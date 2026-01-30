Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix Plus
De la vapeur, aucun produit chimique : le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix avec suceur pour sol EasyFix et kit d'accessoires avancé. Pour une propreté impeccable sur les surfaces dures dans toute la maison.
Une parfaite entrée en matière dans le monde du nettoyage à la vapeur. Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix Plus de Kärcher se distingue par son utilisation simple et intuitive. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible présente une excellente ergonomie et offre des résultats impeccables, grâce à la technologie de lames de racleur. Le système de bandes autoagrippantes pratique permet de fixer simplement et rapidement la lingette de sol sur le suceur pour sol et de la retirer sans contact avec la saleté. L'intensité de la vapeur peut être ajustée de manière optimale en fonction de la surface et du degré d'encrassement grâce à la régulation de la vapeur à 2 positions. Le SC 2 EasyFix Plus inclut également un kit d'accessoires avancé pour une élimination encore plus ciblée des saletés ainsi qu'un rangement pour accessoires sur l'appareil et une position de stationnement pour le suceur pour sol. Le nettoyeur vapeur Kärcher SC 2 EasyFix Plus nettoie sans utiliser de produits chimiques et peut être employé pratiquement partout. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Carrelage, plaques de cuisson et hotte aspirante : tout est parfaitement propre, jusque dans les moindres interstices. Même la saleté tenace est éliminée en un tour de main.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires et position parkingRangement facile des accessoires et du suceur sol en cas d'interruption du travail.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Sécurité enfantsLa sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1500
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,2
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|6,5
|Contenance de chaudière (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 254 x 260
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Powerbuse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Piéces détachées SC 2 EasyFix Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.