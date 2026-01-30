Le nettoyeur vapeur à main compact SC 1 Multi Comfort nettoie sans produits chimiques et est prêt en un clin d'œil pour un nettoyage d'appoint en profondeur. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % des virus et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes présents sur les surfaces dures. Le flexible de rallonge supplémentaire inclus apporte encore plus de flexibilité et de confort pour les tâches ménagères, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Le design compact et pratique de l'appareil permet un maniement sans fatigue et un rangement à encombrement minimal. Le SC 1 Multi Comfort est prêt à l'emploi en trente secondes et se remplit facilement grâce au réservoir à eau amovible, et ce, sans longue attente ni interruption du travail. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique et ainsi une durée de vie 5 fois plus longue. Les témoins lumineux à LED associés au tableau de commande permettent une utilisation simple et sans mal. Les différents modes comme Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche sont indiqués en permanence. En option, une extension pour passer à un balai vapeur multifonction 4 en 1 innovant est également possible.