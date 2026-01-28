Le balai vapeur 2 en 1 compact Kärcher SC 1 EasyFix (avec kit de nettoyage des sols) peut être utilisé dans toute la maison et nettoie les surfaces sans aucun produit chimique. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Avec ses dimensions compactes, cet appareil est prédestiné à un nettoyage d'appoint rapide et efficace. Il peut ensuite être rangé directement sur le lieu d'utilisation avec un encombrement minimal. Robinetteries, carrelage, plaques de cuisson, hotte, voire même les moindres interstices et recoins : la puissante vapeur et la vaste gamme d'accessoires assurent une propreté impeccable. Grâce au set de nettoyage des sols EasyFix, ce nettoyeur vapeur à main très pratique s'adapte facilement au nettoyage des sols. Les salissures tenaces et les dépôts de graisse sont éliminés en un tour de main.