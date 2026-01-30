Robots tondeuses

L'application vous permet de créer et de personnaliser plusieurs zones de tonte. Vous pouvez donc par exemple demander au RCX 6 de tondre à 2 cm de hauteur devant la maison, puis à 4 cm à l'arrière de chez vous.

Tant que les zones de tonte sont reliées par un chemin exempt d'obstacles, par exemple, des dalles de pierre plates, vous pouvez créer un couloir dans l'application que le robot tondeuse RCX peut alors emprunter pour passer d'une zone à l'autre.