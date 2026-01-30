De SC 3 EasyFix Anniversary Edition is de snelste stoomreiniger van zijn tijd en is na een opwarmtijd van slechts 30 sec. klaar voor gebruik. De navulbare watertank maakt een ononderbroken reiniging mogelijk. Het ontkalkingspatroon ontkalkt het water autonoom, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd. De SC 3 EasyFix Anniversary Edition reinigt zonder detergenten en kan vrijwel op alle soorten harde huishoudelijke oppervlakken worden gebruikt. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. De uitgebreide accessoires reinigen tegels, kookplaten, afzuigkappen en de kleinste kieren hygiënisch. Bovendien wordt hij geleverd met het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Door middel van tweetraps stoomregeling kan de stoomintensiteit perfect worden aangepast aan de ondergrond en het vuil.