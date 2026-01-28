De compacte Kärcher SC 1 EasyFix stoommop kan overal in het huishouden worden gebruikt en reinigt zonder gebruik van detergent. Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Dankzij de compacte afmetingen is het apparaat ideaal voor een snelle tussentijdse reiniging. Als u klaar bent, kunt u hem precies daar opbergen waar u hem nodig heeft, zonder dat hij veel ruimte in beslag neemt. Of het nu gaat om het reinigen van armaturen, tegels, kookplaten, afzuigkappen of de kleinste kieren en nissen – krachtige stoom en het uitgebreide assortiment accessoires zorgen voor onberispelijke resultaten. Dankzij de vloerreinigingsset EasyFix kan de praktische handstoomreiniger voor vloerreiniging worden omgebouwd in geen tijd.