Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération et est prêt après seulement 30 secondes de temps de chauffe. Le réservoir à eau remplissable en permanence permet de travailler sans s’interrompre. La cartouche de détartrage utilisée permet de libérer l’eau de toute substance génératrice de calcaire, ce qui augmente la durée de vie de l’appareil. Le SC 3 EasyFix de Kärcher nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque partout. Les surfaces dures de tout type à l’intérieur de la maison sont sa spécialité. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Les nombreux accessoires permettent un nettoyage hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres interstices, y compris en cas de saleté incrustée. L’équipement comporte également le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantissant une excellente ergonomie ainsi que la technologie de lames de racleur pour des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet un ajustement parfait en fonction de la surface et du degré d’encrassement. Détails supplémentaires : le compartiment pour accessoires et la position de stationnement du suceur pour sol.