De SC 4 Deluxe stoomreiniger reinigt op 4,0 bar kracht, is permanent navulbaar en garandeert een ononderbroken reiniging dankzij het afneembare waterreservoir. De stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Het extra grote geïntegreerde opbergvak voor accessoires garandeert een comfortabele opslag van accessoires, kabels en slang direct bij het apparaat. Andere kenmerken zijn de LED-verlichte ring voor de duidelijke weergave van de bedrijfsmodus, het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie, innovatieve lamellentechnologie, praktisch klittenbandsysteem voor de microvezel-doek en de verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in kieren, spleten en voegen. Met behulp van drietraps stoomregeling kan de stoomstraal altijd perfect worden aangepast aan het oppervlak en het vuil.