn GPS en krachtige langeafstands RTK-antenne weet de robotmaaier precies waar hij zich bevindt in uw tuin, tot op de centimeter nauwkeurig. Zijn navigatie blijft nauwkeurig, zelfs over afstanden van honderden meters of in aanwezigheid van objecten in de tuin. Niets staat een perfect maairesultaat in de weg.

Robotgrasmaaier met navigatie tot op de centimeter nauwkeurig

Superieure tractie

De RCX beheerst hellingen tot 70% dankzij zijn krachtige vierwielaandrijving. Hierdoor kan hij moeiteloos alle delen van uw gazon bereiken en ze nauwkeurig maaien, zelfs op lastige terreinen. De vierwielaandrijving helpt ook om de staat van uw gazon te behouden, omdat het schade aan het gras voorkomt tijdens de rotaties. Geniet van een perfect onderhouden gazon, zonder enige compromissen.

Robotgrasmaaiers met superieure tractie

Slimme AI-camera

De RCX robotmaaier beweegt zich veilig en betrouwbaar door uw tuin dankzij kunstmatige intelligentie (AI). Dit stelt de camera in staat om onderscheid te maken tussen verschillende soorten grond en obstakels, en de juiste beslissing te nemen, zelfs wanneer de tuinlandschap complicaties vertoont. De AI helpt zelfs bij het correct installeren van de robotmaaier: u hoeft alleen de RCX op uw gazon te plaatsen en de camera de buitenste grenzen van uw tuin te laten detecteren. U hoeft dus geen afbakeningskabel meer te installeren. Het kan niet eenvoudiger!

Robotmaaier met regensensor

Regensensor

Dankzij de ingebouwde regensensor detecteert de RCX onmiddellijk regen en keert dan automatisch terug naar zijn oplaadstation om daar te blijven totdat het weer droog is. U kunt deze instelling uitschakelen of aanpassen zoals u wilt.

Directe afstandsbediening

Directe afstandsbediening

De app stelt u in staat om de RCX rechtstreeks te bedienen. U kunt hiermee specifieke zones maaien of de RCX naar andere locaties manoeuvreren.

Gebruiksvriendelijke bediening van de robotgrasmaaier

Gebruiksvriendelijke bediening

De RCX is voorzien van een duidelijk LCD-scherm waarmee u hem ook rechtstreeks kunt bedienen. Hiermee kunt u eenvoudig instellingen en maaitijden aanpassen en direct toegang krijgen tot alle belangrijke informatie.

Oplaadstation van de robotgrasmaaier

Oplaadstation

Als het maaien is voltooid of de batterij bijna leeg is, keert de RCX automatisch terug naar zijn oplaadstation om op te laden. Zodra hij weer operationeel is, hervat hij automatisch zijn werk, precies waar hij was gebleven.

Aanpasbare maaihoogte van de robotgrasmaaier

Aanpasbare maaihoogte

De app stelt u in staat om eenvoudig de maaihoogte van de Kärcher RCX 6 in te stellen tussen 2 en 10 centimeter. Hiermee heeft u automatisch de optimale maaihoogte voor alle delen van uw tuin.

Ontspan en geniet van een perfect gemaaid gazon!

De intelligente robotmaaier RCX 6 werkt voor u, en dat zonder enige afbakeningskabel. Uitgerust met GPS, een RTK-antenne en een door AI ondersteunde camera, beweegt hij nauwkeurig en efficiënt, zelfs op grote oppervlakken tot 3.000 vierkante meter. Geniet van de vrijheid om uw maaihoogte (2-10 cm) aan te passen via de app. De RCX 6 detecteert en ontwijkt obstakels slim, beschermt dieren en beheerst hellingen tot 70% dankzij zijn vierwielaandrijving. Stel individuele zones in en gebieden waar de robotmaaier niet mag komen, en pas in de app maaitijden, robotbewegingen en nog veel meer aan om naar uw wensen te maaien. Met de RCX 6 ervaart u een geheel nieuw niveau van comfort!

DE APP VOOR OUTDOOR ROBOTS

U kunt uw RCX eenvoudig verbinden met de Outdoor Robots-app op uw smartphone via Wi-Fi en Bluetooth. Profiteer van de vele beschikbare functies en onze expertadviezen. De Kärcher Outdoor Robots-app is de sleutel om uw RCX robotmaaier eenvoudig in te stellen. Het is essentieel voor installatie en begeleidt u stap voor stap door het proces. Download de app, verbind met uw RCX en u bent klaar om te gaan!

Een roadmap maken voor de robotgrasmaaier

Een roadmap maken

Dankzij uw Kärcher RCX creëert u in no time de kaart van uw tuin. Bestuur de RCX via de app en verplaats de robot langs de buitenste grenzen zodat hij de kaart kan maken. De RCX kan ook het gazon herkennen dankzij zijn camera en zelf de kaart genereren.

Een optimale maaiervaring voor uw gazon

Een optimale maaiervaring voor uw gazon

Pas uw maaiervaring eenvoudig aan naar uw wensen. Stel bijvoorbeeld de overlapping van de maaistroken in, bepaal de maaihoogte en -richting, of activeer de functie voor het maaien van randen. U kunt ook eenvoudig de regensensor instellen.

Een maaiplanning volgens uw noden

Een maaiplanning volgens uw noden

Kies de maaitijden van de RCX Kärcher op basis van uw behoeften. Stel vaste maaitijden in of pas ze aan. Met maximaal 2 tijdvakken per dag maait de RCX uw gazon op het moment dat het u het beste uitkomt. 

Gemeenschappelijk gebruik van de RCX robotgrasmaaier

Gemeenschappelijk gebruik

De app maakt het eenvoudig om de robotmaaier te delen met andere mensen. Op die manier kan elk gezinslid de RCX gebruiken en de instellingen aanpassen.

Een gerichte maaiing via afstandsbediening

Een gerichte maaiing via afstandsbediening

Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor uw gazon! Met de Kärcher RCX kunt u handmatig de robotmaaier bedienen en specifieke gebieden maaien.

FAQ over de robotgrasmaaier RCX

Installatie

U kunt het gemakkelijk zelf installeren. Volg gewoon de installatie-instructies in de meegeleverde handleiding en die van de app, die u stap voor stap begeleiden. Afhankelijk van de grootte en vorm van uw gazon, en afhankelijk van uw ervaring, kan dit tussen de 1 en de 3 uur in beslag nemen. 

De applicatie stelt u in staat om meerdere maaizones te creëren en aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de RCX 6 vragen om tot op 2 cm hoogte vooraan het huis te maaien, en vervolgens tot op 4 cm hoogte achteraan uw huis.

Zolang de maaizones verbonden zijn door een obstakelvrij pad, zoals platte stenen tegels, kunt u in de applicatie een doorgang creëren waar de grasmaaierrobot RCX doorheen kan rijden om van de ene zone naar de andere te gaan. 

Standaard wordt het maximale oppervlak dat door de robotmaaiers kan worden behandeld gedefinieerd op basis van productspecificaties, zoals de snijbreedte en de batterijduur (RCX 4 = 1.500 m²; RCX 6 = 3.000 m²). Onze robotmaaiers hebben een tolerantie van +10% van het oppervlak dat in de app kan worden gemapt.

Voor maaioppervlakken groter dan 3.000 m², kunt u 2 of meer robotmaaiers tegelijkertijd gebruiken. Deze kunnen worden beheerd via dezelfde account in de app.

Dankzij zijn vierwielaandrijving kan de RCX 6 een helling tot 70% overwinnen, wat overeenkomt met een inclinatie van 35°.

Hoewel een schuilplaats niet essentieel is, raden we aan er een te installeren, omdat dit uw robotmaaier zal beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Het zal ook de levensduur van uw robotmaaier en de batterij verlengen. We raden onze Kärcher robotgrasmaaier schuilplaats aan (referentie 2.269-703.0).

De RCX robotgrasmaaier is uitgerust met een door AI ondersteunde camera en een botsingssensor waarmee hij obstakels kan herkennen en vermijden. Bovendien kunt u in de app objecten of gevoelige gebieden in kaart brengen die u wilt uitsluiten van het maaien, zoals bloembedden of open vijvers, of een verboden zone creëren of een virtuele muur die de robot niet mag passeren.

