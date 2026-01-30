Stoomreiniger SC 1 Multi Plus
De compacte SC 1 Multi Comfort handstoomreiniger met verlengslang is binnen 30 seconden gebruiksklaar voor diepgaande reiniging. Met afneembaar waterreservoir en ontkalkingspatroon.
De compacte SC 1 Multi Comfort handheld stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en is in een flits klaar voor een grondige reiniging. Grondige reiniging verwijdert tot 99,99% van de virussen en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken. De extra meegeleverde verlengslang maakt het schoonmaken nog eenvoudiger en flexibeler, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi Comfort is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en is eenvoudig bij te vullen dankzij de afneembare watertank - wat betekent dat er geen lange wachttijden of onderbrekingen zijn. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt een eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende modi zoals opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en vervanging van het kalkpatroon zijn altijd zichtbaar. Je kunt het apparaat ook uitbreiden tot innovatieve multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk en flexibel schoonmaken dankzij de meegeleverde verlengslangMet de meegeleverde verlengslang kunnen zelfs moeilijk bereikbare plekken zoals hoeken en nissen moeiteloos worden gereinigd. De accessoires zoals de handsproeier etc. worden eenvoudig aangebracht.
Compact en praktisch ontwerpGemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat. Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging. Het toestel kan worden opgeborgen daar waar het ook écht wordt gebruikt.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd. Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-display met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 30
|Warmteafgifte (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- Verlengslang SC 1
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Handsproeier
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
Videos
Toepassingen
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 1 Multi Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.