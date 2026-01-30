Nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix Iron
Le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix Iron avec une pression de la vapeur de 4,2 bar inclut un fer à repasser vapeur, la fonction VapoHydro, un suceur pour sol et d'autres accessoires.
Le SC 5 EasyFix Iron est non seulement esthétiquement agréable, il séduit également par sa puissance de nettoyage impressionnante : l’exceptionnelle pression de la vapeur de 4,2 bar en fait le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie. Le réglage de la vapeur sur 4 niveaux permet d'ajuster la vapeur en fonction des besoins. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Et grâce aux nombreux accessoires disponibles en option, vous pourrez parfaitement nettoyer les surfaces lisses, les hottes, les recoins et les fentes. Particulièrement pratique, le fer à repasser vapeur fourni réduit de moitié le temps de repassage. La fonction VapoHydro permet en outre d'utiliser de l'eau chaude afin d'éliminer encore plus facilement les salissures incrustées. Le suceur pour sol EasyFix souple brille par l'efficacité de sa technologie de lames de racleur. Un système de bandes autoagrippantes permet une fixation pratique de la lingette de sol sur le suceur pour sol sans contact avec la saleté. Le réservoir à eau est amovible et remplissable en permanence. S’ajoutent à cela : un rangement pour cordon intégré, un compartiment pour accessoires, la position de stationnement du suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Fonction VapoHydroActivation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement. Pour un résultat amélioré.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauPour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Accessoires multifonction incluant un fer à repasser
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
- Fer à repasser à vapeur avec régulation optimale de la température, coupure automatique et semelle anti-adhérente. Jusqu'à 50 % de temps de repassage en moins.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation du débit de vapeur de 4 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Range câble intégré
- Rangement sûr du câble et des accessoires
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 150
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4,2
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids emballage inclus (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fer à repasser à vapeur EasyFinish
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (quatre niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Fer à repasser
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SC 5 EasyFix Iron
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.