Dankzij zijn grootte, grote wielen en vierwielaandrijving is de RCX robotmaaier perfect geschikt voor oneffen maaisurfaces. Echter, bij diepe kuilen kan hij vast komen te zitten.

Ja, de robotmaaier kan ook door smalle doorgangen van 80 cm breed passeren.

Bij het installeren van een RTK-antenne is het belangrijkste dat er een vrij zicht op de lucht is. Om een stabiele verbinding met GPS-satellieten tot stand te brengen, moet ervoor gezorgd worden dat er een onbelemmerd zicht is tot 100° omhoog. Daarom kan de antenne niet worden geplaatst onder afdaken, tussen hoge muren of onder bomen. Het is aanbevolen, maar niet noodzakelijk, om visueel contact tussen de RTK-antenne en de robotmaaier te hebben tijdens de verbinding; dit signaal kan ook door obstakels en gebouwen heen worden verzonden.

Voor meer flexibiliteit bij het installeren van de RTK-antenne, kunt u de muurbeugel RCX van Kärcher (referentie 2.269-701.0), de klembeugel (referentie 2.269-701.0) of de verlengkabel (referentie 2.269-704.0) gebruiken.

 

Zonder de installatie van een RTK-antenne kan de RCX robotgrasmaaier niet nauwkeurig navigeren. Het is dus essentieel voor zijn goede werking.

Het laadstation kan op het gazon worden geplaatst of naast het gazon, zolang het de robotmaaier toegang geeft tot het gazon. U kunt een route programmeren tussen het laadstation en het gazon via de app. Voor een flexibelere installatie en verder weg van een stroombron, kunt u de verlengkabel (referentie 2.269-704.0) gebruiken.

Aangezien het laadstation ook dient als referentiepunt voor de positioneringssignalen van de robotmaaier, moet deze een vrij zicht op de lucht hebben wanneer hij zich in het laadstation bevindt.

Aangezien er een veiligheidsafstand is tussen het maaidek en de messen, kan de robotmaaier niet helemaal tot aan de randen maaien. Afhankelijk van de omstandigheden van het werkgebied en de installatie, kan het nodig zijn om een kantensnijder te gebruiken voor de afwerking van de randen. U kunt ook tuinranden van steen gebruiken waar de robotmaaier overheen kan rijden om tot aan de rand van het gazon te maaien.

Om de robotgrasmaaier en de RTK-antenne met de Wi-Fi-router te kunnen verbinden, moet deze compatibel zijn met de 2,4 GHz-band, aangezien verbinding met de 5 GHz-band niet mogelijk is.

Zorg voor een juiste werking dat u een recente router gebruikt en deze regelmatig bijwerkt.

Werking

Aangezien de robotgrasmaaier niet is uitgerust met een opvangbak, blijft het gemaaide gras als mulch op het gazon liggen. Het fijn gesneden gras valt tussen de grassprieten en dient als natuurlijke meststof. Het beschermt het gazon tegen uitdroging en maakt het weelderiger en groener. Daarom is het niet nodig om het op te ruimen of weg te gooien. 

Gevallen takken en fruit moeten regelmatig van het gazon worden verwijderd, omdat ze de maaimes van de robotmaaier sneller kunnen slijten. Dode bladeren beschadigen de robotmaaier niet, maar ze kunnen het maaien belemmeren en de messen sneller dof maken. De robotgrasmaaier vermaalt de bladeren niet als mulch, dus je moet doorgaan met ze op te ruimen.

Met hun door AI ondersteunde camera's hebben onze RCX robotgrasmaaiers een functie voor objectvermijding die objecten op het gazon detecteert en de robotmaaier laat omkeren om botsingen te voorkomen. Het wordt echter aanbevolen om het gazon vrij te houden van objecten om schade aan zowel de messen van het apparaat als de objecten zelf te voorkomen. Verwijder alle kleine voorwerpen van het gazon voordat u de RCX robotgrasmaaier gebruikt.

