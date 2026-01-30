De perfecte kennismaking met stoomreiniging. De stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus van Kärcher is eenvoudig en intuïtief te bedienen. Het vloermondstuk EasyFix met flexibel scharnier is ontworpen voor een ergonomische bediening en maakt glanzend schoon dankzij de lamellentechnologie. Met het handige klittenbandsysteem zet u de vloerdoeken van microvezel snel en eenvoudig vast op de vloermond en haalt u ze er weer af zonder in contact te komen met het vuil. De stoomintensiteit kan in 2 niveaus optimaal worden afgestemd op het te reinigen oppervlak en de mate van vervuiling. Andere voordelen zijn de uitgebreide set accessoires voor een nog doeltreffender vuilverwijdering, de opbergruimte voor accessoires op het apparaat en de parkeerstand voor het vloermondstuk. Met de Kärcher stoomreiniger SC 2 EasyFix Plus kunt u vrijwel alles schoonmaken zonder chemische producten. Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger wordt 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken in huis verwijderd. Tegels, kookplaten, dampkappen en zelfs de kleinste kieren worden grondig schoon. En ook hardnekkig vuil is in een handomdraai weg.