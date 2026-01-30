De compacte SC 1 Multi Comfort handheld stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en is in een flits klaar voor een grondige reiniging. Grondige reiniging verwijdert tot 99,99% van de virussen en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken. De extra meegeleverde verlengslang maakt het schoonmaken nog eenvoudiger en flexibeler, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi Comfort is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en is eenvoudig bij te vullen dankzij de afneembare watertank - wat betekent dat er geen lange wachttijden of onderbrekingen zijn. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt een eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende modi zoals opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en vervanging van het kalkpatroon zijn altijd zichtbaar. Je kunt het apparaat ook uitbreiden tot innovatieve multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger.