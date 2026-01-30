Robots tondeuses

Intelligents. Puissants. Autonomes.

Nos robots tondeuses de la série RCX sont des aides intelligentes pour entretenir votre pelouse à la perfection. Leur installation est rapide et simple grâce à leur antenne RTK. Leur technologie de navigation intelligente leur permet de se déplacer de manière autonome dans votre jardin, de tondre avec précision et de franchir les pentes sans difficulté, tout en prenant soin de votre pelouse. Profitez ainsi de votre temps libre pendant que votre RCX s'occupe de votre pelouse en toute autonomie. Enfin, leur utilisation intuitive et une application de commande pratique vous permettent de les contrôler à tout moment et de partout.

Points forts

Tondre avec méthode

Le Kärcher RCX ne tond pas votre pelouse n'importe comment : il suit un système intelligent. Il parcourt la pelouse bande par bande pour laisser une coupe régulière. De votre côté, vous contrôlez entièrement la tonte : vous déterminez le niveau de chevauchement des bandes et optimisez ainsi l'efficacité de la tonte de votre pelouse. Vous pouvez également choisir d'autres modèles de tonte, par exemple en damier ou en diagonale, pour éviter de laisser des traces visibles. Le robot tondeuse Kärcher vous permet ainsi d'obtenir des résultats impeccables, exactement comme vous le souhaitez.

Robots tondeuses Kärcher pour une tonte systématique

Navigation au centimètre près

Grâce à son GPS et à sa puissante antenne RTK longue distance, le robot tondeuse sait exactement où il se trouve dans votre jardin, au centimètre près. Sa navigation reste précise, même sur des distances de plusieurs de centaines de mètres ou en présence d'objets dans le jardin. Rien ne l'empêche d'obtenir un résultat de tonte parfait.

Une navigation au centimètre près pour des résultats de tonte parfaits

Traction supérieure

Le RCX maîtrise les pentes allant jusqu'à 70 % grâce à sa puissante transmission intégrale. Cette dernière lui permet d'atteindre sans aucune difficulté toutes les zones de votre pelouse et de les tondre avec précision, même en cas de terrains difficiles. La transmission intégrale permet en même temps de préserver l'état de votre pelouse, car elle évite d'endommager l'herbe lors des rotations. Profitez d'une pelouse parfaitement entretenue, sans aucun compromis.

Les robots tondeuses Kärcher maîtrisent les pentes

Caméra IA intelligente

Le robot tondeuse RCX se déplace dans votre jardin de manière sûre et fiable grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette dernière permet à la caméra de faire la différence entre divers types de sols et obstacles, et de prendre ainsi la bonne décision même lorsque le paysage du jardin présente des complications. L'IA vous aide même à installer correctement le robot tondeuse : il vous suffit de poser le RCX sur votre pelouse et de laisser sa caméra détecter les limites extérieures de votre jardin. Vous n'avez donc plus besoin d'installer un câble de délimitation. Impossible de faire plus simple !

Robot tondeuse Kärcher avec caméra intelligente
Robot tondeuse avec capteur de pluie

Capteur de pluie

Grâce à son capteur de pluie intégré, le RCX détecte immédiatement la pluie et retourne alors par lui-même à sa station de charge pour y rester jusqu'à ce qu'il fasse sec. Vous pouvez désactiver ce réglage ou le personnaliser comme vous le souhaitez.

Commande directe à distance du robot tondeuse

Commande directe à distance

L'application vous permet de contrôler directement le RCX. Vous pouvez ainsi tondre certaines zones ciblées ou manœuvrer le RCX à d'autres endroits.

Utilisation intuitive du robot tondeuse

Utilisation intuitive

Le RCX est doté d'un afficheur LCD clair qui vous permet également de le commander directement depuis celui-ci. Vous pouvez ainsi facilement adapter les réglages et les temps de tonte, et accéder instantanément à toutes les informations importantes.

Station de charge du robot tondeuse

Station de charge

Si la tonte est terminée ou que la batterie est pratiquement vide, le RCX retourne automatiquement à sa station de charge pour se recharger. Dès qu'il est de nouveau opérationnel, il reprend son travail de lui-même, exactement là où il s'était arrêté.

