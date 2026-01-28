Stoomreiniger SC 1 EasyFix
De compacte SC 1 EasyFix stoommop is ideaal voor een snelle reiniging zonder detergent dankzij het meegeleverde EasyFix vloermondstuk.
De compacte Kärcher SC 1 EasyFix stoommop kan overal in het huishouden worden gebruikt en reinigt zonder gebruik van detergent. Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Dankzij de compacte afmetingen is het apparaat ideaal voor een snelle tussentijdse reiniging. Als u klaar bent, kunt u hem precies daar opbergen waar u hem nodig heeft, zonder dat hij veel ruimte in beslag neemt. Of het nu gaat om het reinigen van armaturen, tegels, kookplaten, afzuigkappen of de kleinste kieren en nissen – krachtige stoom en het uitgebreide assortiment accessoires zorgen voor onberispelijke resultaten. Dankzij de vloerreinigingsset EasyFix kan de praktische handstoomreiniger voor vloerreiniging worden omgebouwd in geen tijd.
Kenmerken en voordelen
Krachtige stoomdruk van 3.0 barVerwijdert gemakkelijk alle soorten vuil – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle soorten harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Klein, handig en eenvoudig op te bergenHet toestel kan worden opgeborgen daar waar het ook écht wordt gebruikt.
Kinderbeveiliging op de machine
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 20
|Warmteafgifte (W)
|1200
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|3
|Boilercapaciteit (l)
|0,2
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
- Doseerfles: 200 ml
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten