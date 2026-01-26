De SC 3 Deluxe Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. De stoomreiniger is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden klaar voor gebruik en elimineert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De EasyFix vloernozzle met flexibele gewricht en lamellatechnologie biedt uitstekende ergonomie en perfecte schoonmaakresultaten. De extra meegeleverde flexibele handnozzle maakt grondige en gemakkelijke reiniging mogelijk van zowel vlakke als gebogen gladde oppervlakken door zachtjes druk uit te oefenen samen met de hoogwaardige microvezeldoek, zelfs bij hardnekkig vuil. De twee-staps stoomregeling garandeert dat de stoomstroom telkens perfect wordt aangepast aan het oppervlak en het vuilniveau. Het accessoirecompartiment op het apparaat zelf biedt een eenvoudige en veilige manier om accessoires, kabels en slangen op te bergen. Andere kenmerken zijn een geïntegreerd ontkalkingscartridge, een watertank die indien nodig kan worden bijgevuld voor ononderbroken reiniging en een LED-stripverlichting om de bedrijfsmodi aan te geven.