Personnaliser la hauteur de coupe du robot tondeuse

Personnaliser la hauteur de coupe

L'application vous permet de régler facilement la hauteur de coupe du Kärcher RCX 6 entre 2 et 10 centimètres. Vous disposez ainsi automatiquement de la hauteur de coupe optimale pour toutes les zones de votre jardin.

Détendez-vous et profitez d'une pelouse parfaitement tondue !

Le robot tondeuse intelligent RCX 6 travaille à votre place, et ce sans aucun câble de délimitation. Équipé d'un GPS, d'une antenne RTK et d'une caméra assistée par IA, il se déplace avec précision et efficacité, même sur des grandes surfaces allant jusqu'à 3 000 mètres carrés. Profitez de la liberté de pouvoir personnaliser votre hauteur de coupe (2–10 cm) via l'application. Le RCX 6 détecte et contourne les obstacles intelligemment, protège les animaux et maîtrise les pentes jusqu'à 70 % grâce à sa transmission intégrale. Définissez des zones individuelles et des zones où le robot tondeuse ne doit pas passer, et adaptez dans l'application les horaires de tonte, les déplacements du robot et bien plus encore pour tondre selon vos souhaits. Avec le RCX 6, découvrez un tout nouveau niveau de confort !

L'APPLICATION OUTDOOR ROBOTS

Vous pouvez facilement connecter votre RCX à l'application Outdoor Robots sur votre smartphone via le Wi-Fi et le Bluetooth. Profitez des nombreuses fonctionnalités disponibles ainsi que de nos conseils d'experts. L'application Kärcher Outdoor Robots est le sésame qui vous permettra de configurer votre robot tondeuse RCX en toute simplicité. Elle est essentielle pour l'installation et vous guide pas à pas dans le processus. Téléchargez l'application, connectez-vous à votre RCX et c'est parti !

Création d'une carte par le robot tondeuse Kärcher

Création d'une carte

Grâce à votre Kärcher RCX, vous créez la carte de votre jardin en un rien de temps. Commandez pour ce faire le RCX via l'application et déplacez le robot le long des limites extérieures pour qu'il crée la carte. Le RCX peut également identifier la pelouse grâce à sa caméra et générer lui-même la carte.

Robot tondeuse Kärcher pour une tonte optimale

Une tonte optimale pour votre pelouse

Adaptez tout simplement la tonte à vos souhaits. Réglez par exemple le degré de chevauchement des bandes de coupe, déterminez la hauteur et la direction de la coupe ou activez la fonction de coupe des bordures. Vous pouvez aussi facilement régler la temporisation pluie.

Réglage des horaires de tonte du robot tondeuse Kärcher

Des horaires de tonte à votre convenance

Choisissez les horaires de tonte du RCX Kärcher en fonction de vos besoins. Définissez des horaires de tonte fixes ou personnalisez-les. Avec un maximum de 2 créneaux horaires par jour, le RCX tond votre pelouse au moment qui vous convient le mieux.

Utilisation commune du RCX

Utilisation commune

L'application vous permet de partager le robot tondeuse en toute simplicité avec d'autres personnes. Ainsi, chaque membre de la famille peut utiliser le RCX et adapter ses réglages.

Robot tondeuse Kärcher avec télécommande

Une tonte ciblée par télécommande

Transformez votre smartphone en télécommande pour votre pelouse ! Grâce au Kärcher RCX, vous pouvez commander manuellement le robot tondeuse et tondre des zones ciblées.

FAQ du robot tondeuse RCX

Installation

Vous pouvez facilement l'installer vous-même. Il vous suffit de suivre les instructions du manuel d'installation fourni et celles de l'application, qui vous guident pas à pas. Selon la taille et la forme de votre pelouse, et en fonction de votre expérience, cela pourra vous prendre entre 1 et 3 heures.

L'application vous permet de créer et de personnaliser plusieurs zones de tonte. Vous pouvez donc par exemple demander au RCX 6 de tondre à 2 cm de hauteur devant la maison, puis à 4 cm à l'arrière de chez vous.

Tant que les zones de tonte sont reliées par un chemin exempt d'obstacles, par exemple, des dalles de pierre plates, vous pouvez créer un couloir dans l'application que le robot tondeuse RCX peut alors emprunter pour passer d'une zone à l'autre.

Par défaut, la surface maximale qui peut être traitée par les robots tondeuses est définie en fonction des spécifications produit, telles que la largeur de coupe et l'autonomie de la batterie (RCX 4 = 1 500 m²; RCX 6 = 3 000 m²). Nos robots tondeuses ont une tolérance de +10 % de surface qui peut être cartographiée dans l'application.

Pour les surfaces de tonte supérieures à 3 000 m², vous pouvez utiliser 2 robots tondeuses ou plus en même temps. Ceux-ci peuvent être gérés via le même compte dans l'application.

Grâce à sa transmission intégrale, le RCX 6 peut franchir une pente allant jusqu'à 70 %, ce qui correspond à une inclinaison de 35°.

Bien qu'un abri ne soit pas indispensable, nous vous recommandons d'en installer un car il permettra de protéger votre robot tondeuse des conditions météorologiques extrêmes. Il prolongera également la durée de vie de votre robot tondeuse et de sa batterie. Nous vous recommandons notre abri pour robot tondeuse Kärcher (référence 2.269-703.0).

Le robot tondeuse RCX est équipé d'une caméra assistée par IA et d'un détecteur de choc qui lui permettent de reconnaître et de contourner les obstacles. Par ailleurs, vous pouvez cartographier dans l'application les objets ou zones sensibles que vous souhaitez exclure de la tonte, tels que des parterres de fleurs ou des bassins non clos, ou encore créer une zone interdite ou un mur virtuel que le robot ne doit pas franchir.

Grâce à sa taille, à ses grandes roues et à sa transmission intégrale, le robot tondeuse RCX est parfaitement adapté aux surfaces de tonte irrégulières. Cependant, en cas de trous profonds, il risque de se retrouver coincé.

Oui, le robot tondeuse peut également passer dans des passages étroits, de 80 cm de largeur.

Le plus important lors de l'installation d'une antenne RTK, est d'avoir une vue dégagée sur le ciel. Pour établir une liaison stable avec les satellites GPS, vous devez vous assurer que la vue vers le haut soit dégagée à 100°. Il n'est donc pas possible de placer l'antenne sous des auvents, entre des murs élevés ou sous des arbres. Il est recommandé, mais non indispensable, d'avoir un contact visuel entre l'antenne RTK et le robot tondeuse lors de la connexion ; ce signal peut également être transmis à travers des obstacles et des bâtiments.

Pour une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK, vous pouvez utiliser le support mural RCX Kärcher (référence 2.269-701.0), le support à pince (référence 2.269-701.0) ou le câble de rallonge (référence 2.269-704.0).

 

Sans la pose d'une antenne RTK, le robot tondeuse RCX ne peut pas se déplacer avec précision. Elle est donc indispensable à son bon fonctionnement.

La station de charge peut être placée sur la pelouse ou bien à côté, tant qu'elle permet au robot tondeuse d'accéder à la pelouse. Vous pouvez programmer un trajet entre la station de charge et la pelouse via l'application. Pour une installation plus flexible et plus éloignée d'une source de courant, vous pouvez utiliser le câble de rallonge (référence 2.269-704.0).

La station de charge servant également de point de référence pour le signal de position du robot tondeuse, ce dernier doit avoir une vue dégagée sur le ciel lorsqu'il se trouve dans la station de charge.

Comme il existe une distance de sécurité entre le carter et les lames, le robot tondeuse ne peut pas tondre complètement jusqu'aux bords. Ainsi, selon les conditions de la zone de travail et de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser un coupe-bordure pour la finition des bords.Vous pouvez également utiliser des bordures de jardin en pierre sur lesquelles le robot tondeuse peut passer pour tondre jusqu'au bord de la pelouse.

Pour pouvoir connecter le robot tondeuse et l'antenne RTK au routeur Wi-Fi, ce dernier doit être compatible avec la bande 2,4 GHz, une connexion à la bande 5 GHz est impossible.

Pour un fonctionnement correct, veillez à utiliser un routeur récent et à le mettre à jour régulièrement.

Fonctionnement

Comme le robot tondeuse n'est pas équipé d'un bac de ramassage, l'herbe coupée reste sur la pelouse sous forme de paillage. L'herbe finement coupée tombe entre les brins d'herbe et sert d'engrais naturel. Elle protège le gazon du dessèchement et le rend plus luxuriant et plus vert. Il n'est donc pas nécessaire de la ramasser ni de la jeter.

