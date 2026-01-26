Le SC 3 Deluxe Anniversary Edition, qui célèbre le 90e anniversaire de l'entreprise, est une variante de couleur en édition limitée avec accessoires spéciaux. Le nettoyeur vapeur est prêt à l’emploi après seulement 30 secondes de temps de chauffe et élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le suceur pour sol EasyFix avec articulation flexible et technologie de lames de racleur garantit une ergonomie maximale et des résultats de nettoyage parfaits. Le suceur à main souple également inclus permet un nettoyage en profondeur et aisé des surfaces lisses, planes comme courbes, en associant une légère pression à la lingette en microfibres haut de gamme, même en cas de salissures tenaces. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement optimal de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le compartiment à accessoires de l'appareil permet un rangement simple et sécurisé des accessoires, du câble et du flexible. Autres équipements détaillés : cartouche de détartrage intégrée, réservoir à eau remplissable en permanence pour un nettoyage sans interruption, bandeau lumineux à LED indiquant les modes de fonctionnement.