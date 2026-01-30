Stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus
Met stoom, zonder chemische producten: de SC 2 EasyFix Plus stoomreiniger met vloermondstuk EasyFix en uitgebreide set accessoires.
De perfecte kennismaking met stoomreiniging. De stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus van Kärcher is eenvoudig en intuïtief te bedienen. Het vloermondstuk EasyFix met flexibel scharnier is ontworpen voor een ergonomische bediening en maakt glanzend schoon dankzij de lamellentechnologie. Met het handige klittenbandsysteem zet u de vloerdoeken van microvezel snel en eenvoudig vast op de vloermond en haalt u ze er weer af zonder in contact te komen met het vuil. De stoomintensiteit kan in 2 niveaus optimaal worden afgestemd op het te reinigen oppervlak en de mate van vervuiling. Andere voordelen zijn de uitgebreide set accessoires voor een nog doeltreffender vuilverwijdering, de opbergruimte voor accessoires op het apparaat en de parkeerstand voor het vloermondstuk. Met de Kärcher stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus kunt u vrijwel alles schoonmaken zonder chemische producten. Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger wordt 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken in huis verwijderd. Tegels, kookplaten, dampkappen en zelfs de kleinste kieren worden grondig schoon. En ook hardnekkig vuil is in een handomdraai weg.
Kenmerken en voordelen
Opberging voor toebehoren en parkeerpositieHandige opberging van het toebehoren en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeierEen vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Multifunctioneel toebehoren
- Doelgerichte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1500
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Boilercapaciteit (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 254 x 260
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Ronde borstel, groot
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 2 EasyFix Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.