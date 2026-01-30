Le SC 5 EasyFix Iron est non seulement esthétiquement agréable, il séduit également par sa puissance de nettoyage impressionnante : l’exceptionnelle pression de la vapeur de 4,2 bar en fait le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie. Le réglage de la vapeur sur 4 niveaux permet d'ajuster la vapeur en fonction des besoins. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Et grâce aux nombreux accessoires disponibles en option, vous pourrez parfaitement nettoyer les surfaces lisses, les hottes, les recoins et les fentes. Particulièrement pratique, le fer à repasser vapeur fourni réduit de moitié le temps de repassage. La fonction VapoHydro permet en outre d'utiliser de l'eau chaude afin d'éliminer encore plus facilement les salissures incrustées. Le suceur pour sol EasyFix souple brille par l'efficacité de sa technologie de lames de racleur. Un système de bandes autoagrippantes permet une fixation pratique de la lingette de sol sur le suceur pour sol sans contact avec la saleté. Le réservoir à eau est amovible et remplissable en permanence. S’ajoutent à cela : un rangement pour cordon intégré, un compartiment pour accessoires, la position de stationnement du suceur pour sol.