De maai frequentie varieert afhankelijk van individuele omstandigheden, zoals het weer, bodemkenmerken en het type gras. De gebruiker kan de robotmaaier aanpassen aan de specifieke behoeften van zijn gazon met behulp van agenda's die kunnen worden ingesteld in de speciale app of op het display van de robot.

Het gazon moet minstens eenmaal per week worden gemaaid, maar het wordt aanbevolen om dit vaker te doen om het gras kort te houden en een gezonde groei te bevorderen.

De robotgrasmaaier kan zowel in parallelle strepen als in alternatieve patronen maaien. De richting waarin hij zich verplaatst op de stroken kan worden berekend door de robot zelf of worden ingesteld door de gebruiker in de app.

De robotgrasmaaier kan maaien in de regen, maar het wordt niet aanbevolen. Bij hagel of storm is het beter om de robotgrasmaaier onder een afdak op te bergen.

Wanneer de regensensor is geactiveerd, pauzeert de robotgrasmaaier en start pas opnieuw wanneer de sensor droog is en de ingestelde pauzetijd is verstreken.

Je kunt 's nachts maaien, maar het wordt niet aanbevolen: dit brengt risico's met zich mee voor nachtdieren en de camera werkt niet goed in het donker.

De RCX-grasmaairobots zijn zeer stil, dus in principe is het toegestaan om te maaien tijdens het middagdutje. In Duitsland schrijft de regelgeving met betrekking tot tuingeluiden geen pauze voor tijdens de lunch en is elektrisch maaien doorgaans toegestaan van 7 tot 20 uur. Voor meer informatie raadpleeg de geldende regelgeving in uw regio.

Zelfs als de robotgrasmaaier is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals een automatische stop van de messen bij optillen of kantelen, en een veilige afstand tussen de behuizing en de messen, bestaat er nog steeds een risico op snijwonden. Daarom wordt het aanbevolen om de robotmaaier niet te gebruiken wanneer er kinderen of huisdieren zich op het gazon bevinden.

De batterijduur is afhankelijk van de kenmerken van het te maaien oppervlak, zoals het type gras, de dichtheid ervan of eventuele hellingen. Gemiddelde gegevens worden vermeld in de technische specificaties.

De robotgrasmaaier keert automatisch terug naar het laadstation wanneer de batterij leeg raakt. Zodra hij is opgeladen, hervat hij het maaien precies op de plek waar hij was gestopt.

U kunt de maaihoogte van de RCX 6 robotgrasmaaier instellen tussen 2 en 10 cm via de app of het display op de robot. Op het RCX 4-model wordt de maaihoogte handmatig aangepast op het apparaat en kan worden ingesteld tussen 2 en 6 cm.

De maaimessen moeten elke 1 tot 2 maanden worden vervangen, afhankelijk van factoren zoals het oppervlak van het gazon, de bodemkenmerken, het type gras en de weersomstandigheden. Wanneer het maaien niet meer goed gaat of de messen beschadigd zijn, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. U kunt ze eenvoudig zelf vervangen. Instructies hiervoor vindt u in de handleiding. Vervangingsmessen zijn apart verkrijgbaar (referentie 2.269-705.0).

Verschillende beveiligingsmaatregelen kunnen onze robotgrasmaaiers beschermen tegen diefstal. Elke robotmaaier heeft een pincode nodig voor bediening. Bovendien zijn de robotgrasmaaiers gekoppeld aan een gebruikersaccount en kunnen ze niet worden overgedragen naar een ander account zonder toestemming van de vorige eigenaar.

U kunt ook de Kärcher LTE/GPS-module aanschaffen (binnenkort beschikbaar), waarmee u de robotmaaier kunt lokaliseren met behulp van uw smartphone.

De robotgrasmaaier moet regelmatig worden gereinigd met een borstel of bezem om hem te ontdoen van gras en vuil. Als de robotmaaier vaak in de regen maait, verwijder dan nat gras na elke maaibeurt om slijtage van de messen te beperken. Reiniging kan worden uitgevoerd met behulp van een tuinslang. Het gebruik van een krachtige straal of hogedrukreiniger is verboden. Om blokkades te voorkomen, is het belangrijk om de wielen en het maaidek grondig schoon te maken.

