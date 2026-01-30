Robotgrasmaaiers

De applicatie stelt u in staat om meerdere maaizones te creëren en aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de RCX 6 vragen om tot op 2 cm hoogte vooraan het huis te maaien, en vervolgens tot op 4 cm hoogte achteraan uw huis.

Zolang de maaizones verbonden zijn door een obstakelvrij pad, zoals platte stenen tegels, kunt u in de applicatie een doorgang creëren waar de grasmaaierrobot RCX doorheen kan rijden om van de ene zone naar de andere te gaan.