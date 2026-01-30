Une parfaite entrée en matière dans le monde du nettoyage à la vapeur. Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix Plus de Kärcher se distingue par son utilisation simple et intuitive. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible présente une excellente ergonomie et offre des résultats impeccables, grâce à la technologie de lames de racleur. Le système de bandes autoagrippantes pratique permet de fixer simplement et rapidement la lingette de sol sur le suceur pour sol et de la retirer sans contact avec la saleté. L'intensité de la vapeur peut être ajustée de manière optimale en fonction de la surface et du degré d'encrassement grâce à la régulation de la vapeur à 2 positions. Le SC 2 EasyFix Plus inclut également un kit d'accessoires avancé pour une élimination encore plus ciblée des saletés ainsi qu'un rangement pour accessoires sur l'appareil et une position de stationnement pour le suceur pour sol. Le nettoyeur vapeur Kärcher SC 2 EasyFix Plus nettoie sans utiliser de produits chimiques et peut être employé pratiquement partout. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Carrelage, plaques de cuisson et hotte aspirante : tout est parfaitement propre, jusque dans les moindres interstices. Même la saleté tenace est éliminée en un tour de main.