Stoomreiniger SC 3 Deluxe Anniversary Edition
De SC 3 Deluxe Anniversary Edition met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf reinigt ook gebogen oppervlakken perfect dankzij de extra flexibele handnozzle.
De SC 3 Deluxe Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. De stoomreiniger is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden klaar voor gebruik en elimineert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De EasyFix vloernozzle met flexibele gewricht en lamellatechnologie biedt uitstekende ergonomie en perfecte schoonmaakresultaten. De extra meegeleverde flexibele handnozzle maakt grondige en gemakkelijke reiniging mogelijk van zowel vlakke als gebogen gladde oppervlakken door zachtjes druk uit te oefenen samen met de hoogwaardige microvezeldoek, zelfs bij hardnekkig vuil. De twee-staps stoomregeling garandeert dat de stoomstroom telkens perfect wordt aangepast aan het oppervlak en het vuilniveau. Het accessoirecompartiment op het apparaat zelf biedt een eenvoudige en veilige manier om accessoires, kabels en slangen op te bergen. Andere kenmerken zijn een geïntegreerd ontkalkingscartridge, een watertank die indien nodig kan worden bijgevuld voor ononderbroken reiniging en een LED-stripverlichting om de bedrijfsmodi aan te geven.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig en op elk moment worden bijgevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbrekingen. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.
- Uitstekende reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in heel het huis dankzij de efficiënte lamelle-technologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1900
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Flexibele handmondstuk
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (tweestaps)
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Toebehoren
Onderdelen SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.