Les branches et les fruits tombés doivent être ramassés régulièrement sur la pelouse car ils usent plus rapidement les lames de coupe du robot. Les feuilles mortes n'abîment pas le robot tondeuse, mais elles peuvent gêner la tonte et émousser les lames plus rapidement. Le robot tondeuse ne réduit pas les feuilles en paillage, vous devez donc continuer à les ramasser.

Grâce à leur caméra assistée par IA, nos robots tondeuses RCX disposent d'une fonction d'évitement d'objets qui détecte les objets posés sur la pelouse et permet au robot tondeuse de faire demi-tour pour ne pas les percuter. Cependant, il est recommandé de garder la pelouse exempte d'objets afin d'éviter d'endommager les lames de l'appareil ainsi que les objets eux-mêmes. Retirez toutes les petites pièces de la pelouse avant d'utiliser le robot tondeuse RCX.

La fréquence de tonte varie en fonction des conditions individuelles, telles que les conditions météorologiques, les caractéristiques du sol et le type de pelouse. L'utilisateur peut adapter le robot tondeuse aux besoins spécifiques de sa pelouse à l'aide de calendriers qui peuvent être configurés dans l'application dédiée ou sur l'afficheur du robot.

La pelouse doit être tondue au moins une fois par semaine, mais il est recommandé de le faire plus souvent afin de conserver l'herbe coupée courte et de garantir une croissance saine de l'herbe.

Le robot tondeuse peut tondre aussi bien en bandes parallèles qu'en motifs alternés. La direction dans laquelle il se déplace sur les bandes peut être calculée par le robot lui-même ou définie par l'utilisateur dans l'application. 

Le robot tondeuse peut tondre sous la pluie, mais cela n'est pas recommandé. En cas de grêle ou de tempête, il est préférable de ranger le robot tondeuse sous un abri.

Lorsque le capteur de pluie est activé, le robot tondeuse se met en pause et ne redémarre qu'une fois le capteur sec et le temps de pause défini écoulé.

Vous pouvez tondre la nuit, mais cela n'est pas recommandé : cela présente un risque pour les animaux nocturnes et la caméra ne fonctionne pas correctement dans l'obscurité.

Les robots tondeuses RCX étant très silencieux, il est en principe autorisé de tondre pendant l'heure de la sieste. En Allemagne, la réglementation sur les bruits de jardinage n'impose pas de pause sur le temps de midi et la tonte électrique est généralement autorisée de 7 à 20 heures. Pour plus d'informations, veuillez consulter la réglementation en vigueur dans votre département.

Même si le robot tondeuse est équipé de dispositifs de sécurité, tels qu'un arrêt automatique des lames en cas de soulèvement ou de basculement, et d'une distance de sécurité entre le carter et les lames, il existe toujours un risque de blessure par coupure. Il est donc recommandé de ne pas utiliser le robot tondeuse lorsque des enfants ou des animaux se trouvent sur la pelouse.

L'autonomie de la batterie dépend des caractéristiques de la surface à tondre, comme le type de pelouse, sa densité ou les pentes. Les données moyennes sont indiquées sur la fiche technique.

Le robot tondeuse retourne automatiquement à la station de charge lorsque sa batterie est déchargée. Lorsqu'il a fini de se charger, il reprend la tonte exactement là où il s'était arrêté.

Vous pouvez régler la hauteur de coupe du robot tondeuse RCX 6 entre 2 et 10 cm via l'application ou l'afficheur du robot. Sur le modèle RCX 4, le réglage de la hauteur de coupe se fait manuellement sur l'appareil et se règle entre 2 et 6 cm.

Les lames de tonte doivent être remplacées tous les 1 à 2 mois, selon des facteurs tels que la surface de la pelouse, les caractéristiques du sol, le type d'herbe et les conditions météorologiques. Lorsque la coupe n'est plus bonne ou que les lames sont endommagées, il faut les changer immédiatement. Vous pouvez facilement les remplacer vous-même. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans le mode d'emploi. Des lames de rechange sont disponibles séparément (référence 2.269-705.0).

Différentes mesures de sécurité permettent de protéger nos robots tondeuses contre le vol. Chaque robot tondeuse possède un code PIN, nécessaire à son fonctionnement. Par ailleurs, les robots tondeuses sont liés à un compte utilisateur et ne peuvent pas être transférés vers un autre compte sans l'autorisation de leur ancien propriétaire.

