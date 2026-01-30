Robotgrasmaaiers
Intelligent. Krachtig. Autonoom.
Onze RCX-serie grasmaaierrobots zijn slimme helpers voor het perfect onderhouden van uw gazon. Hun installatie is snel en eenvoudig dankzij hun RTK-antenne. Hun intelligente navigatietechnologie stelt hen in staat om zelfstandig door uw tuin te bewegen, nauwkeurig te maaien, gemakkelijk heuvels te beklimmen en tegelijkertijd goed voor uw gazon te zorgen. Geniet van uw vrije tijd terwijl uw RCX zelfstandig voor uw gazon zorgt. Tenslotte, hun intuïtieve gebruik en een handige app voor bediening stellen u in staat om ze op elk moment en overal te controleren.
Troeven
Slim maaien
De Kärcher RCX maait uw gazon niet zomaar: hij volgt een doordachte methode. Hij maait het gazon baan per baan om een gelijkmatige snit achter te laten. Aan uw kant heeft u volledige controle over het maaien: u bepaalt de mate van overlapping van de banen en optimaliseert zo de efficiëntie van het maaien van uw gazon. U kunt ook andere maaimodellen kiezen, zoals schaakbordpatroon of diagonaal, om zichtbare sporen te voorkomen. De Kärcher robotmaaier zorgt ervoor dat u onberispelijke resultaten behaalt, precies zoals u dat wilt.
Navigatie tot op de centimeter nauwkeurig
Dankzij zijn GPS en krachtige langeafstands RTK-antenne weet de robotmaaier precies waar hij zich bevindt in uw tuin, tot op de centimeter nauwkeurig. Zijn navigatie blijft nauwkeurig, zelfs over afstanden van honderden meters of in aanwezigheid van objecten in de tuin. Niets staat een perfect maairesultaat in de weg.
Superieure tractie
De RCX beheerst hellingen tot 70% dankzij zijn krachtige vierwielaandrijving. Hierdoor kan hij moeiteloos alle delen van uw gazon bereiken en ze nauwkeurig maaien, zelfs op lastige terreinen. De vierwielaandrijving helpt ook om de staat van uw gazon te behouden, omdat het schade aan het gras voorkomt tijdens de rotaties. Geniet van een perfect onderhouden gazon, zonder enige compromissen.
Slimme AI-camera
De RCX robotmaaier beweegt zich veilig en betrouwbaar door uw tuin dankzij kunstmatige intelligentie (AI). Dit stelt de camera in staat om onderscheid te maken tussen verschillende soorten grond en obstakels, en de juiste beslissing te nemen, zelfs wanneer de tuinlandschap complicaties vertoont. De AI helpt zelfs bij het correct installeren van de robotmaaier: u hoeft alleen de RCX op uw gazon te plaatsen en de camera de buitenste grenzen van uw tuin te laten detecteren. U hoeft dus geen afbakeningskabel meer te installeren. Het kan niet eenvoudiger!
Regensensor
Dankzij de ingebouwde regensensor detecteert de RCX onmiddellijk regen en keert dan automatisch terug naar zijn oplaadstation om daar te blijven totdat het weer droog is. U kunt deze instelling uitschakelen of aanpassen zoals u wilt.
Directe afstandsbediening
De app stelt u in staat om de RCX rechtstreeks te bedienen. U kunt hiermee specifieke zones maaien of de RCX naar andere locaties manoeuvreren.
Gebruiksvriendelijke bediening
De RCX is voorzien van een duidelijk LCD-scherm waarmee u hem ook rechtstreeks kunt bedienen. Hiermee kunt u eenvoudig instellingen en maaitijden aanpassen en direct toegang krijgen tot alle belangrijke informatie.
Oplaadstation
Als het maaien is voltooid of de batterij bijna leeg is, keert de RCX automatisch terug naar zijn oplaadstation om op te laden. Zodra hij weer operationeel is, hervat hij automatisch zijn werk, precies waar hij was gebleven.
Aanpasbare maaihoogte
De app stelt u in staat om eenvoudig de maaihoogte van de Kärcher RCX 6 in te stellen tussen 2 en 10 centimeter. Hiermee heeft u automatisch de optimale maaihoogte voor alle delen van uw tuin.
Ontspan en geniet van een perfect gemaaid gazon!
De intelligente robotmaaier RCX 6 werkt voor u, en dat zonder enige afbakeningskabel. Uitgerust met GPS, een RTK-antenne en een door AI ondersteunde camera, beweegt hij nauwkeurig en efficiënt, zelfs op grote oppervlakken tot 3.000 vierkante meter. Geniet van de vrijheid om uw maaihoogte (2-10 cm) aan te passen via de app. De RCX 6 detecteert en ontwijkt obstakels slim, beschermt dieren en beheerst hellingen tot 70% dankzij zijn vierwielaandrijving. Stel individuele zones in en gebieden waar de robotmaaier niet mag komen, en pas in de app maaitijden, robotbewegingen en nog veel meer aan om naar uw wensen te maaien. Met de RCX 6 ervaart u een geheel nieuw niveau van comfort!
DE APP VOOR OUTDOOR ROBOTS
U kunt uw RCX eenvoudig verbinden met de Outdoor Robots-app op uw smartphone via Wi-Fi en Bluetooth. Profiteer van de vele beschikbare functies en onze expertadviezen. De Kärcher Outdoor Robots-app is de sleutel om uw RCX robotmaaier eenvoudig in te stellen. Het is essentieel voor installatie en begeleidt u stap voor stap door het proces. Download de app, verbind met uw RCX en u bent klaar om te gaan!
Een roadmap maken
Dankzij uw Kärcher RCX creëert u in no time de kaart van uw tuin. Bestuur de RCX via de app en verplaats de robot langs de buitenste grenzen zodat hij de kaart kan maken. De RCX kan ook het gazon herkennen dankzij zijn camera en zelf de kaart genereren.
Een optimale maaiervaring voor uw gazon
Pas uw maaiervaring eenvoudig aan naar uw wensen. Stel bijvoorbeeld de overlapping van de maaistroken in, bepaal de maaihoogte en -richting, of activeer de functie voor het maaien van randen. U kunt ook eenvoudig de regensensor instellen.
Een maaiplanning volgens uw noden
Kies de maaitijden van de RCX Kärcher op basis van uw behoeften. Stel vaste maaitijden in of pas ze aan. Met maximaal 2 tijdvakken per dag maait de RCX uw gazon op het moment dat het u het beste uitkomt.
Gemeenschappelijk gebruik
De app maakt het eenvoudig om de robotmaaier te delen met andere mensen. Op die manier kan elk gezinslid de RCX gebruiken en de instellingen aanpassen.
Een gerichte maaiing via afstandsbediening
Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor uw gazon! Met de Kärcher RCX kunt u handmatig de robotmaaier bedienen en specifieke gebieden maaien.