Nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe
Muni d'un bandeau lumineux à LED et offrant le parfait rangement pour les accessoires, le SC 4 Deluxe permet un nettoyage en tout confort et sans interruption grâce au réservoir à eau amovible et remplissable en permanence.
Le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe fournit une puissance de nettoyage de 4,0 bar et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le réservoir est amovible et remplissable en permanence, garantissant ainsi un nettoyage sans interruption. Particulièrement spacieux, le compartiment pour accessoires intégré assure un rangement pratique des accessoires, du câble et du flexible à même l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement, le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible pour une ergonomie optimale, la technologie de lames de racleur innovante, un système pratique de bandes autoagrippantes pour la lingette de sol ainsi que des accessoires variés pour l'élimination des saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. En outre, le réglage de la vapeur sur 3 niveaux permet toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur. La position de stationnement permet de déposer facilement le suceur pour sol lorsque le travail est interrompu.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Si le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage. Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux
- La quantité de vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 130
|Puissance de chauffe (W)
|2200
|Pression vapeur max. (bar)
|4
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,3
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Joints de carrelage