Ja, de robotgrasmaaier moet in de winter worden opgeborgen in huis wanneer u hem niet gebruikt. Voordat u hem opbergt, zorg ervoor dat hij volledig is opgeladen, schoongemaakt en droog is. De oplaadstation moet ook in de winter binnenshuis worden opgeborgen.

Als u hulp nodig heeft bij de winteropslag, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale Kärcher-distributeur.

Neem contact op met de klantenservice. Zij zullen u helpen om de pincode van uw robotgrasmaaier opnieuw in te stellen. 

U kunt de robotgrasmaaier op 2 manieren inschakelen:

  • door hem op het aangesloten oplaadstation te plaatsen, of
  • door gedurende 3 seconden op de aan/uit-schakelaar van het apparaat te drukken.
    De robot wordt uitgeschakeld als u opnieuw gedurende 3 seconden op de schakelaar drukt.

De RCX robotgrasmaaier kan rechtstreeks worden bediend via de app met behulp van een digitale joystick. Hiermee kunt u niet alleen de te maaien zones in kaart brengen, maar ook direct maaien met een enkele opdracht.

Net als elk IoT-apparaat heeft de software van deze RCX robotgrasmaaier regelmatig updates nodig om te profiteren van nieuwe functies en verbeteringen.

De updates zijn gratis beschikbaar via de app en kunnen worden geïnstalleerd via Wi-Fi. Volg de instructies in de app of gebruik het menu Opties om de nieuwste versie van de firmware van de robotgrasmaaier en de RT antenne te verkrijgen.

Smartphone App

De robotgrasmaaier RCX werkt met de Kärcher Outdoor Robots-applicatie. De RCX werkt niet met de Kärcher Indoor Robots-applicatie of de Kärcher Home & Garden-applicatie.

De applicatie is nodig om de grasmaaierrobot te installeren. Hoewel deze wordt aanbevolen voor toekomstig gebruik, is deze niet essentieel omdat de grasmaaierrobot zelfstandig werkt en kan worden bediend via het bedieningspaneel van het apparaat. Alle modellen van de RCX grasmaaierrobot kunnen worden geïntegreerd in de Kärcher Outdoor Robots-applicatie, en meerdere grasmaaierrobots kunnen worden toegevoegd aan een account.

Meerdere personen kunnen hetzelfde account op de applicatie delen en deze gebruiken op verschillende smartphones.

De "Delen" functie van de applicatie maakt het ook mogelijk om een robotgrasmaaier te delen met een ander account.

Het is mogelijk om meerdere RCX grasmaaierrobots op hetzelfde account te integreren.

Om uw wachtwoord in de applicatie te wijzigen, gaat u naar Gebruikersinstellingen → Applicatie-instellingen → Wachtwoord wijzigen. Voer uw oude en nieuwe wachtwoord in en bevestig de wijziging.

Twee mogelijkheden om een of meerdere verbindingen met een RCX robotgrasmaaier te verwijderen:

  • Om een enkele verbinding te verwijderen: in de applicatie kunt u de verbinding met uw account verbreken onder "Robotinstellingen" of een andere gebruikersaccount loskoppelen in de "Gebruikerslijst".
  • Om alle verbindingen te verwijderen: vanaf het display van de grasmaaierrobot, ga naar "Menu" → "Instellingen" → "Reset" om de robot naar fabrieksinstellingen te herstellen en zo alle verbindingen te verwijderen. U kunt ook "Geavanceerde instellingen" in de applicatie gebruiken om de robot naar fabrieksinstellingen te resetten.

Tip: Als u een tweedehands RCX robotgrasmaaier verkooit of koopt, moet u alle bestaande verbindingen verwijderen.

Als u uw wachtwoord voor de applicatie bent vergeten, klikt u in het inloggebied op "Wachtwoord vergeten" en voert u het e-mailadres in dat aan uw account is gekoppeld. U ontvangt dan een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen via8 e-mail. 