Vous pouvez également faire l'acquisition du module Kärcher LTE/GPS (bientôt disponible) qui vous permet de localiser le robot tondeuse à l'aide de votre smartphone.

Le robot tondeuse doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une brosse ou d'un balai pour le débarrasser de l'herbe et des saletés. Si le robot tondeuse tond souvent sous la pluie, retirez l'herbe humide après chaque tonte afin de limiter l'usure des lames. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un flexible d'arrosage. L'usage d'un jet crayon ou d'un nettoyeur haute pression est interdit. Pour éviter tout blocage, il est important de nettoyer soigneusement les roues et le plateau de coupe.

Oui, le robot tondeuse doit être rangé à l'intérieur en hiver lorsque vous ne l'utilisez pas. Avant de le ranger, veillez à le charger complètement, à le nettoyer et à le faire sécher. La station de charge doit également être rangée à l'intérieur en hiver.

Si vous avez besoin d'aide sur le stockage hivernal, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre distributeur local Kärcher.

Contactez le service client. Ce dernier vous aidera à réinitialiser le code PIN de votre robot tondeuse.

Vous pouvez allumer le robot tondeuse de 2 manières :

  • en le plaçant sur la station de charge connectée ou
  • en appuyant pendant 3 secondes sur l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil. 
    Le robot s'éteint si vous appuyez de nouveau pendant 3 secondes sur l'interrupteur.

Le robot tondeuse RCX peut être commandé directement dans l'application via une manette numérique. Celle-ci vous permet non seulement de cartographier les zones à tondre, mais aussi d'effectuer une tonte par commande directe.

Comme tout appareil IoT, le logiciel de ce robot tondeuse RCX a régulièrement besoin d'être mis à jour afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations.

Les mises à jour sont disponibles gratuitement via l'application et peuvent être installées via le Wi-Fi. Suivez les instructions de l'application ou utilisez le menu Options pour obtenir la dernière version du firmware du robot tondeuse et de l'antenne RTK.

Application

Le robot tondeuse RCX fonctionne à l'aide de l'application Kärcher Outdoor Robots. Le RCX ne fonctionne pas avec l'application Kärcher Indoor Robots ni avec l'application Kärcher Home & Garden.

L'application est nécessaire pour installer le robot tondeuse. Si elle est recommandée pour une utilisation ultérieure, elle n'est pas indispensable, car le robot tondeuse fonctionne en toute autonomie et peut être commandé via le tableau de commande de l'appareil. Tous les modèles du robot tondeuse RCX peuvent être intégrés dans l'application Kärcher Outdoor Robots, et plusieurs robots tondeuses peuvent être ajoutés à un compte.

Plusieurs personnes peuvent partager le même compte sur l'application et l'utiliser sur différents smartphones.

La fonction « Partager » de l'application permet également de partager un robot tondeuse avec un autre compte.

Il est possible d'intégrer plusieurs robots tondeuses RCX sur un même compte.

Pour modifier votre mot de passe dans l'application, allez sur Paramètres utilisateur → Paramètres de l'application → Changer le mot de passe. Saisissez votre ancien et votre nouveau mot de passe et confirmez la modification.

Deux possibilités s'offrent à vous pour supprimer une ou plusieurs connexions à un robot tondeuse RCX :

  • Supprimer une seule connexion : dans l'application, vous pouvez couper la connexion à votre compte sous « Paramètres du robot » ou déconnecter un autre compte utilisateur dans la « Liste des utilisateurs ».
  • Supprimer toutes les connexions : depuis l'afficheur du robot tondeuse, sous « Menu » → « Paramètres » → « Réinitialiser », réinitialisez le robot sur les réglages usine et supprimez ainsi toutes les connexions. Vous pouvez également utiliser « Paramètres avancés » dans l'application pour réinitialiser le robot sur les réglages usine.

Conseil : si vous vendez ou achetez un robot tondeuse RCX d'occasion, vous devez supprimer toutes les connexions existantes.

Si vous avez oublié le mot de passe que vous utilisez pour l'application, dans la zone de connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié », puis saisissez l'adresse e-mail liée à votre compte. Vous recevrez alors un lien pour réinitialiser votre mot de passe par e-mail.