Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix
Le balai vapeur 2 en 1 compact SC 1 EasyFix est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide sans produits chimiques. Grâce au suceur pour sol EasyFix fourni, il fait également place nette par terre.
Le balai vapeur 2 en 1 compact Kärcher SC 1 EasyFix (avec kit de nettoyage des sols) peut être utilisé dans toute la maison et nettoie les surfaces sans aucun produit chimique. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Avec ses dimensions compactes, cet appareil est prédestiné à un nettoyage d'appoint rapide et efficace. Il peut ensuite être rangé directement sur le lieu d'utilisation avec un encombrement minimal. Robinetteries, carrelage, plaques de cuisson, hotte, voire même les moindres interstices et recoins : la puissante vapeur et la vaste gamme d'accessoires assurent une propreté impeccable. Grâce au set de nettoyage des sols EasyFix, ce nettoyeur vapeur à main très pratique s'adapte facilement au nettoyage des sols. Les salissures tenaces et les dépôts de graisse sont éliminés en un tour de main.
Caractéristiques et avantages
Émission de vapeur puissante de 3,0 barsÉlimination aisée de toutes sortes de saleté - même aux endroits difficiles d'accès
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie de lames de racleur efficace Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Compact et facile à manier et à rangerLe nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 20
|Puissance de chauffe (W)
|1200
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,2
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Powerbuse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
- Verre mesureur: 200 ml
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson