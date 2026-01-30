Robots tondeuses
Intelligents. Puissants. Autonomes.
Nos robots tondeuses de la série RCX sont des aides intelligentes pour entretenir votre pelouse à la perfection. Leur installation est rapide et simple grâce à leur antenne RTK. Leur technologie de navigation intelligente leur permet de se déplacer de manière autonome dans votre jardin, de tondre avec précision et de franchir les pentes sans difficulté, tout en prenant soin de votre pelouse. Profitez ainsi de votre temps libre pendant que votre RCX s'occupe de votre pelouse en toute autonomie. Enfin, leur utilisation intuitive et une application de commande pratique vous permettent de les contrôler à tout moment et de partout.
Points forts
Tondre avec méthode
Le Kärcher RCX ne tond pas votre pelouse n'importe comment : il suit un système intelligent. Il parcourt la pelouse bande par bande pour laisser une coupe régulière. De votre côté, vous contrôlez entièrement la tonte : vous déterminez le niveau de chevauchement des bandes et optimisez ainsi l'efficacité de la tonte de votre pelouse. Vous pouvez également choisir d'autres modèles de tonte, par exemple en damier ou en diagonale, pour éviter de laisser des traces visibles. Le robot tondeuse Kärcher vous permet ainsi d'obtenir des résultats impeccables, exactement comme vous le souhaitez.
Navigation au centimètre près
Grâce à son GPS et à sa puissante antenne RTK longue distance, le robot tondeuse sait exactement où il se trouve dans votre jardin, au centimètre près. Sa navigation reste précise, même sur des distances de plusieurs de centaines de mètres ou en présence d'objets dans le jardin. Rien ne l'empêche d'obtenir un résultat de tonte parfait.
Traction supérieure
Le RCX maîtrise les pentes allant jusqu'à 70 % grâce à sa puissante transmission intégrale. Cette dernière lui permet d'atteindre sans aucune difficulté toutes les zones de votre pelouse et de les tondre avec précision, même en cas de terrains difficiles. La transmission intégrale permet en même temps de préserver l'état de votre pelouse, car elle évite d'endommager l'herbe lors des rotations. Profitez d'une pelouse parfaitement entretenue, sans aucun compromis.
Caméra IA intelligente
Le robot tondeuse RCX se déplace dans votre jardin de manière sûre et fiable grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette dernière permet à la caméra de faire la différence entre divers types de sols et obstacles, et de prendre ainsi la bonne décision même lorsque le paysage du jardin présente des complications. L'IA vous aide même à installer correctement le robot tondeuse : il vous suffit de poser le RCX sur votre pelouse et de laisser sa caméra détecter les limites extérieures de votre jardin. Vous n'avez donc plus besoin d'installer un câble de délimitation. Impossible de faire plus simple !
Capteur de pluie
Grâce à son capteur de pluie intégré, le RCX détecte immédiatement la pluie et retourne alors par lui-même à sa station de charge pour y rester jusqu'à ce qu'il fasse sec. Vous pouvez désactiver ce réglage ou le personnaliser comme vous le souhaitez.
Commande directe à distance
L'application vous permet de contrôler directement le RCX. Vous pouvez ainsi tondre certaines zones ciblées ou manœuvrer le RCX à d'autres endroits.
Utilisation intuitive
Le RCX est doté d'un afficheur LCD clair qui vous permet également de le commander directement depuis celui-ci. Vous pouvez ainsi facilement adapter les réglages et les temps de tonte, et accéder instantanément à toutes les informations importantes.
Station de charge
Si la tonte est terminée ou que la batterie est pratiquement vide, le RCX retourne automatiquement à sa station de charge pour se recharger. Dès qu'il est de nouveau opérationnel, il reprend son travail de lui-même, exactement là où il s'était arrêté.
Personnaliser la hauteur de coupe
L'application vous permet de régler facilement la hauteur de coupe du Kärcher RCX 6 entre 2 et 10 centimètres. Vous disposez ainsi automatiquement de la hauteur de coupe optimale pour toutes les zones de votre jardin.
Détendez-vous et profitez d'une pelouse parfaitement tondue !
Le robot tondeuse intelligent RCX 6 travaille à votre place, et ce sans aucun câble de délimitation. Équipé d'un GPS, d'une antenne RTK et d'une caméra assistée par IA, il se déplace avec précision et efficacité, même sur des grandes surfaces allant jusqu'à 3 000 mètres carrés. Profitez de la liberté de pouvoir personnaliser votre hauteur de coupe (2–10 cm) via l'application. Le RCX 6 détecte et contourne les obstacles intelligemment, protège les animaux et maîtrise les pentes jusqu'à 70 % grâce à sa transmission intégrale. Définissez des zones individuelles et des zones où le robot tondeuse ne doit pas passer, et adaptez dans l'application les horaires de tonte, les déplacements du robot et bien plus encore pour tondre selon vos souhaits. Avec le RCX 6, découvrez un tout nouveau niveau de confort !
L'APPLICATION OUTDOOR ROBOTS
Vous pouvez facilement connecter votre RCX à l'application Outdoor Robots sur votre smartphone via le Wi-Fi et le Bluetooth. Profitez des nombreuses fonctionnalités disponibles ainsi que de nos conseils d'experts. L'application Kärcher Outdoor Robots est le sésame qui vous permettra de configurer votre robot tondeuse RCX en toute simplicité. Elle est essentielle pour l'installation et vous guide pas à pas dans le processus. Téléchargez l'application, connectez-vous à votre RCX et c'est parti !
Création d'une carte
Grâce à votre Kärcher RCX, vous créez la carte de votre jardin en un rien de temps. Commandez pour ce faire le RCX via l'application et déplacez le robot le long des limites extérieures pour qu'il crée la carte. Le RCX peut également identifier la pelouse grâce à sa caméra et générer lui-même la carte.
Une tonte optimale pour votre pelouse
Adaptez tout simplement la tonte à vos souhaits. Réglez par exemple le degré de chevauchement des bandes de coupe, déterminez la hauteur et la direction de la coupe ou activez la fonction de coupe des bordures. Vous pouvez aussi facilement régler la temporisation pluie.
Des horaires de tonte à votre convenance
Choisissez les horaires de tonte du RCX Kärcher en fonction de vos besoins. Définissez des horaires de tonte fixes ou personnalisez-les. Avec un maximum de 2 créneaux horaires par jour, le RCX tond votre pelouse au moment qui vous convient le mieux.
Utilisation commune
L'application vous permet de partager le robot tondeuse en toute simplicité avec d'autres personnes. Ainsi, chaque membre de la famille peut utiliser le RCX et adapter ses réglages.
Une tonte ciblée par télécommande
Transformez votre smartphone en télécommande pour votre pelouse ! Grâce au Kärcher RCX, vous pouvez commander manuellement le robot tondeuse et tondre des zones ciblées.